El temerario Presupuesto 2023 propuesto por Ripamonti para Viña y las dudas que generan similitudes a estrategia de Reginato

Faltando un mes y medio para que finalice el año 2022, los órganos del Estado se encuentran trabajando en la elaboración de lo que será el Presupuesto 2023. Tal es el caso de las Municipalidades, cuyas respectivas administraciones debaten junto a sus concejos municipales lo que será el erario del próximo año.

En el caso de Viña del Mar, la propuesta de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti es superior a $137 mil millones ($137.469.000.000) para el próximo año, monto que representa un aumento de $37 mil millones en relación al presupuesto aprobado el año anterior y de $30 mil millones en comparación al erario vigente, que asciende a 107 mil millones de pesos.

Considerando las proyecciones económicas para el año venidero, el erario propuesto por la gestión Ripamonti para 2023 ha generado ciertos reparos en el seno del Concejo Municipal viñamarino, pues se estima que el 37% de incremento llega a ser hasta temerario, más allá de que ciertos gastos se puedan justificar. Debido a lo arriesgado que resulta aprobar esta propuesta –pues los concejales se juegan su responsabilidad personal en caso de déficit– se ha solicitado a la Administración que pueda proporcionar antecedentes que respalden esta alza.

Por ello es que, tomando en cuenta los montos involucrados, se busca conocer –antes de tomar una decisión sobre la aprobación o rechazo del Presupuesto 2023– los argumentos y explicaciones por parte de la Administración. Y más aún teniendo en cuenta que lo que destituyó a Virginia Reginato fue el "maquillaje" de las cifras del Presupuesto, en especial por sobreestimar los ingresos sin ningún fundamento, con el objetivo de aumentar el gasto. A ello se suma el temor de que la misma práctica se esté repitiendo actualmente en caso de aprobarse esta propuesta.

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

Uno de los incrementos de presupuesto propuestos que se pide conocer en detalle es el del Subtítulo 03.01 sobre Patentes y Tasas por Derechos.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Presupuesto Inicial de 2022 en este ítem fue de $23 mil millones ($23.226.200.000); el Presupuesto Vigente 2022 es de $25 mil millones ($25.254.006.000) y la propuesta 2023 asciende casi a $38 mil millones ($37.907.190.000).

Como se puede apreciar, el aumento propuesto en relación al presupuesto vigente es superior a los $12 mil millones ($12.653.184.000), es decir, un 48,5% más.

Dicho esto, ¿qué puede explicar este nivel de incremento? A modo de ejemplo, hasta agosto de 2022 se habían percibido $19 mil millones ($19.000.000.000) por este concepto. Por tanto, al considerar que en dicho mes ya se registró la mayor cantidad de pagos –pues las patentes se pagan semestralmente– se cerrará el año 2022 con una cifra cercana o próxima a la del Presupuesto vigente.

Ahora en particular, sobre este aumento se requiere una explicación que justifique los incrementos en las proyecciones de ingreso de las Patentes Municipales (Subtítulo 03.01.001.001), que pasan de $13.664 millones a $21.400 millones, vale decir más de $7.800 millones; Derechos de Aseo (Subtítulo 03.01.002), que aumentan $800 mil; y Otros Derechos (Subtítulo 03.01.003.999), que pasan de $1.380 millones a $4.896 millones, equivalente a un aumento de $3.600 millones.

LICENCIAS MÉDICAS

Otro de los incrementos que propone la administración Ripamonti en el Presupuesto 2023 tiene que ver con el Subtítulo 08.01 sobre Recuperación de Licencias Médicas.

Hay que tener presente que el Presupuesto Inicial de 2022 fue de $480 millones ($480.000.000); que el Presupuesto Vigente de 2022 es de $544 millones ($544.015.000); y que la propuesta para el Presupuesto 2023 llega a $1.400 millones ($1.400.000.000).

Lo propuesto por la administración frenteamplista en el Municipio de Viña del Mar aumenta, en relación al Presupuesto vigente, en casi $856 millones ($855.985.000), vale decir, un +61% adicional al erario actual.

Considerando que al mes de agosto los ingresos por este ítem llegaban a $576 millones, es decir, levemente por encima del Presupuesto vigente, se está solicitando al Municipio de la Ciudad Jardín que revelen las proyecciones respecto a lo que ingresará efectivamente este año, de tal modo de saber si la cifra resultante se ajusta a una proyección realista para 2023.

PATENTES Y DERECHOS DE AÑOS ANTERIORES

Otro de los ítems por los cuales se buscan respuestas es el Subtítulo 12 sobre Recuperación de Patentes y Derechos de Aseo de años anteriores.

Para tener en cuenta, el Presupuesto Inicial de 2022 fue de $1.150 millones ($1.150.000.000); el Presupuesto Vigente de 2022 fue de los mismos $1.150 millones ($1.150.000.000); mientras que la propuesta 2023 asciende sorprendentemente a $9.282 millones ($9.282.000.000). El aumento en relación al presupuesto vigente equivale a $8.132 millones ($8.132.000.000), cifra equivalente a un 807% adicional.

Si bien, es cierto que históricamente existe una gran cantidad de patentes y derechos adeudados en el Municipio de Viña del Mar, estos son de muy difícil cobro. Y aunque de manera contable se pueden reconocer, presupuestariamente no es conveniente hacerlo, pues distorsiona los ingresos efectivos que puedan generarse. A su vez, esto genera un déficit presupuestario.

