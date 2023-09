¿Desprolijidad o negligencia? Cores de Valparaíso advirtieron grave error a segundos de votar entrega de millonarios fondos

Una nueva controversia se instaló en el Consejo Regional (Core) de Valparaíso, en el marco de la revisión de los proyectos del Fondo Concursable para el Desarrollo Social y Comunitario FNDR 8% del 2023, donde se detectaron algunas situaciones calificadas por algunos cores como una "desprolijidad", mientras que para otros sería una "negligencia" de parte del equipo de asesores del gobernador Rodrigo Mundaca.

Lo primero que hay que tener claro es que el Gobierno Regional de Valparaíso pone cada año este fondo a disposición de organizaciones sociales sin fines de lucro, que asciende a 3.600 millones de pesos, el cual entrega subvenciones para actividades de cultura, deporte, seguridad ciudadana, social y medio ambiente. Esto, con el objetivo de apoyar la participación ciudadana, el ejercicio de derechos y la autonomía comunitaria.

La convocatoria –realizada en mayo– indicaba que podían postular a él todas las organizaciones sociales sin fines de lucro, pero también instituciones tales como corporaciones, fundaciones y asociaciones, entre otras.

DOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Es acá donde se genera el conflicto, pues el Gobierno el año 2022 decidió eliminar de los requisitos el hecho de que los interesados en participar del concurso tuvieran al menos dos años de antigüedad, motivo por el cual las bases del fondo del 8% de este 2023 no contemplaban esta solicitud. Con este requisito eximido, postularon un total de 543 proyectos, de las ocho provincias de la región de Valparaíso.

Pero a raíz de la explosión del caso «Convenios», La Moneda reculó y solicitó al Ministerio de Hacienda que emitiera un documento (Circular 20), donde volvía a poner como requisito que las organizaciones interesadas en los fondos del 8% tuvieran como mínimo dos años de antigüedad para poder participar con sus iniciativas.

Pese a ello, se convocó a los consejeros a sesión de Comisión de Educación –instancia que ve el tema– para que aprobaran o rechazaran la cartera de proyectos que pasaron la línea de admisibilidad por parte de una consultora externa y un equipo del Gobierno Regional. El pequeño gran detalle era que las iniciativas que debían votar los consejeros no tomaba en cuenta la última disposición del Ministerio de Hacienda, detectándose organizaciones con menos de dos años de vida.

Esto originó que el ambiente paulatinamente comenzar a crisparse en la Comisión de Educación, pues algunos cores advirtieron que si aprobaban esta cartera de proyectos que no tomaba en consideración la Circular Nº20 de Hacienda podrían verse involucrados en un grave problema, incluido un posible Juicio de Cuentas de la Contraloría, pues estarían incumpliendo la norma que ahora les prohibía traspasar fondos a organizaciones que no tengan como mínimo dos años de antigüedad.

Los dimes y diretes terminaron zanjándose con la decisión del gobernador Rodrigo Mundaca de cambiar el oficio presentado al Consejo Regional, quitando de esta manera a las instituciones que no cumplían con el requisito de los dos años. Pero a pesar de esta medida, muchos cores no querían votar, básicamente para tener más tiempo de revisar más en detalle los proyectos ingresados.

"Teníamos dos opciones: aprobar a los que sí cumplen con los dos años y dejar a los nuevos en espera; o aprobamos la cartera entera de una vez. Y por eso nos dimos plazo hasta el 13 de septiembre para zanjar esa discusión y aprobar de una vez todos los proyectos. De acá al día 13 llegará la respuesta, pero si no llega, se van a aprobar sólo los proyectos de organizaciones con más de dos años", explicó a Puranoticia.cl el core Ricardo Aliaga (DC), presidente de la Comisión de Educación.

FUNDACIÓN PROCULTURA

Fue en medio de esta disyuntiva donde las alarmas nuevamente se encendieron: el core John Byrne (Republicano) advirtió que uno de los proyectos ingresados era de la Fundación ProCultura, una de las entidades que está en el ojo del huracán en el marco del caso «Convenios», y que también ha recibido fondos de parte de organismos estatales en la región de Valparaíso, tal como lo informó oportunamente Puranoticia.cl.

"Me preocupé de leer los proyectos que estaban en el adjunto y el proyecto número 9 de la provincia de Marga Marga era uno de Procultura que, como sabemos, está relacionada con el consejero Sebastián Balbontín, de Limache y, por tanto, ese proyecto estaba fuera de base, porque cualquier persona relacionada con el Consejo Regional inmediatamente debe excluirse porque queda fuera de las bases", explicó el core John Byrne en conversación con Puranoticia.cl.

