Escándalo en el Core de Valparaíso: Polémica votación por posible sobreprecio en terrenos termina en denuncia ante la PDI por extorsión

Un verdadero escándalo fue el que se vivió este lunes en la sesión extraordinaria del pleno del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, instancia en la que previo a aprobar el compromiso del órgano colegiado para avanzar en la solución a la grave crisis habitacional que enfrenta la zona, tuvo que pasar por la recepción de una serie de audios que dieron pie a la presentación de una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones (PDI) y el anuncio de una querella criminal por extorsión y cohecho.

Los 28 consejeros regionales de Valparaíso, presididos por el gobernador Rodrigo Mundaca, fueron convocados a una sesión extraordinaria, primero, de una Comisión de Vivienda reservada y, luego, al pleno del Core para votar dos acuerdos: uno que dice relación con la habitabilidad y ampliación de la cobertura de proyectos beneficiados con recursos regionales y; otro sobre la voluntad para la futura adquisición de terrenos para construcción de viviendas sociales en el territorio regional.

Fue este contexto en el que algunos consejeros regionales decidieron abstenerse o simplemente rechazar los acuerdos propuestos en la Comisión de Vivienda, básicamente porque estiman que hay otros terrenos que cumplen las mismas condiciones y con mejores precios que los propuestos, lo que alimenta en ellos la idea de un posible pago con sobreprecio, tal como habría acontecido en el Municipio de Santo Domingo donde se investiga a la administración del RN Dino Lotito por el pago de $2.300 millones por un terreno cuya tasación realizada por un banco lo avaluó en $848 millones.

Además, fuentes de Puranoticia.cl dieron cuenta de otro punto que los mantiene en duda respecto al tema: los intereses cruzados que tendrían algunos consejeros regionales con los terrenos en cuestión. Esto justamente explicaría las fuertes presiones que se ejercieron con los comités de vivienda para que alertaran a sus representantes en el Core de Valparaíso de que estaban "equivocados" al abstenerse o rechazar las iniciativas.

AMENAZANTES AUDIOS

Así es como desde la propia Comisión de Vivienda –la cual tenía un carácter de reservada– se diera a conocer el detalle de la votación de los consejeros, lo cual derivó en amenazantes audios de parte de dirigentes de comités de vivienda de San Antonio a la core Paola Zamorano (RN), una de las que votó abstención.

"Tú votaste en contra del proyecto habitacional de nosotros. Ya todo el mundo lo sabe acá en San Antonio. Te aviso, para que tú sepas", señala una mujer que se identificó como Olimpia, quien en otro audio agrega que "tu foto está saliendo por todos lados, que tú votaste contra el proyecto habitacional de San Antonio. En todos lados se está publicando tu foto, así que no esperes volver a salir de vuelta".

Otra mujer, en otro audio, afirma que "me acaban de informar que en el Gobierno Regional se votó nuestro proyecto, gracias a Dios a favor. De los tres cores de la provincia: Jorge Mora votó a favor; Roy Crichton, que es el que ha dado la pelea por nosotros y que gracias a él estamos donde estamos, a favor; y Paola Zamorano, que es de la derecha, de RN, votó en contra de nosotros. Para que lo tengan clarito, Paola Zamorano vota en contra de nuestro proyecto. Ella es la core de San Antonio".

TEMOR Y MIEDO

La Comisión (reservada, supuestamente) de Vivienda terminó a eso del mediodía. Minutos más tarde llegaron los audios a oídos de la consejera Paola Zamorano, quien en la votación de las 16:00 horas en el pleno del Consejo Regional, pasó de abstención a anunciar su aprobación a los acuerdos propuestos en la instancia. ¿Qué pasó en el transcurso de las horas? La autoridad de la provincia de San Antonio, en conversación con Puranoticia.cl, confiesa que el temor y el miedo fueron factor clave...

"Yo tenía clara la situación, porque siempre he conversado con los comités de que contarían conmigo apoyando este tipo de proyectos, pero yo no le puedo mentir: cuando empecé a recibir estos mensajes me sentí atemorizada y con un poco de miedo porque, si bien, conozco a mucha gente muy decente de los comités de vivienda, no los conozco a todos y no sé cómo reaccionan. Yo no puedo decir que todos son malas personas, pero la sensación que viví ayer me incomodó bastante", reconoció la consejera regional de Renovación Nacional.

A ello añadió que "sabiendo la posición que iba a tomar, independiente de la votación que daría a conocer, esta situación no debe pasar porque estamos en democracia y se tienen que respetar las decisiones; pero no podemos estar tomando decisiones conforme a la opinión de terceros, sabiendo que nosotros estamos trabajando por el beneficio de la comunidad, resguardando los recursos públicos y los intereses de la comunidad porque la gente está muy cansada de ser engañada".

ACCIONES LEGALES

Debido a las amenazas recibidas, la core Paola Zamorano acudió al cuartel de la PDI en San Antonio a presentar una denuncia, la cual acompañó con los audios y otros antecedentes que corroboran lo vivido este lunes en el Consejo Regional: "Fui a la PDI, y no sólo por mí y por ser mujer, sino que también por la labor que desempeñamos los cores en la región y a nivel nacional, porque muchos cumplimos una labor encomiable de sacar adelante proyectos de forma transparente, pero que ocurran cosas en base a noticias falsas y me lleguen este tipo de mensajes, para mí es muy lamentable", dijo.