Cabe recordar que la administración de Virginia Reginato intentó, de manera constante, proyectar montos de $3.000 millones a $4.000 millones en este subtítulo, cuestión a la que los concejales se opusieron. Finalmente el tiempo les dio la razón a los ediles, ya que las cifras de ingreso por este concepto nunca sobrepasaron los $1.500 millones y, a pesar de que se creó un Departamento de Ingresos para aumentar la recaudación y cobro de estos pagos atrasados.

En cuanto a las cifras actuales, hasta agosto de 2022 se observaba un comportamiento positivo, pero no anormal ni inusual de estos ingresos, correspondientes a $980 millones. En este ítem también se pide conocer la proyección hacia fin de año, aunque se estima que no debiera superar los $2.000 millones. Considerando esto, no se explica que la Administración espere multiplicar esta cifra hasta en cinco veces.

INGRESOS DEL CASINO

Otro de los ítems por los cuales se piden explicaciones dice relación con el Subtítulo 13 sobre Ingresos del Casino.

En ese sentido, el Presupuesto Inicial de 2022 fue de $28 mil millones ($28.060.000.000); el Presupuesto Vigente de 2022 es levemente superior a los $28 mil millones ($28.119.802.000); mientras que la propuesta para 2023 casi llega a los $37 mil millones ($36.830.000.000).

Como se puede apreciar, el aumento en relación al Presupuesto vigente es de $8.700 millones ($8.710.198.000), cifra que equivale a un 31% de incremento.

Por este motivo, también se requirió la debida fundamentación para este incremento, y más aún tomando en consideración que la mayoría de los ingresos por este concepto son fijos y no variables, como ocurría cuando la concesión era municipal y directa.

EGRESOS

En materia de egresos también se piden explicaciones a la administración Ripamonti. Primero, en el Subtítulo 21 sobre Gastos en Personal, vale hacer presente que el Presupuesto Vigente de 2022 llega a casi a los $33 mil millones ($32.864.000.000), mientras que la propuesta para 2023 llega a $40 mil millones ($40.629.500.000). Es decir, un aumento de $7.765 millones, correspondientes al 23,6%. Por ello se requiere el detalle de los traspasos de personal contratado a honorarios, a contrata y la situación de los vínculos del personal contratado por Programas Comunitarios.

En cuanto al Subtítulo 22 sobre Bienes y Servicios de Consumo, se observan incrementos en: Servicio de Aseo, que pasa de $10.683 millones a $17.275 millones, es decir aumenta en $6.592 millones (61%); en Servicios de Vigilancia, donde pasa de $1.997 millones a $2.530 millones, es decir aumenta en $533 millones (27%); en Servicio de Mantención de Jardines, pasando de $4.428 millones a $7.372 millones, es decir aumenta en $2.944 millones (66,5%); y en Arriendos, donde se pasa de $1.563 millones a $2.643 millones, aumento equivalente a $1.079 millones (69%).

En el Subtítulo 26 sobre Pago de Juicios, el Presupuesto Vigente de 2022 llega a $700 millones, mientras que la propuesta 2023 asciende a $2.320 millones; vale decir, un aumento de $1.620 millones (231,4%). En tanto, en el Subtítulo 31 sobre Proyectos de Inversión, el Presupuesto Vigente es de $4.515 millones, mientras que la propuesta para 2023 llega a $8.262 millones; es decir un aumento de $3.747 millones (82%).

Finalmente, respecto al Subtítulo 34 sobre Pago de Deudas, el Presupuesto Vigente con deuda flotante es de $9.106 millones y la propuesta 2023 es de $13.333 millones, cifra que equivale a un aumento de $4.226 millones (46%).

"NO REPETIR FÓRMULA REGINATO"

Consultado respecto a la propuesta presentada por la administración Ripamonti, el concejal Sandro Puebla señaló a Puranoticia.cl que "habiendo hecho un análisis detallado del proyecto de presupuesto que se nos presentó, yo personalmente no estoy de acuerdo en la proyección de ingresos que se está haciendo de varias partidas que creo están muy infladas, como lo es el cobro de patentes nuevas y atrasadas, entre otras".

Por este motivo, el edil independiente pero cercano al Partido Socialista sostuvo que "le he manifestado a mis colegas que dichas estimaciones deberían reducirse si queremos evitar generar y aumentar el déficit que ya arrastra la Municipalidad desde la era Reginato".

En este sentido, agregó que "lo importante es que no repitamos la fórmula que por años utilizó la administración de la ex alcaldesa Reginato y que llevó a la ruina al Municipio, y que fue constatada por la Contraloría cuando solicitamos que se investigara la situación financiera del Municipio y que terminó con la declaración de notable abandono de deberes".

"Espero que en los próximos días podamos hacer importantes ajustes al proyecto de presupuesto, teniendo en cuenta la necesidad de tener sanas las finanzas y poder cubrir tantas necesidades que también hay en la comuna y que tienen los vecinos", concluyó el concejal Sandro Puebla.

Cabe hacer presente que este medio también se contactó con el concejal Carlos Williams (RN), quien manifestó que está a la espera de respuestas a algunas consultas que ha realizado, motivo por el cual declinó de entregar alguna declaración.

