"Show mediático": Quiebre absoluto en el Concejo Municipal de Concón tras destaparse el deterioro de las áreas verdes de la comuna

Fuertes coletazos ha traído en la Municipalidad de Concón el abandono de las áreas verdes de la comuna, situación que el propio alcalde Freddy Ramírez reconoció como una "negligencia" de parte de la administración que encabeza, y que ahora tiene un nuevo capítulo protagonizado por los seis concejales que componen el órgano, el cual ha quedado completamente fracturado a raíz de esta problemática comunal.

Antes de detallar esta nueva problemática en la casa edilicia conconina, vale recordar que las plazas, parques y espacios públicos de la comuna estuvieron sin servicio de regado ni mantención por casi un mes; esto, debido a que mientras se continuaba el proceso de licitación del mismo, el contrato anterior venció, dejando al descuido los árboles, plantas, flores y césped de la comuna, pasando de verde a amarillo.

Lo ocurrido durante este periodo, comprendido entre el 24 de noviembre y una fecha aún imprecisa pero cercana a Navidad, fue abordado por el jefe comunal, quien ante el Concejo Municipal señaló que "hubo una negligencia y una descoordinación de parte de la unidad técnica, donde en dos semanas y un poco más (sic) no hubo riego porque la gente salió y las plazas se secaron en su mayoría".

Luego, Ramírez insistió en que "asumimos negligencia de parte nuestra porque no dimos continuidad a ese contrato mientras no se cerrara la nueva licitación. Asumimos la responsabilidad". Pese a este sincero reconocimiento, lo cierto es que sólo 24 horas después el problema pareció ser olvidado, ya que ni el Alcalde ni los directores citados asistieron a la sesión extraordinaria de Concejo convocada por las ediles María José Aguirre, Gabriela Orfali e Ilen Sáez para abordar el conflicto.

MUNICIPIO ACUSÓ "FINES POLÍTICOS"

Si bien, el tema de las áreas verdes no pudo ser analizado en la sesión extraordinaria de Concejo citada para este jueves 4 de enero, sí se hizo 24 horas antes, el miércoles 3 de enero, en sesión ordinaria. Fue justamente al terminar esta instancia donde el Municipio de Concón emitió un comunicado explicándole a la comunidad lo ocurrido.

"Hemos procurado llevar adelante de la manera más transparente, y como la ley nos exige, cada proceso licitatorio. Pese a aquello, entendemos la complejidad del asunto y la preocupación de la comunidad, pero queremos aclarar que no existe ningún tipo de irregularidad en el proceso", dijo la casa edilicia a través de las redes sociales.

Pero lo más anecdótico de todo es que dijeron que "lamentamos que esta situación sea utilizada de mala manera y netamente para fines políticos personalistas", inculpando –aunque sin mencionarlas– a las tres concejalas que plantearon el tema: María José Aguirre (Ind.-Evópoli), Gabriela Orfali (Ind.- ex RN) e Ilen Sáez (Ind.-CS). De hecho, en la misma sesión de Concejo se habló en un momento acerca de las intenciones por competir por la Alcaldía de las dos primeras ediles.

"OFICIALISTAS" ACUSAN "SHOW MEDIÁTICO"

Como una forma de respaldar la gestión del alcalde Freddy Ramírez quien –recordemos– es independiente pero más cercano a las ideas del Frente Amplio, ha recibido el apoyo de tres concejales: de Elda Arteaga, militante de la DC; de Alberto Fernández, figura del Partido Radical; y, sorprendentemente, de Sandra Contreras, de la UDI.

De hecho, los "oficialistas" emitieron un comunicado a través de las redes sociales –el cual Puranoticia.cl recogió justamente desde la cuenta en Facebook de la edil gremialista–, en el que lanzan toda su artillería contra las otras tres concejalas que componen el órgano comunal: María José Aguirre, Gabriela Orfali e Ilen Sáez.

"Hacemos un llamado a las concejalas a no convertir el Concejo en un show mediático, buscando obtener alguna oscura e inexistente ventaja electoral", señalan en el escrito, el cual agrega que "no sólo semana a semana han querido imponer sus criterios, sino que también no han dudado en denostar e intentar establecer fake news, amparándose en una supuesta fiscalización con la única intención de entorpecer el crecimiento y bienestar de los vecinos y vecinas que menos tienen".

