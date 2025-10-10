Shoa establece Estado de Precaución para el territorio antártico tras sismo de magnitud 7.8 al noroeste de la Base Frei

Un sismo de magnitud 7.8 se percibió a las 17:29 horas de este viernes en el territorio antártico chileno.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el movimiento telúrico se registró a 262.71 kilómetros al noroeste de la Base Frei.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) estableció Estado de Precaución para el territorio antártico.

En atención a lo anterior, Senapred solicitó abandonar zona de playa en el territorio antártico.

Para reforzar el proceso de alerta en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó mensajería SAE.

Senapred llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

PURANOTICIA