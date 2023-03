El millonario desglose de los recursos públicos utilizados para el ATP Challenger de Viña

Si bien, la realización del ATP Challenger Viña del Mar 2023 ha traído consigo una cantidad importante de complicaciones, una de las principales ha sido el desconocimiento respecto al detalle del uso de los $150 millones destinados por el Instituto Nacional del Deporte (IND) para su desarrollo entre el 12 y el 19 de marzo.

Una denuncia por solicitud de "incentivos" por parte de un directivo de la Corporación Regional de Turismo durante la búsqueda de financiamiento para el torneo, hecho que incluso está siendo investigado por el Ministerio Público; la confusión respecto al monto total que costaba llevarlo a cabo; el mencionado desconocimiento del desglose de dichos fondos; y la clausura del casino del Club Unión de Tenis en la antesala a los primeros partidos, fueron sólo algunos de los problemas evidenciados.

No obstante, con el correr de los días –y ya con el torneo viñamarino en disputa– las comenzaron a disiparse paulatinamente, aclarando por ejemplo que el campeonato tiene un costo de $150 millones y no $250 millones como se dijo en un inicio; que los dineros corrían por cuenta del IND y no del Gobierno Regional de Valparaíso; y que se utilizarían $100 millones para desarrollar clínicas deportivas; entre otros puntos.

Ahora bien, Puranoticia.cl dio un paso más en el objetivo de entregar absoluta claridad a la ciudadanía en torno a los recursos públicos destinados al ATP Challenger Viña del Mar 2023, pues obtuvo, vía Transparencia del IND, el detalle del destino de los $150 millones que se aprobaron traspasar a la Federación de Tenis de Chile, a cargo del proyecto presentado, analizado técnicamente y, posteriormente, validado.

PROYECTO DE LA FEDERACIÓN

La Federación de Tenis explica en el proyecto presentado ante el Instituto Nacional del Deporte que el principal objetivo del torneo es "crear las competencias necesarias para que los tenistas logren desarrollarse y obtener puntos ATP en nuestro país, sin tener que salir a buscarlos al extranjero, con el costo que eso conlleva".

También se expone que el Challenger se desarrollará entre el 13 y el 19 de marzo en el Club Unión de Tenis, con un cuadro principal de 32 jugadores y que considera un ingreso aproximado de $5 millones por concepto de venta de entradas.

Además, se establece el pago de honorarios a jueces de línea, árbitros internacionales, staff, producción. En otros gastos, se considera el pago por derechos ATP, alojamiento, almuerzos, pelotas de tenis, máquinas encordadas, credenciales, empresa de seguridad, lanzamiento del torneo, arriendo del recinto, incluyendo cancheros, pasapelotas y aseo del recinto, seguro, responsabilidad civil y otros.

En cuanto al alojamiento, se explica que es exigido por ATP para todos los jugadores y entrenadores, si así lo solicitan, hasta cuatro días posterior al término de su participación en el torneo. También lo utilizan los seis jueces y el supervisor internacional, además de jueces de línea y otros, como parte del staff. En el caso de los jueces nacionales, pueden hacer uso del alojamiento si así lo solicitan. Cabe hacer presente que los centros de alojamiento con los que se trabaja son el Hotel Diego de Almagro, de Uno Norte; y el Queen Royal Hotel, de Cinco Norte.

"Los gastos de honorarios serán gestionados directamente con la Federación de Tenis. Los gastos de bienes y servicios se gestionarán a través de la productora HGA Group SPA, la cual cuenta con los derechos otorgados por la ATP para llevar a cabo el torneo", añaden en el documento de 97 páginas, al cual tuvo acceso Puranoticia.cl, agregando que "sin perjuicio de lo anterior, para cada uno de los gastos la productora deberá acreditar los respaldos correspondientes".

DESGLOSE DE FONDOS

Junto a dar cuenta que el trabajo comenzó a ejecutarse desde enero debido a todos los gastos involucrados en esa fecha, se explica que el gasto en personal tuvo un costo de $5.200.000 en enero, $8.650.000 en febrero y $30.307.866 en marzo, totalizando $44.157.866 por dicho concepto; mientras que el gasto en bienes y servicios tuvo un costo de $23.334.573 en enero, $23.334.573 en febrero y $59.172.988 en marzo, totalizando $105.842.134 por dicho concepto; lo que cubre los $150 millones solicitados.

