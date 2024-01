El origen del problema que derivó en el abandono de las áreas verdes en Concón y los detalles de la contraofensiva "ramirista"

Nuevos antecedentes logró recopilar Puranoticia.cl en relación a lo que ha sido la deplorable condición en la que se encuentran las áreas verdes de Concón, situación que, si bien, ha llegado a consecuencias tales como el secado de muchas de ellas, lo concreto es que el origen del problema no data de hace sólo algunas semanas como ha indicado la administración del alcalde Freddy Ramírez Villalobos.

Pero antes de pasar a detallar el inicio del conflicto, vale recordar que fue casi un mes el tiempo en el que plazas, jardines, parques y otros espacios públicos de la comuna no se regaron ni se mantuvieron acorde, situación que causó que el aspecto verde que solía lucir la comuna, ahora dé paso a un otoñal café y amarillo.

Este problema puntual se debió a una falta de acción por parte del Municipio de Concón, que dio inicio al proceso de licitación por el servicio cuando ya estaba por concluir la labor de la empresa Servintegral. Esto originó que por espacio de un mes, las áreas verdes de la comuna lisa y llanamente no fueran mantenidas por nadie.

Lo ocurrido en periodo comprendido entre el 24 de noviembre y una fecha aún imprecisa, pero cercana a Navidad, fue abordado por el alcalde Freddy Ramírez, quien ante el Concejo Municipal señaló que "hubo una negligencia y una descoordinación de parte de la unidad técnica, donde en dos semanas y un poco más (sic) no hubo riego porque la gente salió y las plazas se secaron en su mayoría".

ORIGEN DEL PROBLEMA

Pero más allá de que este tema puntual haya surgido por realizar tan tarde el proceso de licitación, lo cierto es que el tema de las áreas verdes data de mucho antes.

Y es que fue el año 2017, durante la administración del alcalde Óscar Sumonte, cuando la empresa Plantas Chile se adjudica la Propuesta Pública destinada a la «Contratación de la Concesión del Servicio de Mantención de Áreas Verdes, Poda y Conservación de Árboles Ornamentales de Concón». Dicho contrato se efectuó desde octubre de 2017 hasta octubre de 2021, por casi $54 millones mensuales ($53.613.879).

En diciembre de 2021, y ya bajo la administración de Freddy Ramírez, se aplicó el modus operandi más utilizado por su gestión: la del trato directo, que quedó en manos de la propia empresa Plantas Chile, que realizó el servicio de mantención de las áreas verdes de Concón hasta marzo de 2023, mediante diversas prórrogas, incluida una por haberse declarado "desierta" la licitación que habían llevado a cabo en el Municipio.

Así fue como el 18 de abril, la misma empresa Plantas Chile se adjudicó la propuesta pública por las áreas verdes de Concón, por un valor mensual de casi $81 millones ($80.831.933). No obstante, la firma desiste de continuar con el servicio el día 12 de mayo de 2023, según quedó establecido en un decreto. Es justamente en este punto donde se genera el conflicto, pues no se conocían los motivos que llevaron a que esta firma declinara continuar con el contrato que venían realizando hace años.

LOS VERDADEROS MOTIVOS

Si bien, desde la Municipalidad de Concón se indicó que Plantas Chile no continuó con el servicio debido a que no entregó la boleta de fiel garantía del contrato, ahora se conocieron los verdaderos motivos detrás de esta decisión. Y es que fue a través de una carta enviada por Macarena Politis Huidobro, representante legal de Plantas Chile, al alcalde Freddy Ramírez, en que se le exponen los motivos por los cuales la firma decidió no continuar ejecutando el servicio y, por ende, no entregar la boleta.

"La empresa observó en los últimos meses una serie de retrasos en los pagos de facturación mensual que, ciertamente, hemos estado hasta los seis meses de retraso y, consecuentemente, generador del acto de responsabilidad administrativa. Por tal, fuimos notificados de estar en registro de boletín comercial Dicom por la facturación pendiente de pago por parte del Municipio, lo cual tuvo una incidencia concreta en la obtención de la boleta de garantía para la suscripción del contrato de la licitación adjudicada", explicó Politis.

Es por tal motivo que, "analizado el ajuste, dimensión y las vicisitudes descritas, la empresa ha reevaluado la decisión de continuar con el proceso por los próximos cuatro años respecto de la licitación de áreas verdes, dado que son circunstancias relevantes que nos permite desarrollar un trabajo con seriedad a largo plazo y optimización de recursos si los pagos no se generan oportunamente y esto genera las situaciones ya comentadas. En consecuencia, comunicamos expresamente nuestra decisión inequívoca de no suscribir el contrato respecto de la licitación adjudicada".

