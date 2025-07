Vetos del Frente Amplio a Jorge Sharp ponen en duda la lista única del oficialismo y amenazan con una fractura electoral por el Congreso

En reiteradas ocasiones, Jorge Sharp ha expresado su intención de competir por uno de los cinco escaños del Senado por la región de Valparaíso. Y aunque las encuestas le dan altas probabilidades de obtener una votación importante, lo cierto es que los anhelos del oficialismo de construir una lista parlamentaria única le juegan totalmente en contra.

Considerando que el ex Alcalde de Valparaíso tendría que competir como independiente –representando a su movimiento político Transformar Chile– se abrió la posibilidad que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) le diera uno de sus cupos para que pudiera ser incluido en dicha lista única que presentarían las ocho fuerzas oficialistas.

Es aquí donde se abren los problemas para el abogado de profesión. Esto, debido a que su nombre es fuertemente resistido por el Frente Amplio (FA), quienes incluso estarían evaluando la posibilidad de vetarlo en un eventual listado de candidatos. Cabe recordar que Sharp renunció a Convergencia Social (partido que se unió con Revolución Democrática y Comunes para formar el FA) en noviembre de 2019, luego que se firmara el «Acuerdo por la Paz», lo que dio paso al primer proceso constitucional en el país.

La posible exclusión de Jorge Sharp de una eventual lista parlamentaria única de los ocho partidos oficialistas (PS, FA, PC, PPD, PR, PL, AH y FRVS) ha abierto un nuevo flanco en las negociaciones que se llevan a cabo en Santiago. Y es que, si bien, cada pacto debe presentar un máximo de 183 candidaturas, en las primeras conversaciones se entregó un listado de 402 cartas, siendo la Federación Regionalista Verde Social –partido de Jaime Mulet– la que presentó la mayor cantidad: 59, Sharp incluido.

Cabe recordar lo expresado el 13 de junio a Puranoticia.cl por parte de Jaime Mulet quien, mientras hablaba sobre su socio político en la región de Valparaíso, Jorge Sharp, de quien dijo que será candidato en cupo de FRVS, advirtió a los partidos oficialistas que "nosotros vamos a ir (competir) en todos los distritos. Ya lo he dicho. Y si no me dan los 28 distritos y todas las circunscripciones, entonces voy (en lista) aparte".

"Yo soy disciplinado. Vamos en una sola lista, pero me llevan candidatos en todos los distritos, igual que los otros partidos. Pero si me van a tratar como cabro chico, pasándome tres distritos o diciéndonos que 'te toca en cinco, aquí sí y aquí no', entonces no", lanzó el entonces candidato a la Primaria oficialista.

Esta postura pareciera que Mulet la quiere hacer respetar en la ronda de negociaciones, lo que ha abierto la posibilidad de que los partidos más grandes, como el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, estén evaluando seriamente conformar una "lista mayoritaria", en caso que el resto descarte el pacto unitario.

Como contraparte, los partidos más pequeños –como la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, Partido Liberal e incluso el Partido por la Democracia, el Partido Radical y hasta la Democracia Cristiana– no ven con malos ojos competir con dos listas parlamentarias; esto, con el objetivo de tener mayores chances de elegir a uno de los suyos y cumplir con la legislación actual, que establece un umbral de existencia para los partidos, la cual indica que deben sacar 5% de los votos en la elección de diputado o llegar a tener un mínimo de cuatro parlamentarios.

En lo concreto, este viernes se realizará un nuevo intento para llegar a acuerdo entre las ocho fuerzas oficialistas (incluida la DC) en pos de llegar a noviembre como un solo pacto y lograr reducir los 402 nombres propuestos inicialmente a los 183 que se requieren.

PURANOTICIA