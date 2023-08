Aumentan las dudas sobre posibles intereses cruzados entre Cores de Valparaíso y terrenos a comprar para viviendas sociales

"Algo está raro". Con estas palabras, el consejero regional (core) de Valparaíso, John Byrne Pope, abordó en conversación con Puranoticia.cl el escándalo que se produjo el lunes 21 de agosto en el cuerpo colegiado, el cual fue citado de manera extraordinaria a una sesión de la Comisión de Vivienda y luego al Pleno, para votar dos acuerdos que buscan hacerle frente a la grave crisis habitacional que vive la zona.

El primero de ellos decía relación con la habitabilidad y ampliación de la cobertura de proyectos beneficiados con recursos regionales; mientras que el otro era acerca de la voluntad para la futura adquisición de terrenos para la construcción de viviendas sociales en la región de Valparaíso, ambas iniciativas aprobadas con 24 (de 28) votos a favor, aunque tras una polémica y escandalosa sesión.

En la mañana, el Core de Valparaíso se reunió en la Comisión de Vivienda, la cual tenía carácter de reservada, instancia donde se abordarían los dos temas. Aquí hubo ciertos reparos, básicamente porque los consejeros que decidieron abstenerse o rechazar la propuesta estimaban que hay otros terrenos que cumplen las mismas condiciones y con mejores precios, lo que alimentó en ellos la idea de un posible pago abultado.

Las dudas se generan considerando el turbulento presente del país en materia de fondos públicos traspasados a fundaciones y corporaciones, pero también teniendo en cuenta el fresco recuerdo de lo acontecido en el Municipio de Santo Domingo, donde se investiga a la administración del RN Dino Lotito por el pago de $2.300 millones por un terreno cuya tasación de un banco lo cifró en $848 millones.

Fue bajo este contexto de rechazos y abstenciones a los terrenos propuestos que la información –pese a ser reservada– salió de la Comisión del Core y llegó a dirigentes de comités de vivienda, quienes no encontraron mejor solución que enviarle audios a la core Paola Zamorano (RN), de San Antonio, indicándole –entre otras cosas– que su foto estaba replicándose entre los pobladores y que no sería reelegida.

A raíz de esto, la autoridad cambió su votación, pasando de abstención a aprobar la propuesta en horas de la tarde, ya en la sesión extraordinaria del Consejo Regional. No obstante, reconocido el temor y miedo que le causaron los audios, la core Zamorano acudió a la PDI a presentar una denuncia por amenazas; a lo que sumará una querella criminal por extorsión y cohecho, anunciada por el core Christian Macaya (RN).

EL POR QUÉ DEL RECHAZO

Este verdadero escándalo fue abordado por otro protagonista de lo ocurrido el lunes en el edificio del Gobierno Regional: el core John Byrne Pope, del Partido Republicano, quien votó en contra de la propuesta. "Es muy importante que se le dé una solución habitacional a los comités de vivienda. Y, en particular, es importante porque esos comités han hecho el trabajo y han ahorrado lo que se requiere para recibir su solución. Muchos de ellos llevan, 5, 6, hasta 10 años en espera", partió diciendo.

Sin embargo, aclaró que su rechazo pasó porque "esto debe hacerse bien". En ese sentido precisó que "a mí no me da la confianza necesaria la tasación por personas que no son conocidas, que nos entrega Serviu y, por tanto, yo pedí que se hiciera una tercera tasación antes de comprometer el financiamiento, para tener algún nivel de certeza y que no nos encontremos frente a un caso como el del papá de Boric en el sur, que se hizo millonario gracias a un terreno; o el caso de Santo Domingo, que pasó hace un par de años; o el caso Sierra Bella; o el caso del Cesfam de las Condes".

El segundo punto que justificó su rechazo, tiene que ver –dijo– con "obtener alguna certificación o declaración jurada de que los propietarios de los terrenos que se están presentando y aprobando no tengan ninguna relación con ninguna autoridad del gobierno, del Minvu, del Serviu, del Gobierno Regional o de los consejeros, porque aquí yo creo que tenemos que tener transparencia".

"HISTERIA COLECTIVA"

Respecto a las sensaciones que observó, dijo que "yo vi casi una histeria colectiva de muchos de los consejeros, la cual yo no había visto nunca antes. Y, por tanto, lo único que me explico es que esto tiene que ser una necesidad tan grande de ellos de que esto se aprobase, y se aprobase de forma urgente, porque nos citaron el día viernes, a las 6 de la tarde, para el lunes, a las 10 de la mañana en la Comisión, con un montón de información muy difícil de analizar. Entonces, algo está mal".

Vale recordar a las fuentes de Puranoticia.cl que dieron cuenta de otro punto que hacía dudar a los cores acerca de si realmente debían aprobar los acuerdos: los intereses cruzados que tendrían algunos consejeros regionales con los terrenos en cuestión. Esto justamente explicaría las fuertes presiones que se ejercieron con los comités de vivienda para que alertaran a sus representantes en el Core de Valparaíso de que estaban "equivocados" al abstenerse o rechazar las iniciativas.

Consultado por esto, el core republicano manifestó que "no tengo esa información", aunque aseguró sobre los intereses cruzados entre algunos colegas y los terrenos en cuestión que "tengo la duda razonable y dudo que no exista".

A ello sumó que "estoy poniendo la duda en positivo, porque fue tan extraña actitud, y no lo había visto nunca en los dos años de consejero, que algo está raro". Byrne también reiteró que "estamos todos de acuerdo en encontrar la solución de la vivienda, de eso no hay duda, pero el problema es el cómo, porque si tú inflas los precios o, al revés, entregas terrenos que no son adecuados, por intereses personales, lo que estás haciendo es dañar a las personas, y eso es inaceptable".

ACCIONES LEGALES

Finalmente, en torno a las acciones que emprendió la core Zamorano, al acudir ante la PDI para denunciar las amenazas que recibió, el consejero Byrne sostuvo a Puranoticia.cl que en la bancada que comparte con los cores Manuel Millones y Laura Acosta, "estamos muy preocupados por lo que sucede".

Junto a afirmar que "estoy investigando todo lo que pueda respecto a los intereses cruzados" que habría entre algunos consejeros regionales y los terrenos propuestos para realizar viviendas sociales a futuro, la autoridad hizo un llamado al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, a que se sume a las acciones entabladas.

"Yo creo que corresponde que se sume, porque él como autoridad democráticamente elegida –que es algo que le encanta decir– tiene la responsabilidad de que, ante el conocimiento de una amenaza a algún miembro del cuerpo colegiado, él como Gobernador tiene que participar", concluyó el core John Byrne.

