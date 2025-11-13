Hombre abatido en la Corte de Apelaciones de Arica era funcionario del tribunal y se encontraba con licencia psiquiátrica vigente

La fiscalía regional de Arica confirmó que el autor del ataque en la Corte de Apelaciones era funcionario del tribunal, con licencia psiquiátrica vigente y sin tratamiento médico al momento del hecho.

El sujeto ingresó armado con un cuchillo y agredió reiteradamente al administrador del tribunal, causándole graves heridas.

El subprefecto Julio Ceballos Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación (PDI), relató que “una persona, provista de un elemento cortante, lesionó en reiteradas ocasiones al administrador del tribunal. Personal de Gendarmería, apoyado por Carabineros, hizo uso de sus armas de servicio, ocasionándole la muerte al interior de las dependencias”.

El ataque generó alarma entre trabajadores y vecinos del sector de avenida Manuel Blanco Encalada, donde testigos reportaron al menos una docena de disparos. El funcionario herido fue trasladado al hospital regional Dr. Juan Noé, donde permanece en estado grave.

El fiscal Mario Ocampo lideró las diligencias junto a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, con el objetivo de esclarecer la dinámica del ataque y el uso de fuerza letal. La Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas investigativas, incluyendo los antecedentes médicos del agresor.

De manera preliminar, existe el antecedente que el funcionario judicial habría agredido al administrador de la Corte debido a que este último le notificó la precalificación anual, paso previo a la calificación final que revisa el desempeño laboral durante un período anual para evaluar factores como la calidad del trabajo y el interés en la mejora.

La conmoción se extendió al Poder Judicial y a los trabajadores de la Corte, quienes suspendieron momentáneamente sus labores tras el hecho.

PURANOTICIA