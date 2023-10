¿Debut y despedida en Concón y Putaendo? El complejo escenario de los alcaldes con menor representatividad de la región de Valparaíso

A falta de un año para la Elección Municipal de 2024, una de las grandes interrogantes que se abren dice relación con el futuro de los alcaldes que fueron elegidos con bajos porcentajes en los comicios realizados en mayo de 2021.

En esta disyuntiva se encuentran dos jefes comunales de la región de Valparaíso quienes, aparentemente, estarían interesados en buscar la reelección por otros cuatro, esta vez respaldados por el conocimiento adquirido y el aumento de su popularidad.

Se trata del alcalde de Concón, Freddy Ramírez Villalobos, quien salió electo el año 2021 con sólo 4.884 votos, vale decir el 22,08%; y el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz Chamorro, quien logró la victoria con la increíble cifra de 1.231 sufragios, correspondientes al 19,27% de los votos válidamente emitidos.

Ambas autoridades fueron electas con el menor porcentaje de votos en los comicios de hace dos años y medio en la Quinta Región, por lo que las dudas sobre su futuro en el puesto son más que legítimas. ¿Podrán reelegirse en el cargo tras la experiencia obtenida estos años o esta vez su baja representatividad les pasará la cuenta?

EL CASO DE CONCÓN

Freddy Ramírez Villalobos, profesor de Historia y Geografía de profesión, llegó a liderar la Alcaldía de Concón gracias a los 4.884 votos conseguidos en los comicios de 2021, cifra que representa sólo un 22,08 por ciento de los sufragios en las Municipales. Vale decir, el 78% de la población conconina tuvo a otra persona como su opción.

La principal explicación que se tiene desde el mundo político está en la gran dispersión de votos que hubo en el mundo independiente y en la centro-derecha, lo cual fue aprovechado por Ramírez para quedarse con el puesto o, dicho de otra forma, quedó como jefe comunal gracias a que la centro-derecha "lo dejó ganar".

En segundo lugar de la Elección Municipal de 2021 se ubicó el también independiente, pero cercano a Chile Vamos, Ricardo Urenda Herencia, quien se quedó con 4.197 preferencias, cifra que equivale a un 18,98%. Más atrás se ubicó otro independiente, Pablo Rojas Daydi, quien se quedó con 4.069 votos, correspondiente a un 18,40%.

La dispersión de votos de la derecha quedó de manifiesto también con Jorge Valdovinos Gómez, carta independiente que fue en cupo del PRI pero representando a Chile Vamos, quien se quedó con 3.738 votos, equivalentes al 16,90%.

El otro candidato de derecha que participó en estos comicios fue el también independiente Luis Rivera Caneo, quien se quedó con 3.511 votos (15,87%).

Como se logra apreciar, la competencia electoral en Concón estuvo muy peleada, siendo Freddy Ramírez quien aprovechó la instancia para quedarse con el poder.

LA REALIDAD DE PUTAENDO

En la comuna de Putaendo, ubicada en la provincia de San Felipe, al interior de la región de Valparaíso, la situación es similar al de la comuna costera.

Y es que en los comicios de mayo de 2021, el independiente Mauricio Quiroz Chamorro se quedó con 1.231 votos, los cuales representaron el 19,27 por ciento, siendo por amplio margen la autoridad electa con menor porcentaje en la V Región.

Increíblemente, la carta del Partido Socialista (PS), Fabián Muñoz Díaz, se quedó en segundo lugar con 1.209 votos, correspondiente a un 18,93%. Es decir, la carta de centro-izquierda no se quedó con la Alcaldía de Putaendo por tan sólo 22 votos.

Otra muestra de que la contienda electoral en esta comuna fue "combo a combo" la dio el candidato de Renovación Nacional (RN), Julio Aravena Céspedes, quien consiguió 1.145 votos, equivalentes al 17,92%. De esta manera, fueron los 86 votos que le faltaron a la carta de centro-derecha para superar a quien fuera elegido como Alcalde.

