La encrucijada de Manuel Millones: Histórico consejero regional de Valparaíso vive horas claves para definir su futuro en la política

Horas clave son los que están viviendo por estos días los consejeros regionales (cores) que tengan aspiraciones a competir en la próxima Elección Municipal del 27 de octubre de 2024 pues, según indica la Ley 21.073, estas autoridades deberán renunciar a sus cargos al menos un año antes de la realización de estos comicios.

Es por ello que las miradas se han centrado en la región de Valparaíso, donde al menos tres consejeros han confirmado que presentarán sus renuncias este jueves 19 de octubre ante el Pleno del Core, haciéndose efectiva el 26 de octubre, vale decir, un día antes de vencer el plazo que establece la normativa legal.

Se trata de Ricardo Aliaga (DC), quien competirá por la Alcaldía de Nogales; Sebastián Balbontín (RD), que hará lo propio por la Alcaldía de Limache; y Severina de Gracia (PC), quien buscará quedarse con la Alcaldía de La Ligua.

Si bien, estos nombres ya están confirmados que dejarán en los próximos días sus puestos en el Consejo Regional, hay uno que ha generado la mayor incertidumbre respecto a su decisión: Manuel Millones Chirino, figura independiente, respaldado en las pasadas elecciones por la UDI (partido al que renunció a fines del 2019 luego de militar por tres décadas) quien, a pesar de tener ganas, aún no sabe qué camino seguir.

"Cualquiera sea la opción que adopte, tiene que ser en un proyecto colectivo, que vaya más allá de las propias colectividades, y no una apuesta individual. Digo esto porque uno tiene que enfrentar un proceso –con la experiencia que tuve– de mucho desgaste y esfuerzo; por lo tanto necesitas tener una unidad de objetivo detrás de alguna candidatura. Por eso he estado trabajando en buscar el mejor escenario para ver dónde uno mejor puede servir", señaló el Core a Puranoticia.cl.

En ese sentido, planteó que el escenario actual es de mucha incertidumbre, más aún teniendo en cuenta el factor constitucional y los resultados del Plebiscito de diciembre. "Eso tiene que ver con cómo terminen los pactos, porque podría ocurrir que se termine compitiendo entre Chile Vamos y Republicanos; o también podría ocurrir que a este pacto ingresen otras fuerzas del «Rechazo». Entonces hay mucha incertidumbre respecto a quiénes vamos a enfrentar", analizó.

VIÑA DEL MAR O CONCÓN

Y es que los caminos que tiene abierto este cientista político de profesión, quien también ha trabajado en asesorías legislativas con senadores de Chile Vamos y también en el Municipio de la Ciudad Jardín durante la administración de Virginia Reginato, son variados: por un lado, liderar la Alcaldía de Viña del Mar es uno de sus anhelos personales; aunque también ha sido sondeado para hacerlo en la Alcaldía de Concón.

De Viña del Mar señaló a Puranoticia.cl que "más que atractivo, es porque uno ha vivido en la comuna, porque trabajé y porque conozco la Municipalidad. De hecho, muchos funcionarios fueron compañeros míos. También conozco el territorio, siendo elegido en tres oportunidades con la primera mayoría".

De Concón, en tanto, manifestó que "esta Alcaldía nunca ha estado en mi horizonte. La conozco bien, tuve casa, tuve apoyos, soy amigo de Óscar Sumonte (ex Alcalde), conozco a los actores políticos y la mayoría de votantes son de centro-derecha; pero aún así creo que hay más cartas locales que tienen mayor legitimidad".

DIFERENCIAS CON CHILE VAMOS

Si uno de estos caminos es el que Manuel Millones decide elegir, tendrá que comunicar en los próximos días que renunciará al Consejo Regional de Valparaíso. Y para ello, deberá volver a ponerse el overol para batallar no sólo por votos, sino que también contra la cúpula gremialista que muchas veces lo ha mirado en menos, a pesar de obtener la victoria en seis de la siete competencias electorales que ha tenido.

Recordada fue la Elección de Consejeros Regionales del 2017 cuando la UDI –apoyada por toda la maquinaria que movía por entonces Virginia Reginato y que también puso a Osvaldo Urrutia en la Cámara– colocó sus fichas en Carlos Briceño para quedarse con el cargo en la provincia de Valparaíso. Pese a todos los obstáculos que su propio partido le puso, Millones consiguió no sólo la victoria, sino que quedarse con la primera mayoría gracias a los 16 mil sufragios obtenidos (5 mil más que Briceño).

Otro antecedente que da cuenta de este camino de amor y odio entre Manuel Millones y la UDI, se gestó durante la Elección de Gobernadores Regionales del 2021. Y es que a pesar de que los números avalaban su opción a competir, el gremialismo optó por la ex alcaldesa de Olmué y ex ministra de la Mujer, Macarena Santelices. Luego que esta idea fracasara, Chile Vamos en su conjunto fijó su mirada en Ricardo Urenda; aunque también sonó fuerte el nombre del ex ministro Roberto Ampuero, incluida una desconocida petición –casi a los ruegos– del senador Francisco Chahuán para que asumiera una candidatura a la Gobernación Regional de Valparaíso.

