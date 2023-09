Contraloría da ultimátum al Municipio de Concón por publicidad ilegal en la vía pública

A casi cinco meses del ingreso, vía oficina de partes de la Municipalidad de Concón, de una solicitud de información por parte de la concejala María José Aguirre, la respuesta de la casa edilicia que administra el alcalde Freddy Ramírez aún no llega.

Ésta dice relación a una serie de aspectos relacionados al millonario negocio de la publicidad en la vía pública de la comuna, la cual –a juicio de varios personeros políticos de la zona– podría estar incurriendo en algunas ilegalidades.

Si bien, el 9 de mayo de 2023, la edil independiente (pero cercana a Evópoli) presentó la solicitud ante el Municipio, 40 días después insistió ante la Contraloría Regional de Valparaíso, pues no obtuvo –ni ha obtenido– respuesta alguna desde la Alcaldía.

"Considerando que la materia sobre la cual se ha solicitado un pronunciamiento se encuentra en el ámbito de atribuciones de ese organismo público, cumple esta Contraloría Regional con remitir los antecedentes de la referencia para los fines procedentes (...) debiendo esa entidad, en consecuencia, atender y dar respuesta directa sobre el asunto por el que consulta doña María José Aguirre, dentro del plazo de 20 días hábiles", respondió el órgano de control.

Pero más allá de este pronunciamiento, lo cierto es que el silencio de la Municipalidad de Concón ante un tema que preocupa no sólo a la concejala Aguirre, sino que también a todas y cada una de las personas que transita por sus calles y ve constantemente grandes avisos publicitarios en lugares donde no estaría permitido hacerlo.

En ese sentido, el objetivo de la edil es conocer el real estado de este negocio en la vía pública de la comuna, pues "sabemos que la publicidad hace mucho ruido en la comunidad y yo quiero que tengan la certeza de que los recursos que se generan estén entrando debidamente a la Municipalidad", según dijo a Puranoticia.cl.

Las solicitudes concretas tienen que ver con conocer los puntos exactos establecidos en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Concón para instalar publicidad en la vía pública, para lo cual se pidieron todos los contratos asociados a cada uno de los lugares que indica el PRC; esto, para despejar cualquier duda sobre una posible publicidad ilegal.

"En mi solicitud quiero saber qué publicidad tiene los permisos y cuál no, y quién se está llevando estos recursos", explicó la autoridad comunal.

Otro de los puntos expresados dice relación a la publicidad LED instalada en el área urbana de la comuna, ante lo cual pregunta a la administración si ésta cumple con la normativa de luminosidad establecida en el Decreto Nº 43 del año 2012. De igual forma, se solicita el método de verificación de cumplimiento de la norma y que ésta sea respaldada por un profesional competente en la materia.

Un aspecto no menos relevante dice relación con un informe solicitado a la Dirección de Obras Municipales (DOM) respecto a posibles multas asociadas, para lo cual se pide información ante no pago y por publicidad instalada en lugar no permitido. Además, a la Dirección de Finanzas se pidió un informe para saber si existe un programa de limpieza de publicidad, tanto de instalaciones mayores sin permisos, como de publicidad menor que se instala en árboles, postes y cualquier soporte útil.

Pese a esta serie de interrogantes expresadas por la concejala Aguirre, la respuesta de parte del Municipio de Concón aún no llega. "El tiempo de respuesta ha excedido todos los límites posibles, de acuerdo a la ley, considerando la importancia del tema, ya que finalmente se trata de recursos que deben entrar a las arcas municipales para que sean invertidas en nuestra comuna. Lo que me ha llevado a denunciar por segunda vez la situación a Contraloría, que ha dado 20 días hábiles al señor Alcalde para entregar una respuesta. Si bien, se me hizo llegar un oficio con los recursos que la comuna recibió el 2021, aún no recibo la información sobre los años 2022 y 2023", explicó. la edil en conversación con Puranoticia.cl.

