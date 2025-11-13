Hombre muere abatido tras apuñalar a funcionario en la Corte de Apelaciones de Arica

Una persona fallecida y otra herida dejó un incidente que se registró en el interior de la Corte de Apelaciones de Arica.

Según información preliminar, una persona ingresó al recinto y apuñó al administrador del tribunal, Raúl Marchant Lira, por lo que fue abatido por Carabineros.

En tanto, el funcionario fue trasladado a un recinto asistencial.

El fiscal regional Mario Carrera sostuvo que hay una "persona abatida por carabineros dado que habría atacado a funcionarios al interior de la Corte. Uno en estado grave en el hospital, estable. La persona que falleció es la persona que atacó con el cuchillo".

En estos momentos se realiza un operativo en el tribunal, donde también está la Policía de Investigaciones (PDI).

VIDEO

(Video: @AricaDenuncias / Imagen: @Rob_Bou)

PURANOTICIA