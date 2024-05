Denuncian ante Contraloría al Alcalde de Concón por el «Caso Corvina»: "Han pasado 15 meses y seguimos esperando respuestas"

Tal como lo había adelantado la semana pasada, el diputado Hotuiti Teao, en compañía de la concejala María José Aguirre, acudieron hasta las oficinas de la Contraloría Regional de Valparaíso para denunciar presuntos incumplimientos cometidos por el alcalde de Concón, Freddy Ramírez. Esto, debido a que no ha dado respuesta a una solicitud relacionada a las rendiciones del gasto en el evento «La Corvina Más Larga del Mundo» del año pasado, y si lo recaudado se donó a la fundación «No Estamos Solos»; tal como lo dio a conocer Puranoticia.cl a través de un reportaje publicado el 30 de abril pasado.

Para entender el conflicto, hay que hacer presente que el tradicional evento gastronómico del año pasado (este año fue reemplazado por una feria) estuvo a cargo de la Asociación Gremial de Gastronomía y Turismo Av. Concón Reñaca (ASETUG AG), entidad que recién se registró a mediados de 2023, meses después de la actividad, teniendo como presidente a Mauricio Ramírez, hermano del Alcalde de Concón. No obstante, la organización que sí existía era AGETUG, también liderada por el hermano.

Así es como la organización acordó con el Municipio de Concón que las ganancias de las entradas vendidas se entregaran a fundaciones de niños con discapacidad, siendo «No Estamos Solos» la escogida. Pese a ello, hasta el día de hoy no se conocen las rendiciones oficiales, con excepción de que en enero de 2023 se entregaron $27 millones a la única organización que ofertó para producir el evento. Cabe hacer presente que en primera instancia el alcalde Freddy Ramírez votó a favor, pero luego se abstuvo. Sin embargo aparece firmando el decreto que entregaba el evento más importante de la comuna a la agrupación que lideraba su hermano Mauricio.

Todos estos antecedentes han dejado más interrogantes que certezas en la comuna. Por este motivo es que el diputado Hotuiti Teao, en compañía de la concejala María José Aguirre (ambos independientes, pero cercanos a Evópoli), acudió a la Contraloría para denunciar los presuntos incumplimientos cometidos por el jefe comunal, considerando que no ha dado respuesta a más de 40 oficios de fiscalización presentados en su administración, entre ellos el relacionado a «La Corvina Más Larga del Mundo 2023».

La edil conconina señaló que "me parece impresentable que él, a 15 meses del evento «La Corvina Más Larga del Mundo», aún no entregue la rendición desde el Municipio, las boletas y facturas para fiscalizar el evento. Además, no conocemos el total de entradas vendidas y la cantidad de recursos entregados a la fundación, cuando el compromiso era entregar la totalidad de los recursos a las organizaciones de discapacidad. Son, por lo menos, 40 oficios ingresados y que no han sido respondidos. Hemos solicitado el apoyo del Diputado y la Contraloría Regional para que las respuestas lleguen en tiempo y forma, y los vecinos tengan respuesta".

Por su parte, el parlamentario indicó que Aguirre "ha elevado más de 40 oficios fiscalizadores a la Municipalidad, sin ser contestados. Un ejemplo de eso es el evento «La Corvina Más Larga del Mundo», donde el Alcalde tenía 15 días hábiles para entregar la información de cómo se realizó el evento, entregar las boletas para justificar los gastos y dar cuenta. Han pasado 15 meses y seguimos esperando la respuesta de este controversial evento, no sólo respecto a sus gastos, sino que también cuánto se recaudó y si ese total completo se donó a la fundación «No Estamos Solos»".

Junto a reiterar que los alcaldes deben entregar todos los antecedentes solicitados para poder ser fiscalizados por los concejales, las dos autoridades de la región de Valparaíso recalcaron que la administración Ramírez en Concón ha realizado miles de tratos de directos en sus casi tres años al mando de la Municipalidad: "En octubre del 2022 denunciamos los tratos directos. De las 1.326 compras de bienes y servicios, 1.170 fueron tratos directos por más de $4.700 millones. Hemos solicitado seguir investigando los tratos directos en Concón”, señaló la concejala Aguirre.

Teao, en tanto, comentó que "el trato directo es una herramienta excepcional del Alcalde para medidas especiales, hecho que, al parecer, en la comuna ya se hizo costumbre. Eso, lo único que hace, es sembrar un manto de dudas. Estos 1.170 tratos directos se saltaron el proceso de licitación, o sea que no son transparentes ante la ciudadanía, sino que son escogidos por el Alcalde de manera directa, o sea, a dedo".

"Cuando los servicios o las autoridades obstruyen la fiscalización de quienes tienen la facultad de fiscalizarlos, lo único que siembran es un manto de dudas. Y nosotros estamos aquí para demostrarle a la ciudadanía de que no queremos más corrupción en nuestra región y es por eso que pedimos y exigimos en Contraloría que los fuerce a que haga el Alcalde lo que le mandata la ley, que es contestar los oficios. La transparencia es lo primero que debe primar en una autoridad y más aún si se están usando dineros que son de todos los conconinos", sentenció el legislador.

PURANOTICIA