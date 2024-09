¿Belloto comuna? Candidatos de Quilpué critican "ofertón político" y "eslogan de campaña", pero se abren a realizar estudios

Si bien, no se trata de una propuesta pionera, lo cierto es que el diputado Diego Ibáñez volvió a instalar en la agenda pública la idea de que la localidad de Belloto pueda independizarse de Quilpué y ser próximamente una comuna.

Fue en «La Entrevista», de Puranoticia TV, donde el parlamentario del Frente Amplio (FA) reconoció que se está evaluando nuevamente el convertir a este populoso sector de la Ciudad del Sol en una comuna independiente, tal como ya se planteó alguna vez.

"Estamos en ese proceso de Belloto comuna. Ya hay alrededor de 80 mil personas viviendo en Belloto. Por ejemplo, en Catemu viven 13 mil personas, en Petorca 10 mil y en San Felipe 60 mil. Con 80 mil, quizás, es momento de ir pensándolo", dijo.

No obstante, sostuvo que "como (Quilpué) es una comuna grande, necesita de un gran presupuesto y si se divide, hay que generar nuevos servicios públicos y una mayor inversión y eso no es de un día para otro". También recordó que ésta es la tercera comuna con mayor cantidad de habitantes de toda la región de Valparaíso.

Cabe recordar que uno de los últimos intentos para que Belloto fuera comuna se dio el año 2017, cuando el entonces alcalde Mauricio Viñambres comprometió su apoyo a esta iniciativa, indicando en aquella oportunidad que se estaba en una primera etapa de recopilación de antecedentes para entregárselos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con el propósito de que ésta inicie los estudios.

Pero finalmente transcurrieron los años y la idea no prosperó. Sin embargo, luego que el diputado Ibáñez volviera a instalar esta propuesta, Puranoticia.cl tomó contacto con los candidatos a la Alcaldía de Quilpué en estas eleciones municipales y regionales que tendrán lugar el sábado 26 y domingo 27 de octubre en todo el país.

"OFERTÓN POLÍTICO"

La primera en abordar esta temática fue María Carolina Corti, militante de Renovación Nacional (RN), que representará a Chile Vamos en los comicios del próximo mes: "Uno no puede estar tirando, a un año de la elección, una calificación de comuna independiente al voleo o, de alguna manera, sin previos estudios. En su momento se discutió y no se veía factible por un tema presupuestario de quien hace el estudio, que es la Subdere. Evidentemente que hay una inquietud ciudadana, muy potente, respecto de que los bellotinos no se sienten parte de Quilpué, pero eso es porque las administraciones no han sabido llegar a los territorios. Entonces sienten la lejanía de los servicios, pero además sienten la lejanía humana de la presencia de la autoridad", sostuvo la carta de la centro-derecha.

Luego precisó que "en lo particular creo que es algo que habría que estudiar, ya que es una inquietud ciudadana y como tal no se le debe cerrar las puertas, pero entiendo que presupuestariamente, logísticamente y operacionalmente era impracticable por el número de habitantes en relación al per cápita".

Corti también señaló que "es un ofertón político lo que están haciendo ahora para salvar a Valeria (Melipillán). Siempre tendrás que actuar en responsabilidad y en conciencia porque no puedes hacer ofertones políticos porque la desilusión que tiene la gente es por el ofertón que después no se cumple. El ofertón político sirve para levantar un tema, pero a la gente de Quilpué hay que hablarle con seriedad, después de cuatro años de inexperiencia, de falta de decisión, de falta de urgencia. Así que el Diputado (Ibáñez) se preocupe de legislar y no de hacer ofertas políticas".

"ESLOGAN DE CAMPAÑA"

Similar opinión fue la expresada por Christian Cárdenas, candidato independiente (ex DC) a la Alcaldía de Quilpué, quien analizó el tema planteado por Ibáñez diciendo que "siempre al Diputado le ha gustado dar luces y falsas esperanzas. Cuando uno se compromete con la ciudadanía, antes de dar un discurso uno tiene que conocer la evaluación que existe. Hace años se hizo un proyecto del Municipio, que tenía una delegación en Belloto, para poder levantar la posibilidad de que Belloto fuera comuna. Esa delegación, con esta administración municipal, ya no existe".

De igual forma, sostuvo que "hoy, cuando plantea el concepto de 'Belloto comuna', lo que hay que hacer es decirle al Diputado que primero se debe hacer una evaluación, trabajar con la Subdere para que nos dé el visto para que esto se levante, y ser realista: si se puede o no se puede,. Pero hoy día no hay nada; entonces, al no haber nada, se genera una expectativa en la gente de Belloto y, además, es un eslogan de campaña para que su Alcaldesa sea reelegida".

"Hay que levantar los estudios, más que hacer un eslogan. Y si los estudios, en conjunto con la Subdere, nos dicen que Belloto tiene todas las capacidades y posibilidades de ser una comuna, vamos a estar todos felices, pero primero deben haber datos duros, una investigación, estudios, propuestas de la comuna y no dejar botado a Belloto porque es importante para la comuna de Quilpué", agregó.

Cárdenas también expuso que "es un concepto de identidad muy puro de los bellotinos porque la gente que vive en Belloto se siente bellotino y siempre ellos han estado con la posibilidad de que alguna vez Belloto se separe de Quilpué y pueda ser comuna. Yo creo que hoy es un anhelo de muchos, pero hay que ser serios y concretos, y hacer primero los estudios para que podamos decirles a los vecinos si se puede realizar y no una falsa esperanza que quizás nunca se materializará".

ESTUDIO Y CONSULTA

En tanto, el candidato independiente por la Alcaldía de Quilpué, Miguel Ángel Botto, comentó a Puranoticia.cl que para avanzar en esta propuesta, primero se debe llevar a cabo un estudio acabado, el que, de ser favorable, dé paso a una consulta ciudadana.

"Hay dos elementos que me parecen fundamentales para tomar una decisión al respecto: primero, tener un estudio serio y técnico, y que la gente conozca este estudio para ver la viabilidad financiera y real. En segundo lugar, llamaría a una consulta ciudadana. Esos son los dos pasos que yo haría siendo Alcalde", expuso.

Botto ahondó en esta tesis planteando que "cuando se habla de los recursos de Quilpué, hay que ver cuáles son estos y cómo se distribuyen. Hay que hacer un estudio serio, financiero, de viabilidad, que sea conocido por la comunidad, como en su momento se hizo con Concón, donde se vio que sí era posible".

"Durante mi gestión, al menos mi compromiso con los bellotinos es que vamos a caminar hacia los estudios de la Subdere para los efectos de la viabilidad y, si hay realmente sustentabilidad, no tengo ningún problema en hacer la consulta ciudadana", agregó el candidato independiente por la Ciudad de Sol, quien también aseguró que, hasta el momento durante su campaña en las calles de Quilpué, los vecinos "no lo han planteado para nada" porque "hoy no es tema para los bellotinos".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl hizo las gestiones para conocer la versión de la alcaldesa Valeria Melipillán, candidata del oficialismo para buscar la reelección, sin embargo, hasta el cierre de esta nota estas respuestas no llegaron.

