Alcalde Ramírez califica de "exageración" el deterioro de las áreas verdes de Concón y asegura que fotos "fueron manipuladas"

Dos son los mecanismos que tiene Puranoticia.cl para conocer la opinión del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, respecto a los temas relacionados a la comuna: primero, mediante las sesiones ordinarias de Concejo Municipal, que se transmiten a través de las redes sociales del Municipio y; segundo, a través de entrevistas que da a terceros.

Es justamente mediante la segunda vía que se pudieron conocer algunas sensaciones del jefe comunal conconino relacionado al completo abandono en el que estuvieron los más de 200 mil metros cuadrados de áreas verdes de la ciudad, a raíz de una falta de acción municipal al no prever que la licitación en curso por su mantenimiento coincidiría con el fin de la operación de la empresa que prestaba dicho servicio.

Cabe recordar que a través de una honesta confesión, Ramírez calificó lo ocurrido como una "negligencia" de su administración: "Hubo una negligencia y una descoordinación de parte de la unidad técnica, donde en dos semanas y un poco más (sic) no hubo riego porque la gente salió y las plazas se secaron en su mayoría", dijo a los concejales en sesión ordinaria del pasado 3 de enero.

Pero a una semana de revelado este caso por Puranoticia.cl, el Alcalde de Concón volvió a expresarse frente al tema en entrevista con El Mercurio de Valparaíso: "Lo que hubo fue un desajuste entre lo administrativo, que tiene que ver con el aumento del contrato a propósito de la nueva licitación, y eso llevó al deterioro del pasto de algunas plazas durante un breve periodo de tiempo. Para evitar eso, ampliamos el contrato ya existente, con nuestros propios camiones aljibe y estamos en franca recuperación de los espacios verdes", dijo Ramírez.

El jefe comunal también indicó al medio cuyo director, Carlos Vergara, fue distinguido el pasado 28 de diciembre como «Ciudadano Ilustre» de Concón, que "aquí se exacerbó un problema que tiene ya su solución y que un grupo de concejalas y diputados de la República lo aprovecharon para operar políticamente y entorpecer la gestión municipal. Acá también hubo una exageración, porque claramente varias de esas fotos que circularon comparando el estado de los jardines fueron manipuladas".

Recordando que el alcalde Freddy Ramírez sólo habla a través de las sesiones de Concejo o en entrevistas con los dos diarios de papel de la zona, y a pesar que Puranoticia.cl ha solicitado entrevistas y otras informaciones a su equipo de comunicaciones –como por ejemplo la relacionada al supuesto show de globos de Año Nuevo–, también aseguró que "en ningún caso hay un desastre en las áreas verdes".

"Cuando en mayo del año pasado adjudicamos la mantención de las áreas verdes, firmamos el contrato, pero la empresa no presentó garantías y desistió, dejándonos en un lío bastante importante", agregó, aunque sin mencionar que Plantas Chile –la empresa aludida– no presentó las garantías debido a que fueron ingresados a Dicom producto de los millones que el propio Municipio le adeuda, cuestión que hoy se encuentra en proceso judicial en curso.

También se refirió a las concejalas María José Aguirre, Gabriela Orfali e Ilen Sáez, contra quien se inició una contraofensiva ramirista en redes sociales por el rol que han cumplido en las áreas verdes y otros temas: "Hay tres concejalas, una ex RN, una independiente-Evópoli y otra independiente por CS, que desde el día uno han manifestado su animadversión contra nuestra gestión, rechazando más del 80% de las propuestas que hemos planteado en beneficio de la comunidad.

"Entendemos las legítimas aspiraciones políticas que puedan tener, pero eso no puede ser a costa de obstaculizar una gestión, de oponerse a todo lo bueno por el sólo hecho de mantener un interés político", añadió el alcalde Freddy Ramírez al diario que dirige el distinguido nuevo ciudadano ilustre de la comuna.

RAMÍREZ VS CELIS

Si bien, en una de sus respuestas, habla de "diputados de la República", fue en otra entrevista, con el otro diario de papel de la zona (perteneciente al mismo conglomerado periodístico), donde dio nombre y apellido: Andrés Celis. Y es que al Alcalde de Concón aprovechó la instancia para responder a la denuncia que el parlamentario efectuó ante Contraloría por las irregularidades en las licitaciones y el abandono de las áreas verdes.

Frente a ello, el alcalde Freddy Ramírez indicó –ahora a La Estrella de Valparaíso– que "el diputado Celis anda un poquito perdido porque, la verdad, es que no lo hemos visto casi nunca en Concón. Por lo tanto, creo que le llegó mal el mensaje. La licitación de las áreas verdes no tiene ninguna irregularidad, se hizo un proceso como corresponde, bajo toda la normativa, y no hay ningún problema".

"Si él estima lo contrario, habrá que hacer las denuncias donde corresponde, y serán los organismos quienes tendrán que decidir. Nosotros tenemos toda la tranquilidad de que los procesos han sido totalmente transparentes", agregó.

Tras informarse de estas declaraciones, el propio diputado Celis volvió a la carga señalando que "además de ser representante del Distrito 7, que incluye Concón, soy residente de esta comuna desde 2014 y no necesito que se me invite a conocerla. Será la Contraloría quien determine la veracidad y pertinencia de la denuncia de mal manejo de áreas verdes que, por lo demás, salta a la vista".

La controversia la cerró subrayando que "Freddy Ramírez es un Alcalde amateur y yo lo emplazo a que se preocupe de mejorar su gestión en vez de criticar a un parlamentario que lo que busca es lo mejor para la comuna y sus habitantes".

Más allá de todas estas afirmaciones y controversias que ha levantado el alcalde Ramírez en sus dos entrevistas publicadas este miércoles 10, lo cierto es que aún quedan interrogantes abiertas, muchas de las cuales Puranoticia.cl en varias ocasiones ha querido realizarle pero que se niega constantemente por quién sabe qué motivo. Por ejemplo, una de estas dudas que quedan dice relación justamente con esta afirmación de que las fotografías fueron "modificadas", algo que los diarios de papel no le preguntaron; pero también relacionado a por qué cree que hay intereses políticos de concejales y diputados a los cuales no nombra; lo mismo con el proceso de licitación de las áreas verdes; por qué ha utilizado tanto el mecanismo del trato directo; por qué no responde a las solicitudes de la concejales "opositoras" a su gestión; entre tantas preguntas que, lamentablemente, aún no tienen respuesta.

