¿Jubilación anticipada?: Manuel Millones no recibe apoyos para ir por la alcaldía de Viña y prefiere cumplir su periodo de Consejero Regional

Cuatro fueron finalmente los consejeros regionales (cores) de Valparaíso que presentaron sus renuncias al cargo, con miras a la Elección Municipal de 2024.

Cabe recordar que la normativa legal establece que autoridades como ministros, seremis y cores deben renunciar al menos un año antes de los comicios por las alcaldías y concejalías, los cuales tendrán lugar el domingo 27 de octubre del próximo año.

En el caso de la región de Valparaíso, las autoridades que oficializaron sus renuncias ante el Core son Ricardo Aliaga (DC), quien competirá el próximo año por la Alcaldía de Nogales; Severina de Gracia (PC), quien quiere ser Alcaldesa de La Ligua; Sebastián Balbontín (RD), quien busca administrar la Municipalidad de Limache; y Elizabeth Arévalo Pakarati (Evópoli), quien tiene aspiraciones en la Alcaldía de Isla de Pascua.

Pero más allá de esta situación, que se venía hablando desde hace varias semanas, la expectación estaba centrada en lo que pasaría con el core Manuel Millones (independiente, pero cercano a Chile Vamos), quien también lo estaba evaluando, pensando en la Alcaldía de Viña del Mar o, en su defecto, en la de Concón.

No obstante, el Core por la provincia de Valparaíso no presentó su renuncia formal ante la Secretaría del Core de Valparaíso.

Conocedores de su intensiones dicen que Millones no pierde las esperanzas en su interior de ir nuevamente a competencia por la Gobernación Regional de Valparaíso, instancia donde el 2021 obtuvo 161.978 votos (23,73%), ocupando el segundo lugar detrás de Rodrigo Mundaca, quien logró 298.363 sufragios (43,71%), en esta elección Manuel Millones fue uno de los 3 candidatos de Chile Vamos a nivel país que no pasó a segunda vuelta y no olvidar que llegó a la papeleta por descarte. La primera opción era Macarena Santelices, que al asumir como Ministra de la Mujer no pudo ser candidata, la hoy republicana renunció a la alcaldía de Olmué para ir por el cargo de Gobernadora, la segunda opción era Ricardo Urenda quien prefirió competir por Concón, la tercera carta era Roberto Ampuero y recién cuando no hubo más nombres se decidió poner a Millones en la papeleta.

Ese escenario de cara a la elección del 2024 a Gobernador Regional podría estar lejos de repetirse, ya que en Renovación Nacional por ejemplo hay tres nombres corriendo, Luis Pardo, Percy Marín y Leslie Briones, situación que en le elección pasada no sucedía. Lo mismo con la UDI donde el nombre de María José Hoffmann no sería utópico en una papeleta de ese tipo, sin olvidar que Republicanos también quiere el cargo.

La segunda alternativa que se le abre a Millones tras no renunciar al Core de Valparaíso es la de competir en la Elección Parlamentaria del 2025 por un cupo en la Cámara de Diputados, instancia que –reconoce– no le llama mucho la atención actualmente.

"La Cámara a mí no me motiva. Trabajé en el Congreso más de 20 años asesorando a Diputados y Senadores, pero creo que hay otro tipo de personas para ello. Mis mayores habilidades no son para ser Diputado", sostuvo a Puranoticia.cl.

El análisis que deberá hacer ahora Millones –quien no podrá ir a la reelección como Core pues ya cumplió los periodos establecidos legalmente– tendrá que ver con la manera de volver a encantar a las cúpulas de Chile Vamos para que le den un cupo para ir por la Gobernación; esto, considerando que la relación con RN, Evópoli o su ex partido, la UDI, nunca han sido de las mejores y su nombre no concita mayores apoyos, de hecho por lo mismo no renunció para ir por la alcaldía de Viña del Mar, en palabras simples, ningún partido lo vio como opción.

Todo indica que el futuro político de Manuel Millones se pone cuesta arriba y solo resta pensar que su tercera opción podría sería una jubilación anticipada del mundo político o al menos de los cargos de elección popular, de hecho su periodo de Consejero Regional calzará con sus 65 años de edad, la tranquilidad está puesta que para un hombre con su curriculum, siempre habrá espacio para asesorías en el mundo privado o algún cargo a honorarios en algún municipio amigo.

PURANOTICIA