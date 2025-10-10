Cancelan la Alerta Roja para la comuna de Cabo de Hornos por tsunami tras sismo de magnitud 7.8

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja por tsunami para la comuna de Cabo de Hornos en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La alerta se había decretado luego de un sismo que se percibió a las 17:30 horas de este viernes 10 de octubre.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 7,8 Mww, con epicentro 263 kilómetros al Noroeste de Base Frei (Territorio Antártico Chileno).

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), a las 18:34 horas canceló el Estado de Precaución para el Territorio Chileno Antártico.

Senapred en coordinación con el de Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), estableció posteriormente la cancelación de la evacuación en el Territorio Chileno Antártico, para permitir el retorno seguro de la población.

Cabe señalar que, a las 17:47 horas se envió un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar el proceso de evacuación del territorio Antártico Chileno.

Del mismo modo, a las 18:58 horas se envió un nuevo mensaje SAE para la cancelación de este proceso de evacuación.

Por su parte, la Dirección Regional de Senapred Magallanes informó que entre las 18:30 y las 18:50 horas se sesionó un COGRID, a fin de tomar oportunamente los cursos de acción asociados a este evento.