Sólo un poco más atrás apareció Patricio González Núñez, carta independiente por el Municipio de Putaendo, quien consiguió quedarse con 1.031 sufragios hace dos años y medio atrás, correspondientes al 16,14%. Es decir, le faltaron 200 votos.

LA "IMAGINARIA" REELECCIÓN EN CONCÓN

En contra de Freddy Ramírez y Mauricio Quiroz no sólo juegan la baja representatividad logradas en los comicios de 2021, sino que también sus administraciones al mando de los municipios de Concón y Putaendo, respectivamente, han sido difíciles.

En el caso del primero, ha debido enfrentar en Concón una serie de dificultades, muchas de ellas relacionadas a grandes proyectos que han presentado problemas. Uno de ellos es el de la rotonda de Concón que, con el propósito de descongestionarla y generar un proyecto de extensión de la ruta F-30 hacia Quintero y Puchuncaví, se encontraron con la declaración de un humedal urbano, lo que no sólo retrasó los trabajos, sino que mantiene con alta congestión vehicular a esta parte de la comuna.

Otra de las dificultades en la comuna también dicen relación con las demoras en los trabajos del camino costero Reñaca - Concón, situación que ha causado serios inconvenientes en los trabajadores del rubro gastronómicos, principalmente durante el verano pasado, situación que debería comenzar a subsanarse esta temporada.

La tercera complicación de mayor magnitud dice relación con los socavones registrados en el límite con Reñaca, donde el principal problema para la comuna tiene que ver con el corte de ruta en el camino costero y posibles nuevas complicaciones para los restaurantes ubicados en dicho sector conconino.

Una cuarta situación compleja se refleja en las demandas laborales que ha debido enfrentar Freddy Ramírez, además de los cambios de personal en puestos clave del Municipio, lo que da cuenta de un difícil manejo con sus trabajadores, lo que a juicio de muchos de ellos se debe a la falta de liderazgo del jefe comunal. De hecho, en una demanda laboral de la ex jefa de Dideco, Carmen Gloria Martínez, se indica que "quien no estuvo a su altura fue el propio Alcalde, quien quizá por ello buscó herramientas como el acoso, la humillación, denigración y hacerla sentir como la basura discapacitada que ya no le era rentable para su 'imaginaria reelección'".

PROBLEMAS DE SALUD EN PUTAENDO

El caso del Alcalde de Putaendo es diferente, pues la principal complicación de su gestión ha estado lamentablemente en su salud.

Y es que la confirmación de un cáncer lo ha afectado durante su periodo al mando del Municipio, pese a que ha reconocido que "es una enfermedad grave, pero no te impide ejercer el cargo". Pese a estas palabras, desde su entorno no descartan que no termine su periodo alcaldicio y que, incluso, no se presente a la Elección Municipal de 2024 por la reelección.

Otra dificultad de su gestión tiene que ver con la querella que la compañía minera Vizcachitas Holding ingresó en contra de Mauricio Quiroz y su director de Obras Municipales, Jorge Reyes; acción judicial presentada por el delito de prevaricación, a raíz de una fallida visita de fiscalización municipal en agosto del 2021, cuando la minera no autorizó el acceso del Alcalde ni del Director de la DOM a la faena.

CAMINO CUESTA ARRIBA

Con todos estos antecedentes, Puranoticia.cl conversó con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, quien manifestó que los alcaldes que llegaron al poder con más baja representatividad tienen un camino más difícil que el de sus pares que vencieron con amplitud a sus rivales.

"Sí, tienen un camino más difícil si es que uno lo mira del punto de vista de los números con el que llegaron al poder. Pero si en cuatro años han hecho una gestión que les ha permitido aumentar su capital político, es altamente probable que se reelijan. Lo que ocurre es que tienes que hacerlo muy mal para que no te reelijan. Entonces el piso con el que parten es más bajo desde el punto de vista de su desempeño electoral, pero lo esperable es que hubieran hecho cosas para que en estos tres años y medio hubiera mejorado su desempeño electoral", explicó el experto a Puranoticia.cl.

