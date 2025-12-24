Reformalizan a extesorera del Hospital Regional de Antofagasta por millonaria malversación

La Fiscalía de Alta Complejidad (FAC) de Antofagasta reformalizó a la extesorera del Hospital Regional que, entre los años 2015 y 2024, se apropió de alrededor de 120 millones de pesos, correspondientes a recaudación de cajas y pensiones de pacientes psiquiátricos de residencia permanente.

El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, explicó que la imputada está siendo investigada por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, y el objetivo de la reformalización fue, principalmente, precisar hechos relacionados con este último delito.

“La audiencia no tuvo por finalidad imputar delitos nuevos, sino más bien incorporar datos contables a los cuales hemos ido accediendo durante la investigación y que nos permitirían acreditar los hechos por los cuales ya estaba formalizada”, dijo el persecutor.

De esta manera, durante la audiencia se entregó información detallada de los movimientos bancarios, compras, giros y transferencias realizados por la exfuncionaria, como también incompatibilidades patrimoniales detectadas durante la investigación.

Cristian Aguilar dijo que la investigación estableció que la imputada depositaba el dinero sustraído preferentemente en su cuenta rut del BancoEstado y a continuación, para ocultar su origen ilícito, lo transfería entre cuentas de distintas instituciones financieras, destinándolo al pago de líneas de crédito, tarjetas, compras, giros y transferencias a terceros.

La imputada se encuentra formalizada desde octubre de 2024 por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