También dijo que "es importante destacar la fiscalización que se realizó por parte de la unidad de inspección, que catastró 97 letreros en mayo, y la respuesta que recibí de la DOM. La situación es alarmante. Son tres los lugares permitidos por el Plan Regulador de Concón para instalación de publicidad en la comuna, sin embargo, sólo dos cuentan con permiso de obra nueva en el año 2022 desde la DOM".

Además, "falta la información desde la Dirección Jurídica, en cuanto a los cobros judiciales, conocer los contratos asociados a los canjes por publicidad y el informe de las pantallas LED, no sólo sobre la entrega del expediente que registre su estabilidad estructural e instalación eléctrica, sino también el cumplimiento de la ley en cuanto a la luminosidad, especialmente si están frente a un santuario de la naturaleza. A pesar de la negativa a la entrega de información, seguiré insistiendo, son los vecinos que también esperan respuestas. La comuna está sobre saturada de publicidad, y si tienen los permisos, entonces queremos saber si realmente están entrando a las arcas municipales. Si no los tienen, entonces saber quiénes se los están llevando".

Esto fue analizado también por la concejala Gabriela Orfali, quien señaló a Puranoticia.cl que "se demoran en entregar información. Yo pasé un tiempo largo esperando informes y muchos de esos no llegaron con la suficiente información, entonces luego hay que volver a pedirlos. Ellos responden que están con sobrecarga de trabajo. Que tienen pocos funcionarios, pero la verdad es que ellos cada vez tienen más contrataciones".

Quien también comentó en su oportunidad sobre el tema fue el concejal Alberto Fernández, quien sostuvo que "creo que si hay publicidad es bueno para la Municipalidad porque así tenemos más recursos para la gente", a lo que agregó que "todos hemos pedido información de la publicidad, los seis concejales. Yo creo que ahora nos entregarán un catastro de lo publicitario. Yo creo que eso lo entregarán este mes". Cabe hacer presente que dichas declaraciones fueron en julio.

Este silencio y, a la vez, entrega de información ambigua por parte de la administración de Freddy Ramírez, también fue abordada desde la óptica de Pablo Rojas, ex director de Seguridad Pública del Municipio, quien dijo a Puranoticia.cl que el millonario negocio de la publicidad en la vía pública "se esconde detrás de la falta de identidad".

Además, Rojas indicó que el operador principal en el negocio de la publicidad en la vía pública de la comuna "no sólo está puesto en estos tres lugares, sino que en una serie de zonas irregulares, y no porque no paguen los derechos municipales, sino porque que tampoco pueden tener publicidades ahí. Y esto es millonario".

Junto a afirmar que "aquí hay una irregularidad más grande", el ex funcionario de la administración Sumonte comentó que "la justicia tiene que ir contra quienes hacen este acto irregular, porque hay mucha plata detrás. Eso a mí me puede llamar a que hay aquí alguna asociación ilícita, algo mucho más grande de quién opera esa publicidad. El Municipio debe fiscalizar para que aparezcan estos operadores, saber quién opera detrás, ganando cuánta plata, sin pagar los derechos y queda impune".

Con todo esto, ahora la Contraloría General de la Republica le entregó un ultimátum a la administración de Freddy Ramírez quien, de no entregar la información solicitada, podría verse enfrentado a una orden directa para demoler y sacar los letreros que no cuenten con permiso de obras de la DOM de Concón, sobre todo los que se encuentran en el costado de la Av. Concón-Reñaca, en el sector de las dunas. Y es que a juicio de las autoridades consultadas para esta nota, cuesta creer que en terrenos de la cuestionada inmobiliaria Reconsa y en una zona declarada como Santuario de la Naturaleza, existan tamañas estructuras publicitarias y no se responda sobre quién las autorizó. ¿Podrá la Contraloría poner orden en la publicidad en vía pública de Concón o seguirá el misterio tras este millonario negocio?