Consultado respecto a cuál era la relación entre el core Balbontín, representante de la provincia de Marga Marga en el Consejo Regional de Valparaíso, el core republicano aseguró que "él es pareja del presidente de Procultura". Se trata del director ejecutivo de dicha fundación, el médico psiquiatra Alberto Larraín, quien además es cercano al Presidente de la República, Gabriel Boric, por quien hizo campaña y con quien también ha compartido en diversas actividades públicas.

"Esta fue la gota que rebasó el vaso, porque tú comprenderás que cualquier persona medianamente responsable no puede votar miles de millones de pesos a favor de muy buenos proyectos o malos proyectos, sin evaluarlos. Por tanto mi posición era que yo me iba a abstener, hasta que descubrí lo de Procultura, que fue la gota que rebasó el vaso, y así varios otros consejeros y consejeras", agregó Byrne.

Por su parte, el core Aliaga, presidente de la Comisión de Educación, señaló sobre este punto que "no sé si Procultura tiene algún impedimento legal, porque hemos visto muchas cosas por la prensa, pero no sabemos si efectivamente tienen algún impedimento. Pero si cumplen con todo, no tenemos por qué objetarlos; salvo que exista algún conflicto de interés entre alguno de los consejeros y la fundación".

Ante esto, el core republicano volvió a la carga indicando que "desde el punto de vista legal, la Fundación Procultura no está excluida porque ellos están demandados, pero no están condenados. Pero desde el punto de vista de las normas, tenían que estar excluidos y mucho más desde el punto de vista ético".

GOBERNADOR EN LA MIRA

"El proyecto claramente estaba mal evaluado, lo cual me lleva a decir que probablemente hubo alguna negligencia", afirmó Byrne, quien apuntó la responsabilidad de todo esto al equipo de asesores del gobernador Rodrigo Mundaca: "Su equipo directo casi hace que él cometa un error –a mi modo de ver– no legal, pero políticamente muy dañino para él", sostuvo.

Según cuenta a Puranoticia.cl una fuente que pidió la reserva de su identidad, "no se aprobó el concurso porque los ánimos estaban muy calientes. El gobernador Mundaca estaba muy molesto con su equipo. Acá se critica la falta de prolijidad de los asesores del Gobernador, que no se dieron cuenta que a ProCultura debían echarla afuera si están cuestionados. Ese fue el conflicto".

Cabe hacer presente que el Consejo Regional sólo aprueba o rechaza los fondos, pero quien filtra los proyectos es un equipo del ejecutivo, conformado por una consultora externa y asesores del Gobierno Regional, quienes dan la admisibilidad de las iniciativas, ven que cumplan los requisitos y con todo esto aprobado, finalmente lo llevan al Core de Valparaíso para que los aprueben o rechacen. Es por este motivo que las miradas recaen directamente en los equipos directos del gobernador Mundaca.

Entonces la pregunta que cabe es: ¿Se le pasó a los de admisibilidad y al equipo del gobernador Mundaca el advertir que estaba la Fundación Procultura entre las postulantes al millonario concurso y que esto podría derivar en un grave problema? Puranoticia.cl quiso resolver esta duda con la primera autoridad regional, la que hasta el cierre de esta nota no emitió ningún pronunciamiento.

EL ROL DE LA DIPRES

Quien sí entregó su opinión fue el core Manuel Millones (Ind.-Chile Vamos), quien comentó a Puranoticia.cl que "gran parte de la responsabilidad de estos hechos es de la Dipres (Dirección de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda), ya que ellos validaron la transferencia de fondos a instituciones sin historia, cambiando el criterio de los dos años, mientras las bases del fondo concursable del 8% no lo fijaron".

Millones también advirtió que si el oficio presentado incluía proyectos sin el criterio de la antigüedad, "era complejo aprobar y exponernos a situaciones administrativas de parte de Contraloría, salvo que la Dipres rectifique su circular".

Respecto a la iniciativa de Fundación ProCultura, expuso que "para hacer más compleja la situación, se detecta que uno de los proyectos evaluados era de ProCultura. Esto encendió las alarmas en los cores, aún cuando por bases no tienen impedimentos de postular; pero ellos mismos, dada la situación judicial que les afecta, debieran inhibirse de postular y no poner en aprietos al Gobierno Regional de Valparaíso".

La gran polémica en el Consejo Regional terminó zanjándose con la decisión del core Ricardo Aliaga de posponer la votación para el miércoles 13 de septiembre, y así tener más tiempo de revisar exhaustivamente los proyectos ingresados para quedarse con parte de los $3.343.275.864 que reparte el fondo concursable del 8%.

PURANOTICIA