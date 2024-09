Alcaldesa de Quilpué y opción que Belloto se independice: "No me parece que sea algo que le traiga un beneficio a la comuna"

Inmediatas repercursiones trajo consigo la entrevista que el diputado Diego Ibáñez dio a Puranoticia TV, donde instaló nuevamente la idea que Belloto pueda independizarse de la comuna de Quilpué, iniciativa que ya fue analizada por los candidatos a la Alcaldía en las elecciones de octubre, y ahora por la propia alcaldesa Valeria Melipillán quien, además, buscará la reelección durante el próximo mes.

Cabe recordar que el parlamentario del Distrito 6 de la región de Valparaíso, militante del partido Frente Amplio (FA) –al igual que la jefa comunal– indicó que "estamos en ese proceso de Belloto comuna. Ya hay alrededor de 80 mil personas viviendo en Belloto. Por ejemplo, en Catemu viven 13 mil personas, en Petorca 10 mil y en San Felipe 60 mil. Con 80 mil, quizás, es momento de ir pensándolo".

De igual forma, Ibáñez sostuvo que como Quilpué es una comuna grande, "necesita de un gran presupuesto" y si se divide, "hay que generar nuevos servicios públicos y una mayor inversión y eso no es de un día para otro". También recordó que ésta es la tercera comuna con mayor cantidad de habitantes de toda la región de Valparaíso.

La idea fue criticada por tres de los cuatro candidatos a la Alcaldía de Quilpué. Por ejemplo, María Carolina Corti, de las filas de RN y representante de Chile Vamos en los comicios de octubre, señaló a Puranoticia.cl que lo planteado por Ibáñez "es un ofertón político para salvar a Valeria (Melipillán). (...) El ofertón político sirve para levantar un tema, pero a la gente de Quilpué hay que hablarle con seriedad, después de cuatro años de inexperiencia, de falta de decisión, de falta de urgencia. Así que el Diputado se preocupe de legislar y no de hacer ofertas políticas".

La carta independiente a la Alcaldía de la Ciudad del Sol, Christian Cárdenas, manifestó que "siempre al Diputado le ha gustado dar luces y falsas esperanzas. Cuando uno se compromete con la ciudadanía, antes de dar un discurso, uno tiene que conocer la evaluación que existe. Hace años se hizo un proyecto del Municipio, que tenía una delegación en Belloto, para poder levantar la posibilidad de que Belloto fuera comuna. Esa delegación, con esta administración municipal, ya no existe".

En tanto, el también candidato independiente, Miguel Ángel Botto, precisó a Puranoticia.cl que "hay dos elementos que me parecen fundamentales para tomar una decisión: primero, tener un estudio serio y técnico, y que la gente conozca este estudio para ver la viabilidad financiera y real. En segundo lugar, llamaría a una consulta ciudadana. Esos son los dos pasos que yo haría siendo Alcalde".

Si bien, para la nota de Puranoticia.cl se contactó a la alcaldesa Valeria Melipillán para que entregara su opinión frente al tema, la autoridad no contestó al momento de ser publicada. No obstante a aquello, sí lo hizo con posterioridad, indicando –tal como los otros candidatos– que para materializar esta iniciativa se requiere de estudios, aunque adelantó que no le parece que beneficiará a la comuna.

"La creación de nuevas comunas es un proceso normado y no depende del Alcalde o Alcaldesa de turno solamente que se inicie el proceso. Se requiere un estudio multifactorial que determine la viabilidad de la propuesta y hoy por hoy no me parece que sea algo que le traiga un beneficio a la comuna", dijo la jefa comunal.

Luego, expuso a Puranoticia.cl que "personalmente pienso que hay otros estudios o iniciativas que generarían mayores beneficios en el corto y mediano plazo, como el soterramiento del metro para mejorar la conectividad dentro de la ciudad; estudiar mejoras al transporte público hacia otras comunas del Área Metropolitana; o el estudio de riesgos de incendio para actualizar nuestro Plan Regulador".

Finalmente, la alcaldesa Melipillán sostuvo que "yo vivo en El Belloto y veo que el sector puede seguir mejorando si seguimos trabajando integralmente como comuna de Quilpué, manteniendo una línea de descentralización comunal de los servicios públicos y la inversión. Así lo hicimos con la construcción del SAR o la comisaría en Belloto y pretendemos seguir en esa vía".

Cabe recordar que uno de los últimos intentos para que El Belloto fuera comuna se dio el año 2017, cuando el entonces alcalde Mauricio Viñambres comprometió su apoyo a esta iniciativa, indicando en aquella oportunidad que se estaba en una primera etapa de recopilación de antecedentes para entregárselos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con el propósito de que ésta inicie los estudios.

PURANOTICIA