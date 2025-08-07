Fiscal aseguró que usarán drones en peritajes por derrumbe en El Teniente: diligencias podrían prolongarse dos días

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, detalló las diligencias que se desarrollan en el marco de la investigación por el derrumbe en la mina El Teniente de Codelco, tragedia que dejó seis trabajadores fallecidos y nueve lesionados.

Durante un punto de prensa, Cubillos informó que personal especializado ingresará al yacimiento con el objetivo de alcanzar el sitio del suceso. El equipo estará conformado por “un número importante de peritos y también dos académicos”, precisó, indicando que estos últimos son expertos en geomecánica y geología.

El operativo, según proyectó, podría extenderse “uno o dos días más”. En ese lapso se realizarán diversas acciones investigativas: “Queremos levantar muestras de todo para hacer un peritaje, pero también levantamientos fotográficos, de video, de escáner y visitar todas las zonas afectadas”, señaló.

Las diligencias abarcarán no solo Teniente 7 -donde fallecieron cinco trabajadores- y Andesita -sector en que murió el sexto-, sino también otras áreas que, según información entregada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), presentan afectaciones.

Respecto a las condiciones del terreno, el fiscal detalló que en Teniente 7 “hay un socavón bastante importante, lo que podría dificultar el acceso directo. Si no podemos ingresar hasta el mismísimo lugar de ese socavón, lo haremos con drones para fijar a través de video y fotografía”, explicó. En total, se estima que “son alrededor de 3.700 metros lineales afectados”.

Esta será la primera vez que el fiscal ingrese a la mina. “El fin de semana privilegiamos, por razones de seguridad, que ingresaran dos funcionarios de la Brigada de Homicidio (de la PDI), dos peritos y los rescatistas”, comentó.

Finalmente, Cubillos recordó que durante los primeros días del rescate “la sismicidad todavía era muy alta y había todavía desprendimiento de roca”. Sin embargo, con el paso de los días, “creemos que hay condiciones de seguridad que son mayores y que nos permiten en definitiva hacer la diligencia”, concluyó.

