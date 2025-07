Jorge Sharp arremete contra el Frente Amplio a cinco días de la Primaria: "Los que más han levantado la política de los vetos, perdieron"

Zanjada la interrogante acerca de la candidata que los representará en la Elección Presidencial de noviembre (Jeannette Jara, carta del Partido Comunista), ahora el oficialismo debe iniciar su trabajo de negociación de cara a la Elección Parlamentaria, donde diversos partidos han expresado su deseo de que se compita contra la derecha en una lista unitaria que agrupe a todo el sector.

Este proceso está siendo seguido de cerca por Jorge Sharp, el ex alcalde de Valparaíso que ha manifestado sus intenciones de buscar un cupo en el Senado, justamente en representación de la Quinta Región. Y aunque sabe que su popularidad le podría permitir obtener un escaño, lo cierto es que el método para participar es lo que tiene en entredicho, ya que es vox populi que su figura no concita mucho respaldo en todos.

Y aunque el abogado de profesión se sumó a la Primaria Presidencial del oficialismo y afirmó que efectivamente respalda la candidatura de Jeannette Jara para los comicios de noviembre, lo concreto es que aún no se sabe si las "dos almas" que componen el Gobierno lo dejarán competir en la lista unitaria que pretenden configurar, más aún teniendo en cuenta su pública enemistad con el Frente Amplio (FA).

"POLÍTICA DE LOS VETOS"

En conversación con Puranoticia.cl, Sharp sostuvo que "el movimiento Transformar Chile, en enero de este año, definió que para poder enfrentar el ascenso de las políticas de derecha en chile se debía construir una alianza lo más amplia posible. Para eso, llegamos a la convicción de acercanos al mundo oficialista y construir la alianza más amplia posible con partidos, movimientos e independientes, para proponerle al pais un camino de tarnsformación democrática".

Así es como el movimiento político del ex Alcalde de Valparaíso ha conversado con partidos y movimientos del mundo oficialista, pero también de afuera de él. En ese sentido, indicó que "si hay algo que podemos extraer de esas conversaciones es que la política del veto, la política de la exclusión, la política de las cuatro paredes, perdió el domingo (con el triunfo de Jeannette Jara). El domingo lo que ganó fue la política democratica, con una candidata que a pesar de sus problemas para levantar su candidatura en la interna del oficialismo, logra romper los límites de ese mundo".

Luego, ahondó en lo mismo con una clara alusión a sus ex correligionarios del Frente Amplio (militó hasta 2019 en Convergencia Social), aunque no lo dijo directamente: "Los partidos que más han levantado la política de los vetos a los candidatos perdieron el domingo. Nosotros hemos estado en victorias y en derrotas, y algo que uno hace en la derrota es aprender, ser autocrítico y actuar humilde, que fue lo que hicimos".

Además, planteó que en Transformar Chile "hicimos un cambio porque entendimos que el escenario era más grande que nosotros. Entonces, si el Frente Amplio o un partido X, no entienden que el escenario político es más grande que ellos mismos y sus intereses electorales, la derecha va a ganar en noviembre, y el «Espíritu jara» es hacer una conocatoria lo más amplia y grande posible. La política del veto perdió. Ese no es el camino. Y estamos dispuestos a conversar con quien sea para construir el mejor acuerdo posible, que nos permita tener los mejores candidatos y candidatas".

¿SERÁ INCLUIDO?

Respecto a si cree que el oficialismo le dé uno de los eventuales seis cupos que tengan en caso de presentar una lista parlamentaria única, el ex jefe comunal subrayó que "estamos bien tranquilos y la espera de lo que vaya a pasar. Me parece que hay una tensión y me parece que la tensión tiene que ver con que si efectivamente los partidos oficialistas tienen la convicción de que se puede ganar en diciembre. Me gustaría hacer esa pregunta abiertamente, de si se tiene esa convicción de que se puede ganar en noviembre y en diciembre. Desde Transformar creemos que sí".

Finalmente expuso a Puranoticia.cl que "lo que esconde la negociación parlamentaria es quizás la falta de convicción de que se puede ganar a fin de año. Entonces los partidos quizás quieren sostener la estantería, cuando lo que hay que hacer es abrirse, más que atrincherarse. Si no, ¿para que hicimos la Primaria y para qué apoyamos a Jeannette Jara, que está marcando muy bien en las encuestas?".

"Nosotros sí tenemos esa convicción, y me parece que ahí hay un debate que no se sincera. Nosotros no somos parte del oficialismo, pero ellos tienen que abrir su colalición a Transformar y a otros movimientos y liderazgos que también ven en Jeannette Jara la posibilidad de ganar la Presidencial con las ideas de transformaciones y cambios para Chile", concluyó la ex autoridad porteña.