No obstante, estas tres opciones se cayeron por diversos motivos, no quedándole a Chile Vamos otra opción que darle la posibilidad a Manuel Millones, el "candidato por descarte" que en la Elección de Gobernador Regional consiguió nada más ni nada menos que 161.978 votos, quedando en segundo lugar por detrás de Rodrigo Mundaca, quien lisa y llanamente arrasó en primera vuelta con 298.363 sufragios.

Pero aunque su votación fue importante, las sensaciones que quedaron en Chile Vamos no fueron del todo positivas, pues de las 16 regiones, sólo en tres no hubo segunda vuelta, siendo una de ellas Valparaíso (además de Aysén y Magallanes). Este es un antecedente que la UDI, RN y Evópoli tienen en mente a la hora de un futuro posible respaldo en materia electoral, ya sea por la Gobernación o por la Cámara de Diputados.

"Yo tengo la mejor relación con todos los partidos políticos de Chile Vamos, Republicanos, Partido de la Gente, Amarillos y Demócratas; incluso con la Democracia Cristiana. También tengo muchos amigos en la ex Concertación y que hoy son dirigentes. Por tanto, cuando uno tiene más años, me he vuelto capaz de buscar los mejores acuerdos para la región y por eso el diálogo, la conversación y los acuerdos siempre prevalecerán en mí", indicó el Consejero Regional.

LA GOBERNACIÓN REGIONAL

Fuentes de Puranoticia.cl en Chile Vamos confirmaron que hay muchas dudas respecto a si apoyan –o no– a Manuel Millones en una posible nueva aventura por la Gobernación Regional pues, a pesar de haber tenido una campaña con presupuesto millonario y cercana a la –por entonces– potente figura del ex alcalde y ex ministro Joaquín Lavín; no consiguió ni siquiera avanzar al balotaje para pelear con Rodrigo Mundaca. Esto confirma que la confianza de la coalición en él, y sobre todo de la UDI, es baja.

Acerca de ir nuevamente por la Gobernación, explicó que "ésta sería la culminación de mi trabajo de muchos años como Consejero Regional. Conozco completa la región. He dado muestras de ser una persona constructora de acuerdos. Nunca he tenido mayores diferencias con los Alcaldes. Nunca he discriminado a ninguna comunidad. Me la he jugado por causas nobles, como el cáncer, el animalismo, los grupos de niños con discapacidad, transporte. Tengo varias temáticas que no son habituales en autoridades y ese es mi sello. Y creo que desde ese cargo se puede hacer mucho en esas áreas".

DESCARTA LA CÁMARA

Pero más allá de sus intenciones, también Puranoticia.cl tuvo conocimiento de una tercera posibilidad. Y es que, si decide no competir ni por Viña del Mar ni por Concón en la Elección Municipal, ni tampoco hacerlo en la Elección por Gobernadores Regionales, la opción que se le presenta es la Elección Parlamentaria, donde podría asumir una candidatura a la Cámara de Diputados. Aunque acá los problemas podrían repetirse...

Si bien, Manuel Millones ha arrasado en la Elección de Consejeros Regionales, su amplia votación está en la provincia de Valparaíso, pero él reside en la comuna de Quillota. Entonces, ante el supuesto que quiera competir en estos comicios, deberá definir si lo hará en representación del Distrito 6, donde reside y que corresponde a la zona interior de la Quinta Región; o si lo hace por el Distrito 7, de la zona costera de la región, donde aparte de ser conocido y autoridad vigente, cuenta con una votación que incluso supera a la de algunos parlamentarios en ejercicio.

Pese a ello, Millones fue tajante en descartar esta opción: "La Cámara de Diputados a mí no me motiva. Trabajé en el Congreso Nacional más de 20 años asesorando a Diputados y Senadores, pero creo que hay otro tipo de personas para ello. Mis mayores habilidades no son para ser Diputado. Además, si decido ir por la Alcaldía de Viña no sería para usarlo como trampolín. Si yo voy como candidato a Alcalde por Viña voy a competir para ganar, no para usarlo como trampolín al Parlamento".

A modo de conclusión, Millones sostuvo que "mis adversarios a derrotar no son el gobernador Mundaca o la alcaldesa Ripamonti, sino la delincuencia, el desempleo, la crisis en salud, la mala calidad del transporte público, la falta de inversión privada para enfrentar problemas públicos, y la escasez de espacios para hacer deportes, entre otras carencias y brechas existentes en el territorio".

Con todos estos antecedentes a la luz, este servidor público de 64 años pareciera tener todo, pero a la vez no tener nada; con una votación que ya se la quisiera cualquier candidato, pero con escaso respaldo de la UDI, su ex partido, y menos aún en RN y Evópoli, a quienes tendrá nuevamente que salir a "conquistar" para que su figura sea considerada. Es así como Manuel Millones está a días de tomar una decisión clave: por un lado, creerle a una UDI o RN que nunca lo han querido o, bien, buscar un camino más arriesgado donde, con su capital político, obligue a Chile Vamos a darle un lugar en la esquiva cancha política de la región.

PURANOTICIA