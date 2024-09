Diego Ibáñez promueve idea de independizar a Belloto de Quilpué: "Estamos en ese proceso"

Diego Ibáñez Cotroneo dio la gran sorpresa en la Elección Parlamentaria del 21 de noviembre de 2021 cuando la ciudadanía lo posicionó como el Diputado más votado de la región de Valparaíso, superando a los 15 parlamentarios electos en la zona, ya sea en el Distrito 7 de la costa como en el Distrito 6 del interior, zona a la cual representa.

Desde su escaño en la Cämara Baja, el militante del Frente Amplio (FA) ha sabido posicionarse en la escena nacional, ya sea por su presidencia del extinto partido Convergencia Social (CS) pero también por sus aptitudes en el cargo, que además lo han ubicado como uno de los grandes referentes de la colectividad en la región.

El camino transitado por este egresado de Derecho, de 35 años, vecino de El Belloto y sin deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) como algún medio de distribución nacional lo afirmó sin rectificar posteriormente, fue abordado en profundidad en «La Entrevista», espacio de Puranoticia TV donde también se refirió a su futuro en política, haciéndose cargo de los rumores que lo sitúan como candidato al Senado.

COMPETENCIA POR EL SENADO

Sobre este último punto, aseguró que la decisión de competir por un cupo en la Cámara Alta "depende de muchas cosas", siendo la principal la evaluación que la ciudadanía haga de su trabajo como Diputado de la República. Esto, a pesar que la reciente encuesta de Fundación Piensa lo deja bien posicionado, aunque Ibáñez confiesa que "le creo poco a las encuestas, en general, porque son fotografías de un momento preciso que a la semana siguiente cambia".

"Yo hoy no estoy en competencia por el Senado. Yo estoy haciendo mi trabajo como Diputado", agregó el congresista, recordando que "queda más de un año para eso y esa decisión se toma cuando se inscribe la lista, que será en julio del próximo año. Cuando se inscriban las listas en julio del próximo año habrá que hacer esa reflexión. Además que somos un proyecto colectivo y no depende de mí".

De igual forma, Diego Ibáñez se hizo cargo de los rumores que apuntan a una mala relación con el diputado Jorge Brito, también de las filas del FA, la cual sería motivada justamente por el deseo de ambos de competir por el Senado el 2025. Sin embargo, el legislador entrevistado por Puranoticia TV aseguró que esta pugna no existe y que "si uno pasa la frontera (de su Distrito) es porque está la embarrada con la Escuela Barros Luco, por el megaincendio en VIña del Mar y uno tiene que ponerse a disposición. Yo soy Diputado de la República, no de Diputado del Distrito 6".

¿LA COMUNA DE BELLOTO?

El dirigente frenteamplista luego analizó la realidad de Quilpué, comuna donde reside y además representa en la Cámara Baja. En ese sentido, y como vecino de la localidad de El Belloto, Ibáñez reconoció que se está evaluando el convertir a este populoso sector de la Ciudad del Sol en una comuna independiente.

"Estamos en ese proceso de Belloto comuna. Ya hay alrededor de 80 mil personas viviendo en Belloto. Por ejemplo, en Catemu viven 13 mil personas, en Petorca 10 mil y en San Felipe 60 mil. Con 80 mil, quizás, es momento de ir pensándolo", dijo.

Pese a ello, reconoció que uno de los factores principales que juega en contra de esta iniciativa es que se despotenciaría mucho a Quilpué: "Ese es el argumento a favor de no hacerlo porque como es una comuna grande, necesita de un gran presupuesto y si se divide, hay que generar nuevos servicios públicos y una mayor inversión y eso no es de un día para otro", analizó, junto a recordar que ésta es la tercera comuna con mayor cantidad de habitantes en toda la región de Valparaíso.

MELIPILLÁN: COMPAÑEROS, MAS NO AMIGOS

Bajo el contexto de análisis local, Diego Ibáñez también abordó lo que ha sido la administración de la alcaldesa Valeria Melipillán (Frente Amplio y ex integrante de las filas de Convergencia Social, igual que él) en la Municipalidad de Quilpué.

"Ella es calladita, pero eficiente. Está todos los días, desde muy temprano, con organizaciones sociales, y ha logrado cosas buenas como la inyección de $4 mil millones en recursos para escuelas públicas, el nuevo centro para el adulto mayor, el nuevo SAR de Belloto Sur, se activó la Comisaría de Belloto Sur después que asesinaron a la carabinera. Ella es calladita, pero eficiente, y eso será retribuido", expuso, en relación a las elecciones de octubre, donde Melipillán buscará la reelección.

Consultado acerca de la relación cercana que tienen ambos, Ibáñez planteó que con Melipillán "no somos amigos", sino que "somos compañeros". Esto, porque a su juicio, "en política uno no se puede guiar por las amistades. Para nosotros, ser compañeros es una cuestión más profesional, donde si se hace mal, esa persona se va. Si vas por el amiguismo, te guias por eso. En política, el amiguismo muchas veces es la regla general y muchas veces no se separa, y queda trabajando no la mejor gente, sino que los apitutados porque son amigos de los jefes".

DESEMBARCO «IBAÑISTA» EN QUILPUÉ

A raíz de su última afirmación, el diputado Diego Ibáñez fue consultado respecto a lo que fue la polémica instalación de la administración Melipillán en Quilpué, donde no fueron pocos los nuevos funcionarios de confianza que provenían de su equipo parlamentario, cuestión que le valió fuertes críticas a la Alcaldesa por parte de ediles.

