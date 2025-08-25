Codelco informó que El Teniente prepara reinicio de faenas de dos proyectos estructurales de la mina

Codelco informó que, dentro del plan de reinicio seguro y progresivo de operaciones en El Teniente, comenzaron los primeros trabajos de inspección y preparación para reanudar gradualmente las faenas en Andes Norte y Diamante.

Este reinicio de faenas se efectuaría exclusivamente con personal crítico y cumpliendo los requerimientos informados por las autoridades fiscalizadoras. Andes Norte y Diamante son proyectos estructurales relevantes para la extensión de la vida útil de la mayor mina subterránea del mundo.

En paralelo, se conserva la medida provisional de paralización de las operaciones en Recursos Norte y Andesita -también proyectos estructurales-, los sectores más afectados por el derrumbe del 31 de julio pasado, cuando murieron seis trabajadores.

Durante el turno C ingresaron 1.109 personas, de las cuales 339 accedieron al interior mina, y en el turno A, participaron 1.920 personas, con 241 que ingresaron a interior mina para labores de reinicio de las operaciones.

El sábado se enviaron 43,5 mil toneladas de mineral a la planta Colón, pero no se mandó material a la planta Sewell debido a condiciones climáticas adversas. En la fundición, en el Convertidor Teniente 1 y la Planta de Limpieza de Gases N°2 operan con algunas limitaciones.

Las participaciones de trabajadores de la división, la Vicepresidencia de Proyectos y colaboradores(as) en jornadas de reflexión, contención y capacitación siguen cifrándose en 21.222. Igualmente, continúa la entrega de información y apoyo a las familias de los trabajadores fallecidos.

Finalmente, Codelco informó que no han aumentado los requerimientos de información por parte de las distintas autoridades fiscalizadoras e investigadoras, los que se mantienen en 48, todos los cuales han sido respondidos dentro de los plazos establecidos.

PURANOTICIA