"Estas concejalas, al parecer, olvidan que cuando nos sentamos en el Concejo es para aprobar y apoyar medidas que van en beneficio de todos, desde el vecino de Bosques (de Montemar) hasta el de Fuerte Aguayo, en el sector rural. Mas no, ellas han visto en la denostación, la agresividad y la intolerancia, una forma de mediatizar un Concejo que históricamente ha sido un lugar de encuentro entre distintas posturas políticas y visiones de vida", agregaron Contreras, Arteaga y Fernández.

En específico, de Gabriela Orfali dijeron que les llamaba la atención la "agresividad con que se expresa" al tratar el tema de las áreas verdes, agregando que, "pese a que se nos dio una completa exposición del tema, y las soluciones, ella en forma maleducada y con evidentes signos de alteración seguía en forma majadera pidiendo explicaciones que ya se las habían dado en más de una ocasión".

Y prosiguieron cuestionándose "¿por qué la concejala Orfali quien, apegándose a la ley, se omitía de las votaciones por tener una "relación de amistad" con la empresa anterior, no ocupó los mismos argumentos con una empresa que dejó botada la ciudad? O la concejala Aguirre, quien junto a la concejala Orfali, aprobaron ese contrato en la administración anterior, ¿no mandaron escritos a la Contraloría o se autoconvocaron para ver el tema?".

"Nos hubiese gustado que las concejalas Aguirre, Orfali y Sáez hubiesen demostrado el mismo ímpetu fiscalizador cuando la empresa que tenía la concesión dejó botada a la ciudad, generando el problema que hoy nos afecta a todos", añadieron los otros tres ediles, demostrando el profundo quiebre en el órgano.

Cerraron sus duras palabras manifestando que "los conconinos suelen castigar la mentira y la deslealtad y, por el contrario, apoyan eternamente la senda del respeto y la solidaridad. Las invitamos a transitar por este ultimo camino".

ELLOS "ESTÁN HACIENDO SHOW"

La contraofensiva de los ediles Contreras, Arteaga y Fernández fue respondida por una de las aludidas, la concejala Ilen Sáez, quien en conversación con Puranoticia.cl se mostró sorprendida por los dichos emitidos por sus compañeros de Concejo.

"Si ellos creen que esto es un show mediático, como dijeron, creo que los que están hablando de 'aprovechamiento político' son los que están haciendo un show. No podemos usar el Concejo para hablar como 20 minutos de nuestras posturas políticas. Yo prefiero hablar esos 20 minutos sobre los problemas de la comuna", reflexionó.

También expuso que "estoy en contra de que se hable de posiciones políticas dentro del Concejo porque no es lo que nos convoca. Lo que nos convoca es fiscalizar a la administración actual y eso es lo que la gente tiene que entender. Yo creo que muchos vecinos entienden y es lo que se está haciendo en todas las comunas, tal como aconteció en Algarrobo y Vitacura, por ejemplo, donde los juzgados son los alcaldes y los concejales, que tenemos que hacer nuestro trabajo".

La edil independiente, pero cercana a Convergencia Social (CS), además sostuvo que "encuentro tremendamente irresponsable publicar cosas en redes sociales sin que primero se les comunique a las personas implicadas. Si hablamos de seriedad, no me voy a referir a ese comunicado, pero sí quiero decir que sea cual sea el tema, debemos analizar las licitaciones en Concejo y en Comisiones de trabajo, porque esa es nuestra responsabilidad como concejales".

"Me molesta cuando se usa un tema para hablar de aprovechamiento político, de que algunas quieren ser alcaldesas. Eso no corresponde. Hay que hacer nuestro trabajo, que es fiscalizar, aprobar o rechazar, donde cada concejal tiene la facultad de tomar las decisiones con responsabilidad y en base a un análisis", prosiguió Sáez.

Finalmente, la concejala aludida en el comunicado de "la otra mitad" del Concejo expresó que "lo malo es que hay algunos concejales que se toman más del tiempo que corresponde, y eso no hay cómo pararlo porque ahí se generan estas discusiones, donde a algunas las dejan a hablar, a otras no. Eso sí me molesta. Eso tengo que decir que es una realidad y es cosa de verlo en el Concejo, es cosa de ver a quién se le da más la palabra y a quién no".

La controversia que tiene completamente fracturado al Concejo Municipal podría tener un nuevo capítulo este lunes 8 de enero cuando, en el papel, deberían reunirse los seis ediles, más el alcalde Freddy Ramírez y los directores convocados, en la sesión extraordinaria solicitada por Aguirre, Orfali y Sáez, con el objetivo de resolver todas las interrogantes que aún quedan abiertas en torno a este problema producido por el completo abandono en el que quedaron las áreas verdes de Concón.

