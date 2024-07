Diputado De Rementería apuesta por un sistema de elección de alcaldes “de dos vueltas”

De la idea de tener elecciones municipales de dos vueltas, tal como se hace en el caso de las gobernaciones regionales, es el diputado socialista Tomás de Rementería, quien pese a brindar total respaldo a la gestión del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, quien obtuvo un 22,08% en la elección municipal de 2021 que lo llevó a liderar la comuna costera, admite que cambiar el sistema electoral en ese sentido es algo que espera puedan discutir pronto.



“Cuando hagamos una reforma al sistema político, tenemos que plantearnos la opción de que la elección de alcaldes sea de dos vueltas, igual que la de gobernadores, señaló el parlamentario, quien también confesó que el Partido Socialista no se ha cerrado a negociaciones en torno a la Gobernación Regional de Valparaíso: “Esto se está viendo en las negociaciones a nivel nacional. Hay que entender la estructura de elección de gobernadores y obviamente no se puede descartar nada. Uno siempre cuando es candidato está en permanente evaluación hasta el día de la inscripción. Y en eso están en evaluación, probablemente, el gobernador Mundaca y el propio Viñambres”, afirmó.



Tenemos varias candidaturas en la gobernación regional hoy día: Cuatro candidatos en la izquierda, tres candidatos en la derecha. ¿Qué tan complejo se ve el escenario para que alguien de la izquierda pueda finalmente obtener la gobernación regional?

Bueno, yo desdramatizaría un poco eso. La naturaleza, la elección de gobernadores regionales es una elección a dos vueltas, entonces se configura distinto esto, es distinto las elecciones de alcalde que es una elección a una vuelta donde la dispersión de votos le genera daño a uno de los sectores. Acá obviamente va a haber una segunda vuelta y sin duda va a ser un candidato de izquierda con un candidato de derecha, eso no va a ser distinto. Tenemos la claridad que en la región no hay una fuerza que sea más hegemónica, entonces yo también desdramatizaría un poco esto de la dispersión y creo que acá el Partido Socialista tiene el derecho a aspirar a que uno de los suyos, que tiene una experiencia ejecutiva como Mauricio Viñambres, sea candidato.



¿Cómo ven desde el Partido Socialista la candidatura de Viñambres, considerando que en las últimas encuestas él no está marcando tanto?

Bueno, finalmente Mauricio en las encuestas marca entre un 6 y un 10 % sin haber empezado la campaña contra candidatos que han gastado mucha plata. Vemos el caso, por ejemplo, de Luis Pardo que lo veíamos que estaba permanentemente en radio desplegado con el apoyo y después finalmente no es candidato y no marcaba tanto más. Vemos que el gobernador lleva ya cuatro años en esto y tampoco es que esté despegado. Entonces obviamente las encuestas son fotos de momentos y estadios distintos de campaña. Obviamente acá hay que analizar la posibilidad de la unidad de las fuerzas progresistas, pero no se va a discutir en base a encuestas, que obviamente no todas dicen lo mismo, y que marcan un momento cuando falta todavía campaña.



El gobernador regional está, de alguna forma, un poco complicado el último tiempo por la investigación relacionada al caso convenios. ¿Qué tanto cree usted que esto afecte al porcentaje que él pueda obtener en la elección de octubre?

Yo creo que acá lo que debe primar, más allá de que yo tenga otro candidato, es la presunción de inocencia. El gobernador acá no está acusado, no está imputado, lo que yo he leído es que no está directamente involucrado en causas judiciales o en estos convenios que hubo de transferencias a algunas fundaciones. Creo que acá las responsabilidades son individuales, no institucionales, sobre todo en materia penal, así que espero que esto nadie quiera aprovecharlo y pasarse de listo, como vi por ejemplo con la diputada Barchiesi, por la situación de investigación. Yo creo que acá tenemos que mantener esto, que la justicia funcione, pero no creo que debiera afectar al gobernador regional, que yo creo que es una persona honesta.



¿De qué forma cree usted, diputado, que la candidatura del exalcalde Viñambres pueda afectar al sector en términos porcentuales, para pasar a segunda vuelta?

En absoluto. Yo creo que acá tiene que haber un acuerdo, que si llegamos a ir separados en primera vuelta, un acuerdo de apoyo mutuo en el caso de pasar a segunda vuelta. Eso yo creo que está claro. Y yo desdramatizaría esto, la posibilidad de esto es una elección, estamos en un periodo de negociación y los partidos tienen el derecho de llevar a sus candidatos. El Partido Comunista también tiene su candidatura y no me parece que esto le genere un daño directo a Mundaca. Esto no es contra el gobernador, es un tema de generar un programa regional, que el Partido Socialista lo tiene y lo hemos presentado, y está abierta la posibilidad aún antes porque tenemos plazo, digamos, hasta el 27 de julio.



