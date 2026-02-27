Prisión preventiva para “El Morocha”, líder de banda acusada de secuestros y homicidios en O’Higgins

El Juzgado de Garantía de San Vicente de Tagua Tagua decretó hoy la prisión preventiva de Michael Urbina Rivera, chileno, 26 años, alias "El Morocha", imputado por una serie de delitos cometidos junto a su banda en la Región de O'Higgins.

"El Morocha" fue detenido ayer en un escondite que mantenía en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, después de permanecer prófugo durante tres meses. En otros operativos se detuvo al resto de la banda.

Se trata de otros nueve sujetos, siete chilenos y dos extranjeros, que junto al "Morocha" de dedicaban al tráfico de drogas, secuestros y homicidios en la Región de O'Higgins. Además se encontraron casas de cautiverio y tortura utilizadas por la banda.

El sujeto mantiene antecedentes policiales por los delitos de falsificación o uso malicioso de instrumento público, microtráfico y hurto. La banda actuaba con extrema violencia, generando pánico incluso a su competencia delictual.

La Fiscalía Regional de O'Higgins lo formalizó por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, secuestro con resultado de lesiones graves, secuestro con violación y abuso sexual, además de secuestro con homicidio e inhumación ilegal.

“Hemos solicitado la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue otorgada por el tribunal”, señaló el fiscal regional Aquiles Cubillos, quien también precisó que en algunos hechos figura como autor material y en otros era quien impartía las órdenes.

