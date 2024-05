Luis Mella se lava las manos por permisos irregulares al Mall de Quillota y apunta al Director de Obras como el responsable

Un fuerte remezón ha generado al interior de la comuna de Quillota el informe de la Contraloría Regional de Valparaíso que da cuenta de algunas falencias e irregularidades cometidas durante la administración del ex alcalde Luis Mella en lo que respecta a los permisos, adjudicación y construcción del mall Paseo Shopping de esta ciudad.

Se trata del «Informe Final Nº 890», documento de 47 páginas al que Puranoticia.cl pudo acceder, que confirma hechos que fueron informados hace dos años por este medio.

Entre las irregularidades ratificadas están los errores cometidos por la Dirección de Obras Municipales (DOM), que autorizó la edificación del mall en predios que se emplazan en zonas del Plan Regulador Comunal que no permiten el uso comercial. De igual forma, la DOM tampoco veló por el cumplimiento de la cuota mínima de estacionamientos ni verificó que se cumpliera el autorizar estacionamientos en otros predios, entre los que se cuentan uno municipal y otro particular.

Además, la DOM no exigió la entrega de un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) pese a que la cantidad de estacionamientos superó el umbral establecido; esto, en base a la superficie edificada del centro comercial. También dicha dirección autorizó permisos de edificación que contemplaron la disposición de aparcaderos en un bien municipal, sin que se hayan cumplido los requisitos para aquello, puesto que no había un contrato de comodato que lo respaldara.

Junto a verificarse que un permiso de edificación incumplió el coeficiente de ocupación de suelo informado en un certificado previo, ya que se incorporó a la superficie de terrenos aledaños que no formaban parte del lote en cuestión; también la Contraloría Regional detectó en su informe la falta de recepción definitiva municipal total del proyecto, presentando sólo recepciones parciales no ajustadas a derecho.

Frente a estas situaciones confirmadas por la Contraloría Regional de Valparaíso, el mall Paseo Shopping de Quillota corre serio riesgo de ser clausurado en caso que no se subsanen a tiempo las observaciones planteadas en el documento y que deberán ser resueltas a través de un procedimiento disciplinario (sumario) que determine las eventuales responsabilidades administrativas frente a estos hechos ya descritos.

El peligro de que el centro comercial sea cerrado es evidente, tal como lo dio a conocer el alcalde Óscar Calderón, quien señaló que "no puedo desconocer la importancia que ha significado la implementación de esta actividad económica en la comuna, generando empleo, desarrollo y crecimiento. Pero eso no puede ir en contra de lo establecido en la norma. Por tanto, tenemos que urgentemente hacer que la norma se cumpla, que nos pongamos a disposición para que aquello se repare y con esa reparación se minimice la posibilidad de que esta actividad comercial deje de ser desarrollada".

RESPONSABILIZA AL DIRECTOR DE OBRAS...

Considerando que todas las situaciones advertidas en el informe del ente fiscalizador de los órganos del Estado ocurrieron durante la administración del ex alcalde Luis Mella –quien busca volver al Municipio en las elecciones de octubre–, importante era conocer su visión frente a este lapidario documento. Y aunque este medio intentó comunicarse con él, la respuesta fue la misma de los últimos 10 años: nula.

No obstante, el popular médico de profesión sí abordó el tema en un streaming en Facebook, que llamó «Tres y Mella», donde descartó que se vaya a cerrar el mall: "No, eso es absolutamente falso. Si alguien lo ha dicho, creo que está muy equivocado. Siempre he sido respetuoso de lo que la Contraloría diga o establezca, siempre lo respeté como Alcalde y lo sigo respetando. En este caso hay algo concreto, que es una investigación inicial de Contraloría, que establece que hay situaciones que deben ser revisadas. Ordena un sumario, que lo hará la misma Contraloría, y fundamentalmente el sumario apunta a revisar todo lo procesado por parte del Director de Obras".

Tras ello, la ex autoridad planteó que siempre estuvo a favor de que empresarios invirtieran en la comuna porque aquello genera empleo y que para ello siempre contó con la confianza del director de Obras Municipales (DOM), Marcelo Merino Michel, a quien –de paso– atribuyó las responsabilidades de lo confirmado por Contraloría: "Las decisiones técnicas de recibir y autorizar una obra e interpretar el plano regulador son de exclusiva responsabilidad del Director de Obras. Por eso es que cuando algunos hoy día pretenden tratar de culparme a mí de lo que pasó –siendo que todavía no hay culpas manifiestas porque se tiene que hacer un sumario– están errados", sostuvo el Dr. Luis Mella a través de su streaming en redes sociales.

De igual forma –y quizás como una forma de exculparse ante lo confirmado por Contraloría– Mella recordó que hay dos cargos municipales que no dependen del Alcalde de turno: uno es el Juez de Policía Local, que depende de la Corte de Apelaciones; y el otro el Director de Obras Municipales, cuyo superior técnico es la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Por tanto, recalcó que "la dependencia del Director de Obras con respecto al Alcalde es sólo administrativa, de contratos y cumplimiento de horarios".