Respecto a las dificultades con las que se han encontrado los alcaldes Freddy Ramírez y Mauricio Quiroz, el analista político sostuvo que "eso hace más complejo el escenario de reelección para esos alcaldes, que ganaron con un bajo nivel de apoyo y que por distintas razones no tuvieron buen desempeño de Gobierno durante estos tres años, ya sea porque uno estaba enfermo y el otro por la circunstancias".

Finalmente, acerca de la posibilidad de que exista una segunda vuelta para aquellos alcaldes que no logren superar cierto porcentaje, Moreno expuso que "en este minuto, en el marco del nuevo proceso constituyente, vamos a tener una nueva reforma que dejó varias de estas cuestiones sujetas a legislaciones que se hagan a partir del texto constitucional. Entonces, en ambos casos: que se apruebe o no el texto, estas cuestiones van a ser objeto de revisión".

No obstante, comentó que "el problema es que es muy encima de la elección, entonces se presta para suspicacias; de que tú legislas para obtener determinado objetivo. Recordemos que en el texto constitucional se habla de reelección sin límites para alcaldes, pero varias de las reglas electorales no van a quedar definidas en la Constitución y, por lo tanto, quedarían disponibles para que legislaciones ad-hoc las regulen, como por ejemplo esta de el escenario de segunda vuelta con un bajo umbral de votación".

LAS POSILIDADES REALES DE RAMÍREZ

Con estos antecedentes, lo concreto hasta el momento es que en Concón es muy poco probable que nuevamente exista un escenario favorable para que Freddy Ramírez logre la reelección en la Alcaldía. Además, la centro-derecha parece haber aprendido de sus errores. Eso, al menos, dicen en sus círculos internos. De hecho, los grandes culpables de que una comuna como ésta dejara por accidente a Ramírez en la Alcaldía son nada menos que Francisco Chahuán y María José Hoffman. Y Es que ambos no sólo no fueron capaces de ponerse de acuerdo, sino que potenciaron a cercanos para que fueran por fuera de Chile Vamos. El Senador y ex Presidente de RN, muy cercano al ex alcalde Óscar Sumonte en su minuto y a su "delfín" Pablo Rojas; mientras que la ex Diputada por Valparaíso y actual secretaria general de la UDI, lo es de Luis Rivera.

Sumado a eso, hoy el ex alcalde Jorge Valdovinos parece estar más maduro políticamente y sabe que puede ser mucho más fuerte liderando una lista de concejales y así, inclusive, "arrastrar" a un par de nombres. De hecho, la gran apuesta de Freddy Ramírez es justamente que exista un escenario lo más parecido a la elección anterior para subir en algo sus opciones de lograr esta "imaginaria" reelección, como lo planteó la ex Dideco en su demanda presentada en los tribunales porteños.

El profesor de profesión, quien tiene a su lado a históricos de la UDI en su círculo, tales como el ex concejal viñamarino, Jaime Varas; o el ex concejal y ex candidato a Alcalde Valparaíso, y actual Juez de Policía Local de Quintero, Carlos Bannen; o a la propia concejala conconina, Sandra Contreras; espera que ellos puedan levantar al menos un par de nombres para "torpedear" la opción de la derecha y así sumarles opciones.

Lo claro es que si el Alcalde se enfrenta a uno o sólo a un par de candidatos cercanos a la derecha, inclusive con nombres sin tanta fuerza, lo cierto es que el escenario es claro: Ramírez debería ser debut y despedida en Concón. Ahora, si llegara a haber un candidato como Sebastián Sichel, por ejemplo, lo concreto es que ni siquiera tendría opciones. Cuentan en el círculo más íntimo del jefe comunal, sobre todo teniendo en cuenta que su gestión ha sido muy pobre, que a un año de la Elección Municipal, por el momento parece estar corriendo solo, aunque lo más probable es que su mejor resultado sea llegar segundo.

PURANOTICIA