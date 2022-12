Administración Ripamonti rebaja en $4.500 millones su propuesta de Presupuesto 2023 tras advertencias por aplicar el «Método Reginato»

Desde que la administración municipal de la alcaldesa Macarena Ripamonti presentara en octubre su propuesta de Presupuesto 2023, se generaron una serie de reparos en los concejales de Viña del Mar, los cuales fueron expuestos en extenso en diversas notas publicadas por Puranoticia.cl donde daban a conocer su parecer.

Y es que la cifra de $137 mil millones ($137.469.000.000) propuestos para 2023 fue mirada con ciertas dudas por parte de los ediles, quienes por ley son solidariamente responsables del posible déficit que arroje la ejecución presupuestaria anual.

En ese sentido, los concejales tomaron en consideración las negativas proyecciones económicas para el año venidero; sumado a un informe de la Dirección de Control donde se advierte la utilización del mecanismo que solía aplicar la administración de Virginia Reginato relacionada a aumentar los ingresos para generar más gasto. Todo esto generó que se pidieran las respectivas explicaciones.

Por ello incluso se habló de un presupuesto "temerario", al considerar que el erario se aumenta en $37 mil millones en relación al presupuesto aprobado el año anterior y de $30 mil millones en comparación al de 2022, que asciende a $107 mil millones.

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

Teniendo como fecha límite el jueves 15 de diciembre, la administración Ripamonti trabaja a toda máquina para que la propuesta obtenga consenso en los concejales, motivo por el que se presentó una modificación del Presupuesto 2023 que rebaja en $4.500 millones el monto total del erario.

Esta situación ha generado una importante controversia en el Municipio de Viña del Mar, pues los concejales consultados por Puranoticia.cl aseguraron que sólo conocieron de esta propuesta de modificación presupuestaria a sólo horas que se vote en el Concejo, teniendo la administración varias instancias para poder haberlo hecho antes, pues el documento fue ingresado a una plataforma interna el pasado 24 de noviembre.

Tomando en cuenta las advertencias de la Dirección de Control, el Municipio propuso una rebaja presupuestaria de cuatro subtítulos en los ingresos, pasando de los $137 mil millones a un presupuesto final de $132.969 millones. Esto se traduce en una disminución de un 3% respecto del erario propuesto en octubre.

REBAJA DE INGRESOS

En primer lugar, se propone rebajar en $1.200 millones el subtitulo 03, ítem 01, asignación 001 de Patentes Municipales de Beneficio Municipal, por lo cual dicho ítem alcanzaría un monto final de $20.200 millones.

Luego se propone rebajar en $300 millones el subtítulo 03, ítem 003, asignación 001, subasignación 999 de Patentes Municipales, Otros Derechos. De esta manera, el monto presupuestado por la administración Ripamonti alcanzaría los $4.596 millones.

También se propone rebajar en $1.400 millones el subtítulo 12, ítem 10 Ingresos por Percibir, por lo cual el monto final presupuestado alcanzaría los $7.882 millones.

Por último, se propone rebajar en $1.600 millones el subtítulo 13, ítem 03, asignación 005, cifra que se desglosa en $700 millones en ingresos por concepto de monto fijo y $900 millones por concepto de ingresos variables.

SALDO INICIAL DE CAJA

En el documento presentado a los concejales viñamarinos –al cual Puranoticia.cl tuvo acceso– se indica también que, como medida adicional, se propone modificar el subtítulo 15 Saldo Inicial de Caja, aumentándolo en $4.600 millones. Esto, explican desde la administración, permitiría rebajar algunas partidas presupuestarias, manteniendo el erario de $132.969 millones.

En «Patentes Municipales» y «De Beneficio Municipal», se propone redistribuir el saldo inicial de caja en $1.800 millones cada uno. De esta manera, el presupuesto pasaría de $20.200 millones a $18.400 millones cada ítem.

En «Ingresos por Percibir», se redistribuirían $2.100 millones del saldo inicial de caja del presupuesto de $7.882 millones inicial, con lo que, de ser aprobado, ahora este ítem quedaría en $5.782 millones.

Del «Tesoro Público» se propuso redistribuir $400 millones del presupuesto inicial de $35.230 millones, quedando ahora en $34.830 millones.

