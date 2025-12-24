Encapuchados quemaron tres camiones en un predio forestal de Nueva Imperial: no dejaron pancartas reivindicando el ataque

Un nuevo atentado incendiario se registró en La Araucanía, esta vez en la comuna de Nuevo Imperial, donde desconocidos quemaron tres camiones en un predio forestal.

Información policial da cuenta que el ataque se produjo en el sector de Peleco, al interior del predio de la empresa forestal Probosque, en pleno desarrollo de faenas.

Al lugar llegaron al menos dos sujetos encapuchados y premunidos de armas largas, quienes amenazaron a los trabajadores y procedieron a quemar los vehículos.

Finalmente se dieron a la fuga realizando disparos al aire, hechos que no dejaron a personas lesionadas. Los sujetos no dejaron pancartas reivindicando el atentado.

Sobre lo ocurrido, el comandante de Carabineros Osvaldo Villarroel informó que "tres trabajadores forestales indican que dos sujetos los abordaron con armas de fuego, los amenazaron y le prendieron fuego a estos vehículos".

"De acuerdo a las instrucciones del fiscal de turno, personal de Carabineros se encuentra desplegado en las inmediaciones tratando de buscar información que nos permita lograr el paradero de estos antisociales", añadió.

