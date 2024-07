Amplio y transversal apoyo de Diputados de la V Región a modificación del sistema para que elección de alcaldes sea con segunda vuelta

A menos de cuatro meses para la elección de alcaldes en todo nuestro país, el diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Tomás de Rementería, volvió a instalar un tema que no ha sido abordado en profundidad por el mundo político, como lo es modificar el sistema electoral para que haya segunda vuelta en las municipales, tal como ocurre en las presidenciales y en los comicios de gobernadores regionales.

En entrevista con Puranoticia.cl, el parlamentario del Partido Socialista (PS) por la zona costera de la Quinta Región planteó que "yo creo que cuando hagamos una reforma al sistema político tenemos que plantearnos la opción de que la elección de alcaldes sea de dos vueltas, igual que la de gobernadores regionales".

Y es que vale recordar –por ejemplo– que su amigo el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, llegó al Municipio con 4.883 votos, vale decir un 22,08%, cifra que pone en entredicho la representatividad que tiene la autoridad y que, de paso, se explica por la gran dispersión de votos que hubo por parte de los votantes de derecha, quienes llegaron a tener incluso cuatro opciones a elegir en los comicios del 2021.

De hecho, junto a reiterar que "soy un convencido" de que la elección de alcaldes se debe tener segunda vuelta, De Rementería reconoció que "Freddy me va a matar".

De prosperar esta idea que plantea, el mecanismo a utilizar podría ser el de la elección de gobernadores regionales, quienes son electos sólo si alcanzan más del 40% de los votos en una primera vuelta, como fue el caso el 2021 de Rodrigo Mundaca, quien consiguió 298.363 votos, equivalentes al 43% de la votación regional. De lo contrario –como ocurrió en 13 regiones del país hace tres años– habrá segunda vuelta.

Pero el caso del Alcalde de Concón no es el único con similares características en la región de Valparaíso, pues el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, logró la victoria en la Elección Municipal de 2021 con la increíble cifra de 1.231 sufragios, correspondientes al 19,27% de los votos válidamente emitidos en aquella oportunidad.

En base a este planteamiento del diputado Tomás de Rementería, Puranoticia.cl tomó contacto con otros parlamentarios de la región de Valparaíso para consultarles si estaban de acuerdo con abordar próximamente esta modificación en el sistema electoral de nuestro país, ya con miras a la Elección Municipal del año 2028, evidenciando un amplio y transversal respaldo a tomar en cuenta esta iniciativa a futuro.

El primero en responder fue el diputado Luis Sánchez, quien dijo que "por supuesto que es una opción. Un excelente ejemplo de esto es el Alcalde de Concon, muy cercano al diputado De Rementería, que salió electo con una votación muy baja".

No obstante a aquello, reconoció que "lo que me preocupa de estos debates, en todo caso, es el momento en que se plantea. Estos no son debates para tenerlos en periodo de campaña. Tenemos que ser más serios y preocuparnos a tiempo".

"Si el Diputado De Rementería veía acá un problema, yo me pregunto por qué no presentó un proyecto de ley a tiempo. Yo feliz de trabajarlo junto con él, creo que es una idea interesante, pero estas cosas tienen que hacerse a tiempo", agregó el Diputado del Partido Republicano por el Distrito 7 de la región de Valparaíso.

A su vez, la diputada Camila Rojas señaló ante la consulta de Puranoticia.cl que "soy partidaria de modificar el sistema electoral para que las elecciones de alcaldes incluyan una segunda vuelta. Esta medida es coherente con la práctica actual en la elección de gobernadores y permitiría que los alcaldes, como cargos unipersonales, cuenten con una representación mayoritaria de la población".

La legisladora del Partido Comunes continuó su análisis diciendo que "en el contexto del voto obligatorio, garantizar que el Alcalde elegido tenga el respaldo de más del 50% de los votantes sería una medida importante para asegurar una mayor legitimidad y una conexión más fuerte con las necesidades y deseos de la comunidad que representan, y fomentaría una mayor participación ciudadana y un debate más amplio sobre las propuestas y visiones de los candidatos y candidatas".

"Esta medida se podría compatibilizar con la segunda vuelta de gobernadores, que ya se realiza, por tanto se puede compatibilizar en términos de gasto", cerró.

En tanto, el diputado Nelson Venegas señaló a Puranoticia.cl que "me parece una propuesta muy interesante esto de la segunda vuelta, porque podría concitar mayor unidad para los futuros cargos a alcaldes o alcaldesas a elegir, que es muy necesario, porque con eso se consolida un gobierno local".

Pero el parlamentario socialista no quedó sólo en eso, sino que también sostuvo que "yo también modificaría la fecha de las elecciones. Siento que, honestamente, de un tiempo a esta parte, el hecho de que las municipales sean un año antes de las parlamentarias, se ha ido transformando en el trampolín o en la posibilidad de las elecciones parlamentarias... ese es el cálculo que se está realizando".

Frente a ello, sostuvo que "eso le resta importancia a lo que algunos perseguimos, que es la constitución de verdaderos gobiernos locales. Lo que ocurre hoy es que, al ser siempre las elecciones un año antes que las parlamentarias y presidenciales, no es más que utilizado como un laboratorio para proyectar las candidaturas del futuro, perdiendo cada vez más importancia las propuestas que se deban realizar para ser electos como Alcalde o Alcaldesa y pierde eficacia el gobierno local".

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao expuso que "para que existan elecciones democráticas y en conformidad con lo que la mayoría de las personas eligen para que los represente, debe asegurarse en primera vuelta el 50+1".

"Creo que tal como ocurre con elección a gobernador, de no generarse aquello, debiera asegurarse una votación más amplia en segunda vuelta con las dos primeras mayorías. Eso, finalmente, asegura una elección verdaderamente representativa", sentenció el legislador independiente, pero cercano a Evópoli.

Vale mencionar que cualquier modificación al sistema electoral que se pretenda introducir sólo tendrá efecto para la Elección Municipal de 2028, pues para la que se efectuará este domingo 27 de octubre próximo ya están fijadas las reglas del juego, aunque aún resta por dilucidar si ésta se llevará a cabo en uno o dos días.

PURANOTICIA