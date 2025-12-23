Declaran Alerta Roja y solicitan evacuar sectores de Litueche por incendio forestal cercano a sectores poblados

La Dirección Regional de Senapred O'Higgins declaró Alerta Roja para la comuna de Litueche por incendio forestal,

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf y el Sinapred, el siniestro denominado "Central Rapel" se mantiene en "combate".

Las llamas del incendio que presenta cercanía a sectores poblados han consumido una superficie aproximada de 50 hectáreas.

Cabe señalar que debido a la emergencia, Senapred activó la Mensajería SAE y solicitó evacuar los sectores de Pueblo Hundido, El Naranjal y Quelantaro.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Litueche por incendio forestal, vigente desde este martes y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Senapred indicó que con la declaración de la Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Trabajan en el lugar: Bomberos, 5 brigadas terrestres, 2 técnicos, 3 helicópteros de Conaf, 2 aviones cisterna de Conaf y 1 puesto de mando.

(Imagen: @GermanMoyano15)

PURANOTICIA