Finalmente, del ítem «Casino Monto Fijo» se propone redistribuir el saldo inicial de caja en $400 millones. De esta manera, el presupuesto pasaría de $30.727 millones a $30.327 millones.

REBAJA DE EGRESOS

La propuesta de rebaja del Presupuesto 2023 presentada a pocas horas de votarse en el Concejo Municipal también incluye una rebaja de $4.500 millones en los egresos de una serie de partidas presupuestarias.

En «Deuda Flotante» se propone una rebaja de $1.820 millones, por lo que el presupuesto de este ítem pasaría de $13.333 millones a $11.513 millones.

En «Obras Civiles» se rebajarían $1.200 millones, pasando de $5.800 millones a un presupuesto final de $4.600 millones.

La tercera rebaja más considerable, en cuanto a sus cifras, es la de $900 millones que se propone en el ítem «Obras de Desarrollo Urbano de Viña del Mar», pasando de un presupuesto de $5.400 millones a uno de $4.500 millones.

MOLESTIA

Tal como se indicó en párrafos anteriores, esta modificación presupuestaria generó molestia en algunos concejales, los cuales sólo se enteraron de su existencia faltando horas para que se vote el Presupuesto 2023 en sesión del Concejo Municipal, situación que debería acontecer a más tardar el jueves 15 de diciembre.

Así lo dio a conocer el concejal Pablo González (PC), quien comentó a Puranoticia.cl que "la propuesta la tomo con sorpresa porque hasta hace unos minutos no la conocía, ya que no nos llegó por ningún medio, sino que se encontraba en una plataforma no esperada para uno", y agregó que "hay un problema en la forma en que esto se comunica. De todas las comisiones de Finanza que hemos tenido, nunca se había hablado de este informe, con una propuesta clara y concreta".

"La forma no es la adecuada porque tenemos un espacio, y yo siendo miembro de la Comisión de Finanza, me estoy enterando a minutos u horas de este informe", agregó el edil comunista.

Similar opinión fue la que entregó el concejal Sandro Puebla (Ind-PS), quien dijo a Puranoticia.cl que "hasta el momento no se me ha informado nada. En la tarde tenemos comisión, después de eso podría opinar".

DEBATE POR MODIFICACIÓN

Más allá de que la forma en la que se dio a conocer la propuesta no haya gustado, en el fondo, el concejal González señaló que "este informe hace oídos a lo que plantea el Director de Control sobre el cálculo del Presupuesto, con una mirada más conservadora. Por eso rebaja los ingresos que se pretendían percibir y sobretodo algunos gastos que eran bastante auspiciosos respecto de obras civiles y menores"

"Este informe tiene una propuesta clara y concreta respecto a la rebaja que se pretendía hacer, que además es positiva porque un presupuesto conservador siempre es más beneficioso que uno más auspicioso, sobre todo porque no sabemos cómo será el 2023 desde el punto de vista económico y social", agregó.

Por su parte, el concejal Sandro Puebla sostuvo que "si se está pensando en rebajar esa cifra ($4.500 millones), le digo de inmediato que me parece insuficiente".

"No resuelve el problema de la sobrestimación de varios ingresos que hemos hecho presente", añadió el edil independiente pero respaldado por el Partido Socialista.

Por su parte, el concejal René Lues (DC) afirmó que a pesar de la eventual rebaja de $4.500 millones a la propuesta de presupuesto municipal para el año 2023 presentado por la actual administración, quedan aún dos aspectos pendientes:

"Primero, el análisis profundo y la respuesta formal por parte de la administración, de la propuesta de redistribución de gastos que presentamos junto a los concejales Scarella y Martínez para transferir a la Corporación Municipal $10.000 millones extras que le permitan pagar las imposiciones y descuentos voluntarios que desde hace más de cinco meses adeuda a sus trabajadores, sin necesidad de tomar un incierto y demoroso Leaseback ni afectar el patrimonio ni las finanzas municipales", señaló.

En segundo lugar, planteó "mayores antecedentes que validen con evidencia técnica los optimistas ingresos calculados ahora en $132.000 millones, de modo de no generar gastos ciertos con ingresos inciertos, pues los concejales debemos aprobar presupuestos debidamente financiados".