¿Hay posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo desde el Partido Socialista para poder apoyar de forma unitaria a Mundaca o eso está totalmente descartado?

Bueno, esto se está viendo en las negociaciones a nivel nacional. Hay que entender la estructura de elección de gobernadores y obviamente no se puede descartar nada.



O sea, a nivel nacional eso igual se sigue evaluando…

Sí, uno siempre cuando es candidato está en permanente evaluación hasta el día de la inscripción. Y en eso están en evaluación, probablemente, el gobernador Mundaca y el propio Viñambres.



¿Y de qué depende?

Yo creo que esto va a depender de la decisión que tomen las directivas, de la conveniencia política que vea la directiva del PS en llevar a Viñambres. Y espero que acá la decisión sea tomada pensando también en la región y entendiendo que no es traumático llevar dos candidatos a una elección de gobernadores.



Con el escenario que tiene la derecha, con tres candidatos, o sea, menos candidatos que ustedes, ¿se empieza a reevaluar llevar tanto candidato a la izquierda?

Es que yo creo que si va tanto candidato a derecha, también nosotros tenemos más candidatos, nosotros también tenemos nuestros candidatos. Yo entendí bien que esta elección funciona con dos vueltas. Acá incluso puede ser favorable tener varias opciones para que después estas se unan en una segunda vuelta en la que saquen más votos en conjunto.



En Valparaíso, ¿cómo observa las posibilidades de Camila Nieto?

Yo estoy totalmente comprometido con la candidatura de Camila Nieto, de hecho he estado conversando con ella desde el día que ganó la primaria, la felicité, yo estaba en la gira presidencial en Alemania y Suecia y la llamé, la felicité y estamos planificando la próxima semana empezar la actividad en terreno juntos. El PS se va a sumar a su comando y tenemos la amplia convicción de que ya hoy día es la mejor opción disponible para lograr la alcaldía de Valparaíso.



¿Boris Kúleba va como candidato a concejal?

Se hicieron las prelaciones de los candidatos aconsejables en Valparaíso, y uno de los candidatos inscritos que quedó en el cuarto lugar es Boris Kúleba. La decisión la toma la comisión política y la mesa, yo tengo entendido que está considerado junto a Pilar Espinoza y Jonathan Aros, que son los otros candidatos, y obviamente ahí vamos a dar la pelea para recuperar una concejalía socialista en Valparaíso, que sería bastante necesario.



¿Y en el caso de los senadores, cómo ve el poder mantener el cupo de Isabel Allende?

Yo creo que el Partido Socialista tiene amplias posibilidades de aquello. El Partido Socialista es el partido que tiene la bancada parlamentaria más grande de la región. Tenemos un senador, tenemos varios alcaldes, concejales, entonces tenemos la idea de que nuestra aspiración es a llevar a un candidato senatorial. Ya es un hecho de conocimiento público que yo mismo y otro hemos pedido a la ministra Maya Fernández Allendes que evalúe la posibilidad de ser candidata a senadora por Valparaíso. Ella conoce perfectamente la comuna, ha estado, yo he recorrido con ella, ha conocido muy bien con el Ministerio de Defensa todas las comunas litorales. Entonces creo que ella podría perfectamente convertirse en una candidatura a senadora fuerte y recuperar el cupo para el Partido Socialista, que creo que en eso se va a mantener y vamos a tener una senadora socialista nuevamente por esta Región de Valparaíso. Hoy día Maya Fernández está cumpliendo la función de ministra de Defensa, la está cumpliendo de muy buena forma, y soy miembro de la comisión de Defensa y estoy de cerca de su trabajo. Dicho eso, nosotros le hemos solicitado y tengo entendido que ya lo está evaluando, no nos ha dicho que no ni que sí y espero que lo evalúe positivamente.



¿Cómo observa el rol de Macarena Ripamonti en Viña del Mar y su futuro tanto en estas elecciones como más allá?

Yo he trabajado muy de cerca con Macarena Ripamonti, logramos afianzar una relación de complicidad política, yo creo que lo está haciendo bien, que le tocó tomar un municipio que estaba realmente mal por la situación que dejó la administración anterior, que la sumió en la corrupción, en los desórdenes administrativos, y ella ha tratado de ir ordenando, y ella con su equipo han logrado cosas. Le ha tocado además lidiar con un desastre grave como fueron los megaincendios, yo en eso tengo la convicción y junto con el concejal Sandro Puebla, que es el Partido Socialista, hemos estado cooperando con el municipio para que lleve adelante las tareas de reconstrucción, pero también las tareas que tiene de reconstruirse internamente y en eso, en este periodo logramos que como administración haya cierto acierto en ordenar internamente el municipio, también algunos hitos como la reinauguración del Teatro Municipal, el Palacio Rioja, creo que la alcaldesa se ha hecho cargo, todavía faltan cosas, obviamente esta es una comuna grande, complicada, pero creo que vamos por un camino correcto y espero que la ciudadanía piense lo mismo, reelija a Macarena para que tengamos cuatro años para seguir trabajando en lograr que el municipio de Viña del Mar sea lo que fue, un municipio que no destaque por salir en las páginas policiales, sino que por las páginas digamos donde están los grandes desarrollo de la comuna. Tenemos una comuna que es un lujo, yo soy viñamarino de toda la vida, nací, crecí, espero morir acá y espero por el bien de Viña del Mar que no vuelvan los que tanto daño le hicieron a la comuna.



