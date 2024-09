"Basta de reuniones y pirotecnia": Las expectativas de diputados de Valparaíso por reunión de seguridad con Boric y Tohá en Viña

Lamentablemente, las noticias asociadas a asesinatos son cada vez más comunes en los medios de comunicación, dando cuenta de la inseguridad que se vive tanto en comunas de la región Metropolitana como en otras zonas del país, como la región de Valparaíso.

Es en este contexto que Puranoticia.cl accedió a cifras de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) respecto a víctimas de homicidios consumados en la zona, revelando que han habido 64 personas fallecidas entre enero y julio de 2024.

Las cifras dan cuenta que la mayor cantidad de asesinatos en la Quinta Región se produjeron los meses de marzo y junio, con 11 víctimas; seguidos de abril y enero, con 10. Febrero, en tanto, fue el mes con menos homicidios, reportándose 7.

Pero a pesar de lo crudo que pueden sonar estos fríos números asociados a crímenes, lo cierto es que son menos que los registrados a igual fecha del año pasado, tal como lo ha destacado el Ministerio Público en su informe de la materia, al igual que el Gobierno.

Es bajo este contexto que la noche de este martes 3 de septiembre se llevará a cabo en el palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, una reunión entre el Presidente Gabriel Boric con parlamentarios que forman parte de las Comisiones de Seguridad, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para abordar este importante tema.

Según han informado legisladores, en la instancia se tratarán temas como la seguridad en el país, la migración irregular, la crisis carcelaria y también la seguridad pública para las Fiestas Patrias, considerando que se aproxima un feriado extra largo.

A partir de esta cita, Puranoticia.cl tomó contacto con parlamentarios de la región de Valparaíso, quienes expusieron sus expectativas de cara a lo que será la reunión fijada para las 20:00 horas de este martes en el palacio presidencial viñamarino.

Uno de los primeros en referirse al tema fue el integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, diputado Andrés Longton, quien sostuvo que "a estas alturas no son muchas las expectativas, pero esperamos que el Presidente Boric no solamente escuche y tome notas, sino que además manifieste un cambio de rumbo, en atención a cómo se está abordando la inseguridad en nuestro país".

"Los planes que se han ejecutado han fracasado o han sido insuficientes, con una baja ejecución presupuestaria, pero también que se sume a lo que le manifiesta la mayoría del país y la mayoría del Congreso, en atención a reforzar de manera más contundente los controles en nuestras fronteras; no regularizando, sino que expulsando y, además que el rol de las Fuerzas Armadas pueda hacer de más apoyo a nuestras policías. Esos son algunos de los elementos donde esperamos que el Presidente manifieste un cambio y que, por otro lado, no siga permitiendo que un sector que representa al Gobierno, como es Apruebo Dignidad, termine poniendo la música en materia de seguridad", añadió quien justamente presidiera la instancia legislativa.

En cuanto a la Quinta Región, el representante del Distrito 6 planteó que "esperamos que el Presidente de la República refuerce el contingente de Carabineros en la región de Valparaíso, que tiene indicadores desastrosos en materia de inseguridad. Tenemos la comuna con mayor cantidad de homicidios relacionados al crimen organizado en todo Chile, que es Quilpué. En el top 10 de más homicidios en Chile figuran dos comunas de la región de Valparaíso: Viña del Mar y Valparaíso".

De igual forma, el legislador de Renovación Nacional comentó que "eso no puede ser indiferente para el Presidente, que se ha dedicado a reforzar la región Metropolitana, pero dejar en el más absoluto abandono a la región de Valparaíso, considerando que nos faltan 1.200 Carabineros en toda la región. Y que la proximidad con la región Metropolitana nos hace que el crimen organizado se asiente con mayor facilidad, como lo vimos a propósito del «Tren de Aragua» y los detenidos".

Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi expresó su preocupación frente a la crisis de delincuencia en el país y exigió al Gobierno que implemente medidas concretas para enfrentarla: "Espero que este martes participe de la reunión en el Cerro Castillo el Presidente de la República, Gabriel Boric, y no sólo la ministra del Interior, Carolina Tohá, y que además de enfocarse en la migración irregular, aborden la compleja situación que estamos viviendo también en regiones como la de Valparaíso”.

"Ya basta de reuniones y pirotecnia, queremos que el Gobierno tenga acción frente a la delincuencia", añadió la legisladora del Partido Republicano, quien calificó de "inaceptable que se continúe con diálogos y reuniones, mientras la violencia, la migración ilegal y la delincuencia continúen afectando seriamente la vida de los chilenos. En Chile, los ciudadanos están secuestrados en sus casas. No pueden salir sin miedo a ser víctimas de robos o asaltos. Ya basta de conversaciones sin resultados".

El llamado de Barchiesi coincide con el inicio de septiembre, mes en el que muchos chilenos suelen viajar para celebrar las Fiestas Patrias con familiares y amigos. Al respecto se preguntó: "¿Qué se puede esperar que ocurra en fondas y ramadas en estas Fiestas Patrias? ¿Más muertes por homicidios que en accidentes de tránsito? Hay que trabajar ahora para detener la delincuencia", sentenció.

Luego, el también diputado republicano, Luis Sánchez, subrayó a Puranoticia.cl que "no tengo ninguna expectativa de la reunión en Cerro Castillo. Ya hemos participado como bancada y yo, personalmente, en múltiples reuniones de seguridad con el Gobierno, pero siempre terminamos con promesas y después no pasa nada. Ahí hay una responsabilidad personal de la ministra Tohá, del subsecretario Monsalve y de la asesora especial Ana Lya Uriarte, que a veces parece una cuarta subsecretaria de ese ministerio. Dicen una cosa y después no cumplen. Yo ya estoy aburrido de ese juego".

En tanto, el diputado Andrés Celis presentó un oficio al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al Subsecretario del Interior y al Subsecretario de Prevención del Delito, con el fin de solicitar información detallada sobre la ejecución presupuestaria y la efectividad de las políticas de prevención del delito, en particular del plan «Calles sin violencia» en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

"Es inaceptable que sigamos viendo cómo la violencia crece sin control, mientras el Gobierno persiste con un plan que claramente no está funcionando", afirmó y agregó que "el plan «Calles sin violencia» ha demostrado ser un rotundo fracaso en la región, y es hora de que las autoridades se responsabilicen por esta nula efectividad".

El parlamentario de Renovación Nacional por el Distrito 7 de la región de Valparaíso también insistió en la necesidad de replantear las políticas públicas actuales, señalando que "no podemos permitir que la inacción y la falta de resultados sigan cobrando vidas en nuestras calles. Las cifras no mienten, y es evidente que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para proteger a nuestros ciudadanos".

Finalmente, solicitó a las instituciones oficiadas que informen detalladamente respecto del uso de los recursos destinados al plan «Calles sin violencia», además de la implementación de equipos Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) pertenecientes a la Fiscalía, y el estado de los programas de prevención del delito en las comunas más afectadas, ya que, a su juicio, "es fundamental saber en qué se está invirtiendo el presupuesto y cuáles son los verdaderos resultados, porque la seguridad de nuestra región no puede seguir dependiendo de promesas incumplidas. Esto es injusto y tremendamente preocupante".

