Core Manuel Millones se cuadra detrás del ex cura Marcelo Catril en carrera por la Alcaldía de Viña: "Puede ser una tremenda opción"

Pese a que fueron cuatro los consejeros regionales (cores) de Valparaíso que presentaron sus renuncias pensando en lo que será la Elección Municipal de 2024, gran parte del foco de atención se centró en la decisión que adoptó el core Manuel Millones, quien optó por mantenerse en el cargo y cumplir su periodo en el cuerpo colegiado.

Cabe recordar que la Ley 21.073 establece que los consejeros regionales, al igual que ministros, seremis y otras autoridades, debían renunciar a sus cargos al menos un año antes de los comicios municipales, fijados para el domingo 27 de octubre de 2024.

Es así como renunciaron a sus puestos la core por la provincia de Petorca, Severina de Gracia (PC), quien busca la Alcaldía de La Ligua; la core de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo (Evópoli), quien ser Alcaldesa de Isla de Pascua; el core por la provincia de Quillota, Ricardo Aliaga (DC), quien aspira a llegar a la Alcaldía de Nogales; y el core por Marga Marga, Sebastián Balbontín (RD), que quiere ser Alcalde de Limache.

No obstante a aquello, gran parte de la expectativa estaba puesta en la decisión que adoptaría el core por la provincia de Valparaíso, Manuel Millones (Ind. - ex UDI), quien barajaba la opción de presentarse como candidato de Chile Vamos para la Alcaldía de Viña del Mar, instancia que finalmente fue descartada por la autoridad.

"Me habían propuesto ser candidato a Alcalde por Viña del Mar. Y la ley establece que un core debe renunciar un año antes", comenzó indicando al medio Evolutiva, agregando que "tras una larga meditación y reflexión, con muchos dirigentes sociales, amigos y familia, concluí que debo terminar mi periodo, porque hay muchas tareas que estoy desarrollando, principalmente en lo relacionado al cáncer".

EL FACTOR CATRIL

En este contexto, el consejero reconoció que la tarea de competirle la Alcaldía de Viña del Mar a Macarena Ripamonti es muy difícil, pues cuenta con el "grotesco apoyo del Gobierno, el apoyo de los canales de televisión por la transmisión del Festival, la inauguración del Teatro Municipal, el cierre de la Teletón con Don Francisco en la Quinta Vergara y la reapertura del Hotel O'Higgins con eventos masivos".

Pero a esta misión cuesta arriba se suma otro factor: el ex sacerdote Marcelo Catril.

Fue el pasado 24 de octubre que Puranoticia.cl publicó el interés del denominado «cura de los campamentos» de competir por la Alcaldía de la Ciudad Jardín: "Yo no lo descarto, pero me he dado cuenta que en distintos sectores donde estamos trabajando, hay personas que me dicen que desde la confianza se puede construir algo... un proyecto, pero un proyecto común, con gente con sentido común. Eso es muy importante, porque la transversalidad que tuve y que tengo –porque fui sacerdote y no lo niego ni reniego– es un valor agregado que tengo y que comparto en familia, y donde me dice mucha gente que lo haga. Aún hay tiempo".

De esta manera, Millones confesó que el factor Catril lo sorprendió: "Creo que la irrupción sorpresiva del ex sacerdote Marcelo Catril es poderosamente llamativa, porque puede ser una tremenda opción de disputarle palmo a palmo la Alcaldía a Macarena Ripamonti. Hay que estar atento, monitorear esa campaña, ver como prende, pero si se mantiene independiente, con inteligencia, puede aglutinar a todos los sectores, y para eso se requiere de generosidad de todos los partidos políticos".

Tras ello, enumeró los atributos que lo convierten en candidato fuerte para quedarse con la Municipal en Viña: "Fue cura de campamento, fue profesor de la academia de guerra naval, su padre fue marino, fue profesor de colegios religiosos y tiene calle, que es lo más importante, del otro de Viña, del que se esconde".

CLAMA POR UNIDAD

Junto a proyectar la posible candidatura del ex «cura de los campamentos», el core Millones indicó que "es una gran opción" y que en Chile Vamos "debiéramos darle un respaldo". Además, se animó a aconsejarlo: "Que mantenga su independencia y podrá sumar muchos adherentes, descontentos de esta administración que destruyó el tejido social y creo que puede ser una tremenda opción para ganar la Alcaldía".

Bajo este contexto, hizo un llamado a la unidad de la centro-derecha y de las fuerzas que estuvieron por el «Rechazo» el pasado proceso constitucional: "Hoy no hay otra opción en Viña del Mar, pero no puede ocurrir lo de Concón del 2021, donde no aprendimos la lección, que perdimos la Alcaldía en manos de un Alcalde del Frente Amplio (Freddy Ramírez). Hoy hay cuatro candidaturas, igual que el 2021. Es una torpeza no encontrar una forma para ver quién tiene más apoyo electoral".

Además, repasó lo que fue su descartada aventura por la Alcaldía de la Ciudad Jardín diciendo que "yo siempre dije que éste debía ser un proyecto muy colectivo y veía ruido en sectores de la centro-derecha que no transparentaba sus intenciones de colocar candidatos distintos. Entonces, para ganar la Alcaldía de Viña y las otras del Frente Amplio se requiere un trabajo colectivo y deponer proyectos personales de un Diputado que quiere ser Senador o de un Senador que quiere mantenerse o usar la tribuna del Alcaldía para llegar al Parlamento".

¿SIGUE POR LA GOBERNACIÓN?

Si bien, no renunció al Consejo Regional de Valparaíso, por lo que se descartó su candidatura por la Municipalidad de Viña del Mar, aún queda abierta la opción de la Gobernación Regional de Valparaíso, el puesto que verdaderamente lo motiva.

"Yo soy bien católico y cristiano, y sólo Dios sabe el futuro. Pero si mi nombre concita el interés y el apoyo de toda la coalición que represento, estoy disponible, pero bajo esa condición", sostuvo la autoridad independiente, pero cercana a Chile Vamos.

Por último, lanzó una dura crítica a su sector, diciendo que "hay muchos candidatos de derecha que quieren usar el cargo de Gobernador para tener votos y después ser diputados o senadores. Eso es tomarle el pelo a la gente. Si hubiera querido ser candidato a Diputado, hubiera ido a Viña, y aunque perdiera, con 80 mil votos soy el próximo diputado, pero hay que actuar por convicción. No uses los cargos para proyectos personales. En eso soy tremendamente consecuente".

Cabe hacer presente que, si bien, Millones obtuvo cerca de 162 mil votos en la pasada Elección de Gobernadores Regionales, lo cierto es que fue la carta de Chile Vamos por descarte. Hoy, esta opción se ve tremendamente lejana, pues Renovación Nacional ya tiene tres nombres en carpeta: Luis Pardo, Percy Marín y Leslie Briones. La UDI, en tanto, baraja el nombre de María José Hoffmann. Considerando que también descartó competir a la Cámara, a Manuel Millones se le abre una tercera opción: una jubilación anticipada del mundo político o, al menos, de los cargos de elección popular, recordando que su periodo como Core terminará a los 65 años de edad.

PURANOTICIA