... PERO DEFIENDE SU ACTUAR

Cuando su administración diseñó el proyecto de avenida Condell, donde cambiaron la línea férrea y materializaron esta arteria, uno de sus grandes sueños era que en ambos costados de la calzada hubiera inversiones, ya sea comerciales o inmobiliarias.

Así es como un empresario de la región de Valparaíso propuso la construcción del mall Paseo Shopping de Quillota, para lo cual se cursaron una serie de permisos entre los años 2014 y 2018, dependiendo del avance de las obras.

Dichos permisos fueron autorizados por el titular de la DOM durante la administración Mella, aunque Marcelo Merino actualmente sigue en su puesto en la gestión Calderón. Estos permisos –a juicio del ex Alcalde– fueron entregados "dentro del marco legal", por lo que aseguró que el Director de Obras "se va a defender" en el sumario que desarrolle la Contraloría y "va a demostrar que actuó dentro del marco legal".

Acerca de los estudios de impacto vial, dijo que el centro comercial quillotano "debe ser uno de los que más accesos y salidas tiene entre todos los que ustedes conocen en la Quinta Región", por lo tanto aseguró que se verificó que tuviera los accesos y salidas correspondientes. En cuanto a los estacionamientos, sólo comentó que "es un tema que se tiene que revisar". En caso que hubiera alguna disputa entre privados, dijo que ellos "se arreglan en los tribunales", donde se verá si el terreno es de uno o de otro.

"Reitero categóricamente que no hay argumentos para cerrar el mall. Por lo tanto, no tengan temor los que trabajan ahí; segundo, viene un sumario, en que el Director de Obras va a dar respuesta a todas las dudas de Contraloría; y tercero, creo sinceramente que aquí todo se hizo dentro del marco legal, de lo que le corresponde al Director de Obras, de acuerdo a la Ley de Urbanismo y Construcción. Si cualquier error ha ocurrido, tendrá que corregirse y lo tendrá que corregir –si es en estos meses– el Alcalde actual o –si hay cambio de Alcalde– tendré que corregirlo yo si es que llego a la Alcaldía. Así es que tranquilos todos y lean las noticias y las interpretaciones de acuerdo a las intenciones que ustedes mismo ya han descrito", expuso el Dr. Mella.

¿MEA CULPA DE MELLA?

Quizás a modo de mea culpa, Luis Mella afirmó que la única participación directa que tuvo en lo dictaminado por la Contraloría dice relación con el comodato que se entregó tras acuerdo con el Concejo Municipal, el cual procedió a explicar.

"En todo lo que fue el desarrollo de Av. Condell, la generación de la villa Nueva Horizonte y el mall, el área de juegos infantiles quedó al otro lado de la Av. Condell, por la distribución de los terrenos y, por lo tanto, como era impensado que los niños de la Nueva Horizonte atravesaran la avenida en curva para ir a jugar, se llegó a un acuerdo con el Concejo, que está en un Decreto", comenzó explicando.

Dicho acuerdo con los ediles de la época consistía en que el Municipio de Quillota entregaba el terreno para que formara parte del conjunto del mall y, a cambio, la empresa habilitaba una sede comunitaria y una media multicancha.

Y luego Mella volvió a reiterar que "el Director de Obras se va a defender en el sumario" y que "la especificación de los permisos y de la interpretación del Plano Regulador le corresponde al Director de Obras dentro del esquema que acabo de decir, de la Ley de Urbanismo y Construcción lo faculta a él para tomar decisiones por sobre el Alcalde y no me cabe la menor duda que todas estas cosas se van a ir aclarando".

DARDOS AL ALCALDE Y "UN MEDIO"

En el marco de sus explicaciones respecto al informe revelado por la Contraloría de Valparaíso, el ex alcalde Luis Mella emplazó directamente a su sucesor, Óscar Calderón, diciendo que el documento "tiene muchos meses y años de investigación y revisión de papeles, en que el mismo Municipio tuvo que contestar. Entonces, que se diga que les sorprende o que no sabían, no es así. Les aseguro que sí se sabía".

Finalmente, el ex Alcalde tuvo palabras para referirse a "un medio", aunque sin dar nombres, pero considerando que Puranoticia.cl ha hecho públicas más de alguna irregularidad de su administración, todo parece indicar que los dardos tienen un blanco claro... más aún recordando que no es primera vez que hace estos emplazamientos.

"Si revisan para atrás, todo lo que hice es malo y todo lo que yo hago es malo, y les aseguro que todo lo que vendrá en el futuro va a ser malo porque hay una predisposición", comenzó diciendo Mella en relación a "un medio". Luego, aseguró que "la gente sufre cuando ve que ciertos medios nos atacan o tratan de culparnos, o cuando la misma autoridad actual de la Municipalidad de Quillota trata de desligar su responsabilidad al decir que esto fue de antes". Por último, sentenció que "muchos me han dicho que se dan cuenta de la intencionalidad de ciertos medios. La gente sabe leer las noticias y sabe cuando se pone énfasis en querer culpar al ex Alcalde con fines políticos, cuando si tú lees el informe, son las autorizaciones que surgieron de la Dirección de Obras, que tiene facultades por sobre el Alcalde".

