Declaran Alerta Roja para la comuna de Cabo de Hornos por tsunami tras sismo de magnitud 7.8

Senapred declaró Alerta Roja por tsunami para la comuna de Cabo de Hornos, en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Esto luego de que se produjera un fuerte sismo que se percibió a las 17:30 horas de este viernes 10 de octubre.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de magnitud 7,8, con epicentro 263 kilómetros al Noroeste de Base Frei.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la ARMADA (SHOA), estableció Estado de Precaución para el Territorio Chileno Antártico y Estado Informativo para el resto de la región de Magallanes.

Cabe destacar, que las Bases Arturo Prat, Base Bernardo O´Higgins, Base Eduardo Frei, Bahía Fildes, Base Escudero, su personal se mantendrán alejados de zonas de playa. Este proceso fue reforzado con la emisión de mensajería SAE a las 17:47 horas.

En atención a los antecedentes entregados por SHOA y CSN, Senapred declaró Alerta Roja por tsunami la que estará vigente a contar de este viernes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

El organismo informó que con la declaración de la Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

PURANOTICIA