"Faltó a la verdad" y "no está dando el ancho": Las duras críticas del diputado Celis al Director del IND tras nuevo escándalo por el ATP de Viña

Inmediatas repercusiones trajo la publicación de un artículo de Puranoticia.cl que daba cuenta de nuevos problemas asociados al ATP Challenger de Viña del Mar 2023, evento tenístico desarrollado entre el 13 y el 19 de marzo en el Club de Tenis Unión.

En el marco del certamen deportivo, se sugirió que este año debía tener un aspecto social importante y que lo diferenciara de los pasados, motivo por el cual se estableció que el proyecto original viniera acompañado de otro relacionado a clínicas deportivas en 13 comunas de la región de Valparaíso, enfocada principalmente a niños y niñas.

Fue bajo este contexto donde se han generado una serie de escándalos, como la denuncia del presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, Rodrigo Rozas, quien acusó "incentivos" solicitados presuntamente por el vicepresidente de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, Gianni Rivera. A esto se sumó luego el desconocimiento absoluto respecto al uso de los $250 millones que se requerían para el desarrollo del torneo de tenis al cerrar la temporada de verano en la comuna.

Justamente la grave denuncia de "incentivos" dio paso al inicio de una investigación de la Fiscalía, órgano que hasta el momento ha guardado completo silencio respecto a esta causa, además, sin aclarar si efectivamente los dichos de Rodrigo Rozas existieron o no. Tampoco existe alguna querella por injurias por parte de Gianni Rivera en contra del dirigente gremial que lo acusó públicamente.

LOS DOS PROYECTOS

Y es que luego de este verdadero escándalo regional, el ATP Challenger de Viña del Mar 2023 fue blanco de cuestionamientos debido a que se desconocía en qué se utilizarían los $250 millones solicitados para el evento. Frente a ello, y faltando sólo días para el inicio del certamen, finalmente se aclaró que estos recursos eran para dos proyectos: $150 millones para el torneo y $100 millones para las clínicas en 13 comunas.

Fue bajo este contexto que la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados le solicitó al director del Instituto Nacional del Deporte (IND), Israel Castro López, que les informara el detalle de ambos proyectos, respuesta que fue compartida en la última sesión de la instancia, el 9 de mayo recién pasado, donde se les dio cuenta que el proyecto de clínicas deportivas en 13 comunas de la región de Valparaíso registro observaciones que debían ser subsanadas por la Federación de Tenis de Chile.

La iniciativa fue ingresada a la plataforma de proyectos del IND por la Federación de Tenis el 4 de abril de 2023, por un monto correspondiente a $100 millones. No obstante, Israel Castro expone en su oficio a la Comisión de Deportes que "este monto no ha sido adjudicado ni transferido, pues el proyecto ha sido objeto de observaciones por parte de la Unidad de Desarrollo Federativo, encontrándose en subsanación aún, por parte de la Federación de Tenis de Chile, a esta fecha".

Cabe hacer presente que a pesar de estas observaciones, las clínicas deportivas comenzaron el pasado sábado 22 de abril en las comunas de Petorca y La Ligua, en el marco del programa de actividades sociales e inclusivas del ATP Challenger de Viña del Mar. Dicha actividad fue encabezada por el histórico tenista viñamarino, Nicolás Massu, acompañado de Hans Gildemeister, director del torneo en la Ciudad Jardín.

CRÍTICAS AL DIRECTOR DEL IND

Ante todas estas polémicas, y en especial por esta última relacionada al suspenso en que quedan los recursos para las clínicas de tenis, Puranoticia.cl tomó contacto con el diputado y miembro de la Comisión de Deportes de la Cámara, Andrés Celis Montt, quien analizó el detalle de lo informado por el director del IND, Israel Castro López, a quien criticó duramente por su labor en torno al ATP Challenger de Viña.

En primer lugar, el parlamentario por la región de Valparaíso (Distrito 7) explicó que estos oficios donde se informan las observaciones a las clínicas deportivas corresponden a la última Comisión de Deportes que tuvimos, por lo que, a la fecha, no se les ha comunicado de manera formal ni oficial que estas hayan sido subsanadas.

Vale hacer presente que a pesar de que aún no se hace la comunicación oficial debido a que no se han desarrollado nuevas sesiones de la Comisión de Deportes, desde el IND informaron a Puranoticia.cl que el proyecto de clínicas de tenis tenía "observaciones menores" y que estas ya fueron subsanadas, motivo por el cual fueron traspasados los $100 millones a la Federación de Tenis de Chile para materializar las escuelas.

El diputado Celis indicó que "recién el convenio del IND con estas clínicas se hizo el 10 de marzo de 2023, es decir, el convenio de los dineros que corresponden a $150 millones se firmó el 10 de marzo. En esa fecha estaba por comenzar el Challenger y el anuncio oficial de las clínicas fue a principios de febrero. Es decir, estamos frente a un anuncio de un Director Nacional del IND que faltó a la verdad".

"El Director del IND anunció las clínicas que se iban a realizar en la región de Valparaíso, pero ni siquiera había firmado convenio, no había resolución, no había nada. Ni siquiera voy a responsabilizar al Gobernador (Rodrigo Mundaca) o a los alcaldes, porque me parece que estamos frente a un engaño del Director Nacional del IND, porque él fue quien hizo este anuncio a principios de febrero sin tener absolutamente ningún documento oficial, lo cual me parece gravísimo", añadió Celis.

Considerando que el oficio redactado para la Comisión de Deportes tiene fecha 25 de abril y que la primera de las clínicas deportivas se desarrolló el 22 de abril, el Diputado RN manifestó que "eso agrava aún más la falta", agregando que "esto se suma a un trabajo –y lo digo con mucha modestia– de mi rol fiscalizador, que fue desacreditado incluso por el mismo director del IND, que me dijo que estaba falto de información, que había sido irresponsable en mis dichos, de fiscalizar de manera tan ligera los dineros que se estaban gestionando en particular para estas clínicas".

Celis continuó sus críticas hacia Israel Castro diciendo que "yo quiero solamente poner un acento o un «téngase presente» a cuál es el rol y la función del Director del IND, que en el caso del Challenger de Viña del Mar francamente faltó a la verdad. Tuvimos que exigirle documentos oficiales, donde nos dimos cuenta que formalizó todo el tema de las escuelas de tenis posterior a lo que él comunicó por la prensa".

Finalmente concluyó diciendo que "lamento lo que está ocurriendo y lo que ocurrió con las escuelas deportivas en particular. Estoy a la espera de la rendición de cuentas del mismo Challenger, pero también estoy preocupado por un Director del Instituto Nacional del Deporte que creo que no está dando el ancho".

Vale mencionar que Puranoticia.cl se comunicó con el equipo de comunicaciones del Instituto Nacional del Deporte, con el objetivo de ponerlos en conocimiento del contenido de este reportaje y obtener alguna respuesta del aludido Israel Castro, sin embargo sólo se remitieron a informar que los recursos fueron traspasados para las clínicas de tenis y que no harían ningún tipo de comentario frente a lo expuesto por Celis.

PURANOTICIA