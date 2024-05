Caso «Corvina de Concón» escala a Contraloría: Diputados piden explicaciones por adjudicación a hermano del alcalde Ramírez

La suspensión de la tradicional fiesta de la “Corvina más larga del mundo” en Concón y la forma en que el último evento del año 2023 se adjudicó, generó desazón en el primer caso, y varias dudas en el segundo entre parlamentarios de distintos colores políticos que llevaron a que el diputado Hotuiti Teao decidiera acudir a denunciar ante la Contraloría el caso.

Se trata de una historia que data de enero de 2023, cuando se aprobó el convenio por más de $27 millones para ASETUG, organización que no existía formalmente hasta mediados de 2023, pero que aparecía firmando todos los documentos relacionados al evento de la corvina, sin realmente existir. La que sí aparecía en algunos registros con inicio de actividades era AGETUG (con G), cuyo director y contacto para trámites con el Ministerio de Economía era el hermano del alcalde de Concón, Mauricio Ramírez, y que fue presidida por el empresario conconino Roberto Arancibia. Una vez ASETUG fue creada, su presidente -el mismo de AGETUG, pues los integrantes eran los mismos, Roberto Arancibia, renunció en agosto de 2023, aduciendo que sus valores “no serán transgredidos” y que no buscará “politizar” la asociación, y luego, tomó su presidencia el hermano de Freddy Ramírez, quien dejó el cargo hace aproximadamente un mes. Hay que consignar que ASETUG, de acuerdo al DAES del Ministerio de Economía, está inactiva y no tiene socios, pero produjo el evento "Sabores de Concón" junto a AGT y el Municipio.

El convenio de entrega de los recursos para producir el evento, proceso llevado a votación en el Concejo Municipal el 23 de enero del año pasado, en el que no debía votar el Alcalde por su parentesco, pero que terminó firmando igual, estipulaba que había que donar las ganancias que se generaran por venta de entradas al evento, a fundaciones relacionadas con labores a niños y niñas con discapacidad de la comuna, pero aquello se destinó sólo a una entidad que no tenía la calidad jurídica de fundación, y a la cual pertenecía como parte de su directiva una funcionaria municipal contratada por la administración de Ramírez para apoyar profesionalmente a la Oficina de la Discapacidad en el Municipio.

Según el mismo convenio, se debía rendir cuentas 15 días hábiles después de terminado el evento, pero los dineros fueron entregados a la organización beneficiaria recién en enero de este año, casi un año después, y hasta la fecha el Concejo Municipal, que aprobó dicha subvención -de las más altas entregadas por el Municipio- no ha sido informado de cómo se utilizaron los fondos entregados y de prácticamente ningún detalle financiero sobre el evento, pese a que varios ediles lo han solicitado en diversas oportunidades a lo largo de estos meses.

Hasta la Contraloría se pronunció al respecto, indicando que "se verificó una serie de inconsistencias que dan cuenta de faltas al deber de abstención que no consta si fueron debidamente regularizadas", que "se advirtió que mediante el decreto alcaldicio N°215 del 26 de enero de 2023, el Alcalde titular autorizó el otorgamiento de la referida subvención. Asimismo, se verificó que ese edil suscribió el texto original del convenio celebrado con la citada asociación gremial el 13 de igual mes y año", que “se habría autorizado una transferencia a una entidad cuyo convenio no se encontraba hasta esa fecha debidamente aprobado, sino que dos días más tarde", y que pese a que el alcalde Ramírez "se abstuvo de participar en la votación del Concejo Municipal que aprobó el otorgamiento de la subvención a dicha asociación en la que su hermano era parte del directorio", "no se abstuvo al suscribir el decreto alcaldicio N°215 de 2023, que materializó el mencionado beneficio".

Además, mencionó que "se advirtió que, en su intención de subsanar dicha situación, la Municipalidad tramitó documentos que denotan una inconsistencia entre las fechas de pago de la subvención y la suscripción del convenio, por lo que corresponde que esa entidad edilicia adopte las medidas necesarias para evitar en el futuro situaciones similares, y regularice aquellos antecedentes que forman parte del proceso de tramitación de la subvención de la especia, de cuyo resultado la Dirección de Control Interno municipal deberá informar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en un plazo de 90 días hábiles contado desde la recepción del presente oficio".

