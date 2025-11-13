Fiscal por ataque en la Corte de Apelaciones de Arica: "Una situación lamentable, vinculada a la salud mental"

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, entregó detalles sobre el ataque ocurrido este jueves en la Corte de Apelaciones de la ciudad, donde un funcionario administrativo del Poder Judicial hirió gravemente al administrador del tribunal y fue abatido por personal de Gendarmería y Carabineros.

Durante un punto de prensa, el persecutor explicó que “lo que ocurrió acá fue una situación lamentable, más bien vinculada a la salud mental. Una persona que formaba parte del Poder Judicial en calidad de administrativo, por razones que efectivamente se están investigando, pero hay un tema de salud mental”.

El incidente se habría iniciado tras una discusión entre el agresor y otros funcionarios, que derivó en un forcejeo con el administrador de la Corte, quien resultó herido. Posteriormente, el sujeto intentó atacar a más personas, lo que motivó la intervención de personal policial.

“Acá había una persona fuera de sí, con un tema de salud mental”, reiteró Carrera, quien además señaló que los funcionarios intentaron calmarlo antes de hacer uso de sus armas. “No es que haya tenido en vista solamente a esa persona, sino que acá no tratemos de buscarle una lógica en cuanto a una situación previa, sino que simplemente el sujeto estaba fuera de sí e intentó atacar, preliminarmente, a quien se pusiera por delante”.

El subprefecto Julio Ceballos, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, informó que se encontraron “alrededor de 16 vainillas (casquillos de balas), las que dan cuenta de que tanto el personal de Gendarmería apostado en la Corte y también el personal de Carabineros que asistió en el auxilio de las personas que se encontraban en el interior, utilizaron en varias oportunidades sus armas de servicio”.

Respecto al ingreso del agresor al recinto, Carrera explicó que “puede transitar libremente por su lugar de trabajo, así que aquí en principio no es que haya habido un problema en algún protocolo de seguridad o que haya sido una persona ajena al sistema que haya ingresado y haya atacado a alguien”. Añadió que el funcionario había estado con licencia médica, pero este jueves ya no se encontraba con reposo.

