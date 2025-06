Jaime Mulet y la reconstrucción de papel: "Si hubiera dependido del Gobernador, Alcalde o Corporación, habría avanzado mucho más"

Ad portas de la Primaria Presidencial del oficialismo, uno de los cuatro candidatos que competirán en dicha elección, Jaime Mulet Martínez, conversó con Puranoticia.cl acerca del proceso que se avecina, dando cuenta de los principales lineamientos de su campaña, orientada fundalmente a potenciar el poder de las regiones del país.

Militante, fundador y candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el Diputado por Atacama repasó con «La Entrevista» algunos aspectos de su campaña, pero también de las realidades regionales, con especial atención en Valparaíso y en sus problemas estructurales, como por ejemplo la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Pero antes de entrar al detalle de sus palabras, vale poner en contexto que Jaime Mulet (FRVS) es uno de los cuatro candidatos que participará en la Primaria del 29 de junio, donde se enfrentará a Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC) y Gonzalo Winter (FA). Y aunque reconoce que su triunfo es "difícil", confiesa que "soy muy competitivo, he estado en tareas difíciles en política y me gustan mucho los desafíos".

SU RECETA PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Al momento de hacer una evaluación del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, al que calificó con nota 4.0 y diciendo que "pasa de curso, pero ahí nomás", sostuvo que lo que más le decepcionó de su administración en La Moneda fue que incumplió su compromiso de eliminar la figura de los Delegados Presidenciales Regionales.

"Yo hubiera esperado que terminara con los Delegados Presidenciales Regionales. Si era un compromiso. Nuestras regiones, incluida la linda región de Valparaíso, estarían mucho mejor desarrolladas, habría más equilibrio ambiental, económico y territorial, si tuvieran más poder y recursos, con los debidos controles. Se puede, pero hay que estar convencido de eso", sostuvo el abogado de profesión, de 61 años.

Justamente para argumentar su postura contraria a la figura de los Delegados Presidenciales y, por consiguiente, reforzar el poder de los Gobernadores Regionales, es que Mulet sacó a colación la situación que enfrenta Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana por los lentos avances en la reconstrucción tras el megaincendio de 2024.

"El centralismo ahoga. Apuesto que la reconstrucción de este incendio brutal en la región, que le costó la vida a 138 personas, le apuesto que si la reconstrucción hubiera dependido de gente de la región –del Gobernador, del Alcalde o de alguna Corporación Regional– habría avanzado mucho más de lo casi nada que ha avanzado. Si hubiera dependido del Gobernador y si no hubiera hecho bien la pega, no lo hubieran reelegido; lo mismo con la Alcaldesa. El control democrático sirve, pero si depende de tres ministras, –Vallejo, Fernández y Toro– entonces no, esa es una falta de respeto con las personas", prosiguió el candidato presidencial de la FRVS.

APOYO DE JORGE SHARP

Quien fuera militante de la Democracia Cristiana (DC) entre los años 1980 y 2008 también tuvo palabras para referirse al apoyo que ha recibido de parte del ex alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y de su movimiento político, Transformar, del que compartió la visión de política que tienen, asegurando que se parecen mucho a la de la FRVS.

"Yo creo que Jorge Sharp es un gran dirigente, joven, fue Alcalde de Valparaíso durante dos periodos. Tengo muy buena impresión de él. Creo que hizo un esfuerzo notable en Valparaíso y la forma como plantean el hacer política tiene elementos comunes con la nuestra, que tiene que ver con tomar las decisiones en el territorio, con un Gobierno ciudadano, un Gobierno en el territorio y hacer partícipe a la ciudadanía, y eso es algo que a los regionalistas nos gusta mucho", sostuvo Jaime Mulet a Puranoticia.cl.

Luego, se refirió a las críticas de personalismo que recaen sobre Jorge Sharp, señalando que "él trabaja con nosotros con un movimiento que se llama Transformar, que no es «Jorge Sharp» o «J.S.», centralizado en su nombre. Quien preside el movimiento no es Jorge Sharp, es Rodrigo Ruiz, con quien me reúno y con quien hemos llegado a entendimientos, donde Transformar –sin entrar a nuestro partido– tiene un trabajo colectivo. Generalmente los alcaldes son individualistas, pero con Jorge y su movimiento hemos ido trabajando hace más de un año, casi un año y medio".

ADVERTENCIA AL OFICIALISMO

Mientras hablaba sobre su socio político en la región de Valparaíso, asegurando que Jorge Sharp será candidato, como opción independiente, pero en cupo de FRVS, envió una advertencia al oficialismo sobre la conformación de las listas parlamentarias.

"Nosotros vamos a ir (competir) en todos los distritos. Ya lo he dicho. Si no me dan los 28 distritos y todas las circunscripciones, entonces voy aparte", lanzó Mulet, abriendo la posibilidad a no cumplir uno de los grandes anhelos del oficialismo, que es competir lo más unidos posibles de cara a la Elección Parlamentaria de noviembre.

Así es como complementó su respuesta indicando que "yo soy disciplinado, vamos en una sola lista, pero me llevan en todos los distritos, igual que los otros partidos. Pero si me van a tratar como cabro chico, pasándome tres distritos o diciéndonos que 'te toca en cinco, aquí y aquí no', entonces no. Para eso están los radicales u otros".

Con un discurso marcado por el empuje descentralizador, el respaldo a liderazgos locales como el de Jorge Sharp y su movimiento Transformar, y una crítica frontal al centralismo que –a su juicio– frena el desarrollo y, por ejemplo, la reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, Jaime Mulet busca posicionarse como la voz regionalista en esta Primaria Presidencial del oficialismo. Y aunque reconoce que su camino es cuesta arriba, asegura que su horizonte es uno sólo: regionalización real.

MIRA «LA ENTREVISTA»