El parlamentario de 35 años abordó la controversia a través de un ejemplo: "La nueva candidata a Alcaldesa por Valparaíso (la frenteamplista Camila Nieto) también trabajó con nosotros y fue una escuela tremenda ser abogada, empujando proyectos de ley de reformas constitucionales, de reformas para las cuidadoras y una gran experiencia cuando uno separa la amistad, más allá del cariño a los trabajadores, que son excelentes profesionales y que hacen buena gestión".

"Naturalmente, si hay una Alcaldesa que es nueva y que ve buenos profesionales alrededor del Frente Amplio, los traerá a sus equipos, y si lo hacen mal los sacará. Esas son atribuciones de los alcaldes, sobre todo cuando son municipios que, por ejemplo, entre la Corporación Municipal de Quilpué y el Municipio de Quilpué deberán más de 2.500 trabajadores", añadió Ibáñez en su explicación.

"Si es un buen profesional, ¿por qué verlo mal?", profundizó el congresista, junto a subrayar que "hay una mala intención" detrás de estas críticas, porque "cuando uno dice sobre un trabajador que trabajaba en tal lugar, que era una persona que adscribe a las ideas de cambio y al programa municipal, y que luego se va a trabajar a otro lugar y hacer que eso parezca malo per se, cuando se trata de dos o tres personas en un Municipio de 2.500 funcionarios, me parece que se explica por sí solo".

SU RELACIÓN CON VIÑAMBRES

Gran parte de la campaña de Valeria Melipillán para llegar a la Alcaldía de Quilpué se basó en las críticas hacia la gestión de Mauricio Viñambres (PS) en el Municipio, cuestión que fue respaldada por el propio Ibáñez, y ahora analizada a través de un recuerdo sobre la primera que vez que conoció al ex jefe comunal: fue durante una toma en su colegio, en el marco de la revolución pingüina el 2006, cuando llegó hasta el despacho del Alcalde, quien incluso les entregó colchonetas para que durmieran mejor.

"Yo lo veo como una persona que efectivamente hizo muchos avances en Quilpué. No lo puedo negar: han habido avances, pero mi crítica es que se abrió un interés inmobiliario en Quilpué. Hay un tema de La Floripondio que se llama «Y es de día», y la letra dice que nuestras antiguas plazas se convirtieron en centros comerciales. Ese es un problema que tenemos por el negocio inmobiliario que en Chile ha impactado los últimos 20 años. Eso debió haberse frenado con un Plan Regulador Comunal participativo. Lo mío es una crítica política de un vecino que vive ahí", dijo.

Coincidentemente, durante estos días, Ibáñez ha criticado al director regional del Serviu, Rodrigo Uribe, quien justamente fuera la "mano derecha" de Viñambres en Quilpué. Consultado respecto a si su solicitud de renuncia tiene que ver con la constante crítica al ex Alcalde, manifestó que "no, la crítica tiene que ver con el proceso de reconstrucción, que es algo bien contingente. Yo creo que ha sido una gestión un poco deficiente, lo que he conversado con la Alcaldía y vecinos".

"Todavía no hay una planificación clara y objetivos que se vayan cumpliendo con un cronograma claro y certero de cómo se está haciendo el gasto presupuestario, no hay carta Gantt, hay plazos incumplidos en Manuel Bustos y Parcela 11, hay mucha reformulación de equipos pero poca productividad, hay oficios que no se han contestado", continuó reflexionando sobre la gestión de Uribe.

Finalmente expuso que "no quiero centrar mi tema en Uribe porque no es personal, pero él es el director y creo que debe haber un cambio de dirección para que esto mejore, porque llevamos mucho tiempo esperando y ahora si se hace un escándalo porque lo que planteé, me da lo mismo quién sea".

SHARP, RIPAMONTI Y MUNDACA

Por último, Diego Ibáñez evaluó lo que ha sido el trabajo en sus respectivos puestos de Jorge Sharp, Macarena Ripamonti y Rodrigo Mundaca. Sobre los jefes comunales de Valparaíso y Viña del Mar indicó que "creo que los dos han sido buenos alcaldes".

No obstante, criticó lo que ha sido la administración Sharp en la Ciudad Puerto, diciendo que "lo que ha faltado en Valparaíso ha sido un diálogo transversal y creo que ha faltado gestión para levantar proyectos para invertir en Valparaíso, esa es mi crítica. (...) Creo que ha faltado gestión transversal en Valparaíso".

De todas formas, Ibáñez aseguró que tiene buena relación con Sharp: "La última vez que conversamos fue hace dos meses atrás y fue una muy buena conversación. Yo lo invité para que participara en la primaria (municipal del oficialismo). Hay sectores en nuestro mundo que no les gusta Transformar y yo quería una mirada amplia".

Acerca de la gestión del gobernador Rodrigo Mundaca, expresó que "él es nuestro candidato, por supuesto. Yo fui a su cuenta pública y cuando uno ve el bolsón de dinero de un Gobierno Regional, adonde lo pone, uno ve lo que le preocupa al Gobernador. En este caso no tiene tantos cores de la provincia de Petorca ni del valle del Aconcagua, y la mayor cantidad de dinero ha sido invertido en esas zonas que han sido rezagadas y abandonadas por el Estado, y me parece una muy buena noticia que un Gobernador Regional se preocupe de las comunas más cordilleranas que, además, tienen los más altos índices de pobreza".