A continuación, el proyecto desglosa el gasto en personal, que involucra a un total de 50 trabajadores, donde destacan los $6 millones que recibirá Hans Gildemeister como director del torneo; otros $6 millones para Gabriel Apey como director de operaciones del Challenger; $3,6 millones para Sergio Carvajal, abogado y asesor legal del ATP; los $2 millones para Víctor Poblete como productor general; los $1,2 millones para Cristián Valdés como diseñador gráfico por la semana de certamen; y los $800.000 para Mariana Gildemeister como ejecutiva de Relaciones Internacionales.

En lo deportivo, destaca el gasto en jueces de línea por $1.893.675 para Rodolfo Curutchet, $1.544.675 para Pablo Barboza y $1.319.000 para dos que no fueron definidos en el proyecto. A ellos se suman los $1.036.782 para Analia Vera como referee ATP; los $848.276 para Francesca Piantini como jefa de los jueces de línea; y los $294.256 para 18 jueces del Challenger Viña del Mar 2023.

Además, en el ítem en bienes y servicios, se detallan el gasto de $25 millones para la licencia y derechos de fecha del torneo; $13,3 millones por arriendo del Club Unión, lo que incluye servicios, cancheros, preparación y mantención de canchas; los $4.550.000 por concepto de audio e iluminación del torneo; $4.998.000 por implementación de gráficas publicitarias; y $2.860.000 para almuerzos del staff y peloteros.

Se añaden gastos de $1.600.000 para adquisición de 400 toallas bordadas; $760.000 por servicio de lavandería de toallas por la semana del torneo; $900 mil para la compra de credenciales; $1.750.000 para adquirir 3.500 pulseras; $6,2 millones para 55 guardias de seguridad, arriendo de radios y un prevencionista de riesgos; $910.000 para la ticketera y un respectivo control de entradas.

Los últimos gastos dicen relación con marketing y promoción del torneo, con pantallas led y una campaña por un mes ($2.500.000); $24 millones por concepto de alojamiento en habitaciones singles o dobles para 70 personas en el Hotel Diego de Almagro; casi $9 millones para el alojamiento de 37 personas del staff, periodistas, jueces de línea y otros en el Queen Royal Hotel; y $1,5 millones para la preparación y producción de las respectivas conferencias de prensa.

¿Y LAS CLÍNICAS DEPORTIVAS?

Cuando la entonces ministra del Deporte, Alexandra Benado, anunciaba el pasado 10 de febrero el regreso del torneo de tenis a Viña del Mar, también anunció que el certamen tendría un marcado sello social, mediante el desarrollo de clínicas deportivas en 13 comunas de la región de Valparaíso, cuestión que celebró tanto el gobernador regional Rodrigo Mundaca como los alcaldes de algunas de las comunas beneficiadas.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, el director del IND, Israel Castro, informa a los presentes que "el proyecto tiene que validarse. Eso todavía no ocurre en el caso de las clínicas (...) El proyecto de clínicas no está aprobado técnicamente, tiene que ser revisado por analistas de IND para que se provoquen los giros que permitirán su financiamiento".

Frente a esto, surgió de manera inmediata la interrogante de qué pasó en el alegre punto de prensa entregado en un complejo deportivo de Forestal el pasado 10 de febrero; si se trató de un bluff comunicacional de las autoridades o si –como dijo el comisión el diputado Andrés Celis– se jugó con los sueños de niños y alcaldes.

Lo concreto es que lo ocurrido con el proyecto de clínicas deportivas fue ratificado por el Instituto Nacional del Deporte mediante la información entregada vía Transparencia a Puranoticia.cl: "En cuanto a su solicitud de obtener copia del Formulario de postulación de proyecto deportivo para las clínicas deportivas en la región de Valparaíso, de acuerdo a lo indicado por el Departamento de Deporte de Alto Rendimiento y Competitivo del Nivel Central del IND, informamos que a la fecha no existen proyectos presentados y/o aprobados por el IND por ese concepto".

De esta manera, la "segunda parte" del anuncio de las autoridades aquel 10 de febrero queda pendiente, abriendo aún más dudas respecto a un torneo de tenis que pretendía centrarse netamente en lo deportivo, pero que ha sido tema durante semanas justamente por todo lo contrario.

