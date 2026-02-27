Conductor muere calcinado tras violento choque de camiones en ruta 5 Norte de Ovalle

Durante la madrugada de este viernes 27 de febrero se produjo un accidente con consecuencias fatales en la ruta 5 Norte, que terminó con la muerte de un conductor y la destrucción total de su camión a causa de un incendio.

El violento siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 380 de la carretera, en el sector de Oruro, al interior de la comuna de Ovalle, región de Coquimbo.

Según los primeros antecedentes recabados, un camión que trasladaba cemento y que circulaba en dirección al sur impactó por alcance a otro vehículo de carga que permanecía detenido en la ruta.

Producto del choque, la cabina del primer camión comenzó a incendiarse violentamente. La intensidad de las llamas impidió cualquier posibilidad de rescate y el conductor falleció en el mismo sitio del suceso, siendo conducido su cuerpo hasta el Servicio Médico Legal (SML) de Ovalle para los procedimientos de rigor.

Al lugar acudieron varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Ovalle, cuyos voluntarios desplegaron un amplio operativo para contener y extinguir el fuego, evitando que se extendiera a otros puntos de la carretera.

Por disposición del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, unidad especializada que deberá establecer la dinámica y las causas del choque.

PURANOTICIA