El diputado independiente, pero cercano a Evópoli, Hotuiti Teao, anunció en diálogo con Puranoticia.cl que hará una denuncia ante la Contraloría por lo ocurrido en Concón. "Aquí hay una serie de irregularidades que vamos a denunciar en Contraloría junto a la concejal María José Aguirre, a la cual no se le han respondido oficios sobre la rendición de esta subvención. Además, es grave porque no se ha clarificado el detalle de la entrega total de los recursos que se recaudaron tras la venta de entradas. Se denuncia que se donaron menos dineros de lo que se recaudó", afirmó.

En esa línea, manifestó que "necesitamos que se clarifique la entrega de $27 millones a una agrupación en la que participaba el hermano del Alcalde, que aparece inactiva en los registros. El por qué no participó nadie más en el concurso para el evento y también por qué renunció el presidente de AGETUG, Roberto Arancibia, en agosto del año pasado y ahora vemos que hoy -después de toda esta polémica- acaba de renunciar el hermano del Alcalde. Todo eso esperamos pueda contestarse tras la investigación que solicitaremos en Contraloría".

Al respecto, la diputada RN Camila Flores señaló que “aquí parece que el Alcalde de Concón asumió para dedicarse a hacer “arreglines” con su hermano, porque no es la primera vez que ambos están involucrados en situaciones que son, a lo menos, cuestionables. El Alcalde se está burlando de todos los vecinos de Concón y tendrá que dar explicaciones públicas de por qué le entregó $27 millones a la agrupación en la que estaba su hermano, y una que, además, nunca existió formalmente”.

Y prosiguió comentando en conversación con este medio que “tendrá que responder por qué decidió reemplazar un evento que era tradicional en la comuna y que este año cumplía 20 años. Aunque claro, esa ha sido la lógica del Frente Amplio: refundar todo y terminar con las tradiciones típicas de nuestras comunas. Son varias las interrogantes que están surgiendo. Así que invito al Alcalde a ponerse los pantalones y hacerse cargo de este escándalo que tiene en su Municipio”.

El diputado socialista Tomás de Rementería habló primero de la suspensión del tradicional evento. “Como miembro de la Comisión de Pesca me ha tocado trabajar mucho con los pescadores y sabemos que el recurso de la corvina ha cambiado, en la zona central es difícil capturarlo”, por lo que “me parece natural, la fiesta de la corvina ya se convertía en una situación que no era viable, vamos a hacer una fiesta de la corvina sin corvina”.

Sin embargo, sobre el tema de fondo, puso paños fríos a los cuestionamientos de dos concejalas y un diputado respecto del actuar del Alcalde, indicando a Puranoticia.cl que “tengo entendido que las rendiciones están hechas, que la Contraloría no ha encontrado ningún reparo y que esto fue pactado con las asociaciones gastronómicas de la comuna. Me parece que en esto no hay una polémica, más allá de lo lamentable que el recurso corvina se haya perdido y esperamos que vuelva con las acciones que tenemos en la nueva Ley de Pesca que podía hacer más sustentable el manejo de la pesca, pero esto responde a una realidad y en absoluto a un cambio arbitrario de parte del Municipio de Concón”.

En tanto, el diputado radical Tomás Lagomarsino manifestó que “que este año no exista el evento de la corvina más grande del mundo, como es tradicional en Concón, responde a que la pesca de este pez en Concón ha variado significativamente y ya no se da como se daba antes. Por tanto, se ha cambiado este evento por uno que responde a que hoy Concón es la capital gastronómica de Chile y cómo potenciar este renombre y cambiar la corvina más grande del mundo por una feria gastronómica. Es lamentable que no se realice la corvina más grande del mundo, pero responde a razones más técnicas respecto a la disminución de este pez en el litoral de Concón más que una mala gestión u otra línea”. No obstante, y como se logra apreciar de sus palabras, no se pronunció sobre la polémica adjudicación del convenio y los problemas posteriores.

