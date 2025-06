Sorpresivo vuelco en causa contra Alcalde de Concón: Poder Judicial afirma que Freddy Ramírez sigue en condición de formalizado

Un sorprendente vuelco dio la causa judicial que mantiene en condición de imputado al alcalde de Concón, Freddy Ramírez, quien fue querellado junto a su hermano, Mauricio Ramírez y el periodista Matías Cortés, por sus presuntas responsabilidades en un delito de usurpación de identidad, ilícito que afectaría al abogado Sebastián Astuya, quien fuera Director Jurídico del Municipio de Concón durante la administración actual.

El giro en la causa tiene que ver con un error de interpretación cometido por la abogada del jefe comunal conconino, Cynthia Pérez, quien informó tanto a su representado como a la prensa –Puranoticia.cl incluido– que debido a un grosero error cometido por la parte querellante –que tampoco fue reparado por la Fiscalía– se formalizó el 6 de mayo a una persona equivocada y que por este motivo quedaba sin efecto la imputación de cargos tanto para los hermanos Ramírez como para Cortés.

"Se deja sin efecto la formalización en contra del Alcalde, en contra de Mauricio Ramírez y en contra de Matías Cortés. El día de hoy ellos no están formalizados por un error del querellante y por un error también de la Fiscalía, que formalizó a una persona que no estaba citada, que no había comparecido, y que estaba en ausencia el día que formalizó. Esto es grave, según las mismas palabras que señaló el Juez de Garantía de Viña del Mar", expuso la abogada en diálogo con este medio.

Esta supuesta decisión del tribunal fue celebrada por el alcalde Freddy Ramírez, quien sostuvo que "esto también viene a limpiar mi imagen y, por supuesto, esperamos como querellados que esto no siga ocurriendo, porque la verdad es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos públicos y, por sobre todo, un daño en la imagen, que es irreparable. Así que estamos muy contentos y conformes, y como –insisto– al no haber elementos, esperamos que la Fiscalía tome cartas en el asunto, recapacite y no siga perseverando con algo que le está costando a la sociedad chilena recursos que pueden estar orientados hacia cosas verdaderamente importantes".

Pero para ser justos, el error también provino del propio Poder Judicial, al que Puranoticia.cl consultó a través de su departamento de comunicaciones para saber si la versión entregada por la abogada Pérez era la correcta o si la interpretación del querellante Astuya era la real. La respuesta de prensa fue que el Juzgado de Garantía de Viña del Mar dejó sin efecto la audiencia de formalización de todos.

ACLARACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Pero a pesar de las alegres reacciones del querellado y la abogada defensora, lo cierto es que el Poder Judicial emitió una aclaración respecto a lo informado por ellos mismos y, a su vez, por todos los medios de comunicación, afirmando que el Juzgado no anuló la formalización de los tres imputados, sino que la decisión involucra sólo a Mauricio Ramírez, hermano del Alcalde, justamente la persona que no fue formalizada debido a que el querellante individualizó a otro que tiene un nombre muy similar.

En el acta de la audiencia realizada este martes 10 de junio en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el juez Gonzalo Céspedes resolvió que "dejo sin efecto lo obrado en la audiencia de 6 de mayo del año 2025 respecto de Mauricio Alejandro, toda vez que se formalizó una persona distinta a la que compareció ese día".

Luego, sostuvo que "fijo nuevo día de audiencia de formalización para el día 2 de julio a las 8.50 horas respecto del imputado en cuestión" y agregó que "teniendo presente que el imputado Mauricio Enrique Ramírez Villalobos (hermano del Alcalde de Concón) dispone de defensores en la presente causa, lo cito por el artículo 28 del Código Procesal Penal, bajo percibimiento del artículo 33 del mismo cuerpo legal".

En resumidas cuentas, esto significa que las otras dos personas, vale decir el alcalde Freddy Ramírez y el periodista Matías Cortés, ya están formalizadas y que la audiencia fijada para el 2 de julio sólo involucra a Mauricio Ramírez.

Por último, cabe hacer presente lo expresado a Puranoticia.cl justamente por parte de Sebastián Astuya al momento de finalizar la audiencia del martes: "La formalización llevada a efecto el día 6 de mayo sigue plenamente vigente, y única y exclusivamente se va a ordenar esta nueva fecha para Mauricio, el hermano del Alcalde. Cabe hacer presente que el 5 de junio se discutió por tercera vez la solicitud de sobreseimiento planteada por el alcalde Freddy Ramírez, la cual fue rechazada por la Corte de Apelaciones en votación unánime, resolución que se encuentra a firme y que se devolvió al Juzgado de garantía, razón por la cual siguen formalizados. Nada de eso ha cambiado y cualquier otra información en ese sentido es falsa".