De esta manera, queda en evidencia que los verdaderos motivos detrás de la decisión de no firmar el contrato por parte de Plantas Chile, dice relación con una serie de retrasos en los pagos del Municipio administrado por Freddy Ramírez, lo que derivó en que la empresa ingresara a los registros de Dicom y, por ende, no pudiera entregar la boleta de fiel cumplimiento de la garantía del contrato.

DEMANDA CONTRA EL MUNICIPIO

Producto de la situación anteriormente descrita, la empresa Plantas Chile presentó una demanda en contra de la Municipalidad de Concón, acción presentada ante el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar el 31 octubre del año pasado, con la cual buscaban que la casa edilicia que administra Ramírez le pague los dineros adeudados.

"Las facturas objeto de la presente gestión preparatoria da cuenta que, a la fecha, la Ilustre Municipalidad de Concón adeuda a mi representada la suma total de $57.936.421, más los intereses y reajustes que se devengaron por la demora en su pago", afirma la empresa a través de la acción judicial interpuesta en el tribunal.

En consecuencia, solicitan al Juzgado Civil de Viña del Mar el "ordenar poner en conocimiento, mediante notificación judicial, la factura singularizada al obligado, la Municipalidad de Concón, a su pago, para los efectos de lo dispuesto en la letra d) del artículo 5 de la Ley".

LA CONTRAOFENSIVA RAMIRISTA

Tras develarse a la luz pública los detalles del abandono de las áreas verdes en la comuna, diversas líneas de acción se han llevado a cabo buscando defender la labor que ha ejecutado la Municipalidad de Concón en torno a este polémico tema. Acá los detalles de la "contraofensiva ramirista":

Primero, fueron los concejales Elda Arteaga (DC), Alberto Fernández (PR) y Sandra Contreras (UDI), las que defendieron la labor del Municipio y lanzaron toda su artillería en contra de las otras tres concejalas: María José Aguirre (Ind.-Evópoli), Gabriela Orfali (Ind.- ex RN) e Ilen Sáez (Ind.-CS), a quien culparon de hacer un "show mediático".

Pero durante el fin de semana se conoció otra línea de acción, aparentemente cercana al Municipio. Se trata de un video de una sesión de Concejo donde se ve y se escucha a la concejala Gabriela Orfali hablando por teléfono con una tal "Maca", a quien le pide que ingrese a Facebook porque la están "haciendo bolsa": "Maca, métete a Facebook de la Muni de Concón. Te están haciendo bolsa", dijo la edil.

Acompañado del video compartido a través de WhatsApp y otras plataformas, se indicaba que la edil "mal utilizó sus influencias para intervenir en el procedimiento, comunicándose de manera directa con Macarena Politis, dueña de la empresa Plantas Chile Limitada, la cual abandonó sus funciones a cargo del cuidado de las áreas verdes, causando un grave perjuicio en la comunidad".

A ello agregaron que se trata de una "grave irregularidad", la cual "deberá ser investigada por los organismos pertinentes, para determinar si es que existió algún tipo de delito de cohecho o tráfico de influencias".

LOS ARGUMENTOS DE ORFALI

Ante estas graves acusaciones de los "ramiristas", la concejala Gabriela Orfali señaló a Puranoticia.cl que "estoy tranquila y con la cabeza en alto porque mi afán es la comuna de Concón, su seguridad, las áreas verdes, el trabajo y la iluminación".

Previamente, la edil se defendió señalando que "públicamente he dicho que me he abstenido de pronunciarme en el contrato de Plantas Chile por mi conocida amistad antigua con la dueña de dicha empresa. Lo anterior se expresa , queda constancia y se escucha en el mismo video".

A ello añadió que "continuaré con mis esfuerzos y cumpliendo mis obligaciones que tengo como concejal, pese al esfuerzo de algunos/as de acallar, impedir y limitar dichas funciones, ya sea en el Concejo o públicamente en redes sociales".

Además, la concejala conconina independiente, quien en septiembre del año pasado decidió renunciar a Renovación Nacional (RN) tras largos años de militancia, sostuvo también que "me permito aclararlo porque con la tranquilidad del buen actuar lo puedo explicar. Pueden escuchar argumentos claros y coherentes".

Finalmente expuso que "este tipo de situaciones hacen pésimo al avance comunal, pero me dan mas fuerzas para cumplir con mi rol de Concejal. Siempre estaré dispuesta a responder y explicar cualquier tema y situación".