Pero el escándalo en el Core de Valparaíso no quedó ahí. El consejero Christian Macaya (RN), junto a calificar la filtración de la votación como una "bajeza", dijo sobre los audios que "es una extorsión, un delito, y cuando los que tenemos un cargo tomamos conocimiento de la comisión de un delito, tenemos que poner los antecedentes en el Ministerio Público. En consecuencia, como abogado y jefe de bancada, presentaré una querella criminal contra quienes resulten responsables del delito de extorsión y cohecho que ha sufrido la colega Zamorano".

Esta intervención, a su vez, generó la molestia del core Roy Crichton (DC), quien –recordemos– fue mencionado en uno de los audios: "La bajeza es hablar del estatus de abogado para amenazar a una dirigente que le reclama a una representante de su provincia que votó en contra de los intereses de la gente que ella representa. Así que esa persona que hizo esa queja tampoco está sola, porque nosotros también tenemos abogado. Lo que hace legítimamente es reclamar la coherencia que tienen para votar aquí y no darse vuelta la chaqueta después".

MACAYA VS CRICHTON

Lo mencionado por el core de San Antonio encendió un nuevo debate acalorado con su par de Petorca, quien en conversación con Puranoticia.cl expuso que "la core Paola Zamorano estampó una denuncia por el delito de extorsión, a la cual como bancada nos vamos a adherir, y pese a que el core Roy Crichton dijo que se iban a defender porque también tenía abogado. No sé por qué acusa el golpe y lo recibe como si fuera para él. Imagino que tendrá algo que ver, porque si dijo que 'nos vamos a defender', entiendo que a confesión de partes, relevo de pruebas".

Puranoticia.cl también conversó con la autoridad aludida, quien criticó duramente que Macaya haya intervenido en la última sesión a través de la plataforma Zoom y desde su automóvil: "Yo tomo sus palabras como las de un consejero que se conecta a una sesión plenaria tan importante desde su automóvil. Él es un militante de RN, que está en una bancada de Republicanos, que es una pegatina".

"Además encuentro que tiene una actitud media misógina, porque amenazar con querella a una dirigente social, a una mujer, es una actitud misógina que no me gusta. Y si quiere debatir, lo invito a que saque un pedacito de las 32 UTM que le paga el Estado y que se haga presente", agregó Roy Crichton.

Consultado por la denuncia de amenazas contra la core Zamorano, lo cuestionó diciendo: "¿Eso es una amenaza? Pero por Dios, eso es un reclamo democrático a una autoridad, representante de una provincia donde se vienen a votar terrenos que beneficiaban a 640 familias. Eso es un reclamo democrático, no una amenaza".

QUE EL GOBERNADOR SE ADHIERA

Cabe hacer presente que junto a las acciones legales que ya se entablaron, Macaya, que representa a la provincia de Petorca, señaló a Puranoticia.cl que espera que el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se haga parte de estas acciones.

"Esperamos que el Gobernador también se adhiera a esta denuncia porque hay un mandato legal de las autoridades, que incluso toca a funcionarios públicos, que es poner a disposición de tribunales los hechos que lleguen a conocimiento de ellos y que puedan ser constitutivos de delito", indicó la autoridad regional.

Ahora, en el supuesto de que Mundaca decida no sumarse a las acciones presentadas, el core Macaya aseveró que "si esto no se hace por el mero hecho de que doña Paola Zamorano es una core de derecha, estamos en el peor de los mundos. En caso que no se haga, vamos a extender la denuncia por este tipo de situaciones".

Por último, concluyó manifestando que "no se pueden normalizar estas prácticas mafiosas desde el seno del Consejo Regional, que cuentan con la promoción de consejeros regionales, orquestados desde el mismo espacio, y que se jactan de esta mañosa costumbre de llenar buses de personas. Ignoro cómo se financian estos traslados, pero ayer aparecieron tres buses llenos de personas de la provincia de San Antonio para ejercer una presión terrorífica respecto de los cores, entonces hubo muchos casos de cores que cambiaron por el miedo de ser linchados".

Consultado por esto, el core Crichton explicó que "lo pagan ellas: hacen una cuota mensual con cada beneficiario. Son 1.400 familias, albergadas en siete comités de vivienda, que llevan esperando 10 años por la posibilidad de tener una casa propia".

ACUERDOS APROBADOS

En relación a lo aprobado en el Consejo Regional, vale hacer presente que en el marco del convenio de transferencia entre el Gobierno Regional y el Serviu de Valparaíso, se definió una cartera de 36 proyectos habitacionales que requerían recursos adicionales en su presupuesto original y se encontraban detenidos en su desarrollo. A partir de ese universo, en enero de este año el Core priorizó 13 iniciativas (de la línea N° 2 del convenio, denominada como «Habitabilidad de la Vivienda Social») correspondiente a casi $12.500 millones ($12.499.382.985).

Además, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictó una resolución para fortalecer y mejorar el financiamiento de programas de habilitación de vivienda, en los cuales se encuentran los ingresados en el convenio. Con este nuevo instrumento, Serviu realizó una nueva evaluación de la cartera de proyectos del convenio, actualizando sus estados en base a la necesidad de financiamiento requerida. Así se determinó que el monto priorizado por el Core de Valparaíso alcanza para financiar 25 proyectos, mientras que los 11 restantes serán financiados exclusivamente por el Minvu.

En el segundo factor, el Consejo Regional de Valparaíso aprobó confirmar la fuente de financiamiento para la adquisición de terrenos, en el marco del Convenio Minvu-Gore, de tal manera que en la medida del avance de las etapas técnicas respectivas, en atención a la existencia de la disponibilidad presupuestaria en la oportunidad correspondiente y a las normas presupuestarias vigentes, se pueda proceder a concurrir en el futuro con financiamiento para las referidas adquisiciones.

PURANOTICIA