La alcaldesa Ripamonti también tiene una buena llegada a nivel nacional y en las encuestas de figuras políticas nacionales también ella está bien posicionada. ¿Cree usted que pueda apostar por otros desafíos más allá de Viña y la Región de Valparaíso?

Yo creo que es un buen liderazgo, Macarena, pero creo que ahora en lo que se tiene que concentrar es en sacar adelante esta comuna que tantas necesidades tiene, tantos problemas acarrea y que ya ha estado ahí solucionándolos. Entonces, más allá del tema nacional, que obviamente todos los alcaldes y todos los que estamos en política cumplimos algún rol en ese sentido, yo tengo la confianza de que ella se va a dedicar a sacar adelante esta comuna, como lo ha estado tratando de hacer todo este tiempo.



Su padre, el concejal Tomás de Rementería, ha sido crítico con ella el último tiempo. ¿Qué le parece?

El concejal de Rementería tiene su historia, conoce muy bien el municipio. Yo creo que hay pocas personas que conocen tan bien el funcionamiento interno del Municipio de Viña del Mar como él, pero obviamente no siempre tengo que estar de acuerdo con él. Hay algunas posiciones un poco drásticas con ciertos temas que muchas veces uno puede estar de acuerdo, pero hay que entender la administración municipal en su globalidad. Yo confío en mi padre y en su rol de concejal, y él tiene la autonomía para hacer lo que él estime conveniente. Él lleva mucho más que yo en esto, pero yo creo que la administración municipal obviamente tiene sus complejidades. De repente hay decisiones que son contrapuestas entre la alcaldía y él, pero finalmente mi padre entiende que esta administración es bastante mejor que la que le tocó a él fiscalizar antes.



¿Cómo ve la gestión municipal en Concón? Han habido críticas respecto a algunas decisiones que ha tomado el municipio de Concón, el alcalde Freddy Ramírez, por ejemplo, en torno a la situación con el último evento de la corvina, pero por otro lado, él también ha potenciado mucho más el tema de la seguridad.

Bueno, si nosotros no tuviéramos a Freddy Ramírez, estaríamos hablando de que para el mundo independiente progresista, la comuna de concón estaría perdida, porque sabemos que es una comuna que demográficamente ha tendido a tener más población que es de centro derecha o derecha. Pero Freddy ha demostrado con gestión que puede convencer incluso a personas que no piensan cercano a él, que él puede cumplir sus funciones, y principalmente lo hemos visto en el tema de seguridad en Concón, que ha mejorado notablemente, él ha estado muy presente en este tema de seguridad, y vemos cómo los equipos de seguridad municipal han aumentado, el tema de las cámaras de televigilancia, el tema de iluminación, ha cumplido con eso. Además, quiero destacar que ha sido artífice y trabajamos juntos en dos grandes obras: Una, la posibilidad de reabrir el aeropuerto Torquemada para vuelos comerciales, que fue un empuje absoluto de Freddy; y el otro, que estamos ad portas de que se materialice la apertura del nuevo enlace a Blanca Estela, que va a descongestionar toda la zona de Bosques de Montemar, Pinares de Montemar y bastantes zonas de Concón, conectando Blanca Estela con el Camino Internacional. Además, está ad portas también de anunciar la construcción de viviendas sociales después de mucho tiempo en Concón, y más allá de ciertas críticas que han habido en ciertos medios o situaciones que tienen que ver más con la lucha política interna, creo que, y espero que la ciudadanía pueda darse cuenta de que tiene un alcalde que ha hecho una labor bastante buena, que ha traído obras materiales importantes para la comuna y que el día en que tenga que votar piense en eso, más allá de la opción política que tiene cada uno.



Él ganó la elección que lo hizo alcalde con un 22,08% de los votos. ¿Usted cree que debería haber en Concón, y en general, alcaldes que tengan apenas un 20% de votación?

Yo creo que eso ya es un tema más nacional. Y más allá, yo creo que cuando hagamos una reforma al sistema político, tenemos que plantearnos la opción de que la elección de alcaldes sea de dos vueltas, igual que la de gobernadores.



Entonces usted está por una elección de dos vueltas para las municipales…

Soy un convencido de eso, pero Freddy me va a matar…

PURANOTICIA