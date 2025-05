Formalización contra el Alcalde de Concón por usurpación de nombre devela insólito error de querellante que ni la Fiscalía reparó

A las 8:50 horas de este martes 6 de mayo comenzó en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar la formalización de cargos contra el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, y otros dos imputados, a los que la Fiscalía les imputó una usurpación de nombre a raíz de una querella criminal presentada por el abogado y ex Director Jurídico del Municipio, Sebastián Astuya, quien asegura que estas tres personas crearon un perfil en Instagram, desde el cual lo habrían denostado publicando diversos mensajes y fotografías.

Los otros dos imputados son Mauricio Ramírez Villalobos (hermano del jefe comunal) y Matías Cortés Rossati, quienes habrían iniciado "una escalada de atentados", según relató Astuya en la querella criminal que presentó y que la Fiscalía hoy formalizó. Para aquello, se creó la cuenta 'astuya_papitocorazon', con la cual –por ejemplo– se le dio 'Me gusta' a las fotos de su ex pareja en su cuenta personal de dicha red social.

El ex directivo afirma también en la querella que los abogados del Municipio de Concón "quisieron incorporar como prueba aspectos relacionados con el referido Instagram, documentos que obviamente la jueza de la instancia excluyó, pero que demuestra desde el día 1 quién es el autor intelectual, mediato o detrás del objeto, quién causa este resultado, sirviéndose de otra persona como medio o instrumento para realizar la ejecución y los autores materiales del delito que se querella en el presente libelo".

Con todos estos antecedentes, el alcalde Freddy Ramírez acudió la mañana de este martes al Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde fue formalizado por usurpación de nombre junto a su hermano y el otro imputado, quedando todos sujetos a la medida cautelar de prohibición de comunicarse con la víctima, estableciendo el tribunal viñamarino un plazo de investigación de 90 días, a contar de este 6 de mayo. Además, se fijó para el 16 de mayo la audiencia para debatir el sobreseimiento de los imputados.

El jefe comunal conconino señaló tras su formalización que "hoy día nos enfrentamos a esto de muy buena manera y quehoy el Tribunal de Garantía nos haya permitido una audiencia de sobreseimiento y también para poder permitir presentar la nulidad del caso, indica que el juez tenía los argumentos suficientes para poder darlo, si no no lo hubiese dado. Así que hoy estamos muy tranquilos porque, en definitiva, los elementos que existen son bastante contundentes a favor nuestro".

En la audiencia, además, los imputados rechazaron un acuerdo reparatorio. ¿Por qué? A juicio del alcalde Ramírez, "porque no hicimos nada". A ello agregó que un acuerdo de este tipo "es para reconocer alguna culpabilidad y nosotros somos inocentes y no tenemos nada que ver con la creación de este perfil porque no tenemos tiempo para este tipo de cosas. Yo creo que la creación de este perfil está en la mente del señor Astuya, está en su imaginario, que es permanente en términos de la persecución. Hay una obsesión contra nosotros y la verdad es que al ser inocentes y saber que no hicimos nada, por supuesto no íbamos a aceptar en ningún caso un acuerdo reparatorio".

INSÓLITO ERROR

Durante la formalización contra los Ramírez y Matías Cortés, se dio a conocer un insólito error cometido por el querellante. La abogada Cynthia Pérez, defensora del Alcalde, indicó que se imputaron cargos "a un sujeto que se llama Mauricio Alejandro Ramírez Villalobos, un sujeto que está en Antofagasta, que no compareció en esta audiencia y que pese a que esta abogada señaló el error que existía en la querella y en la formalización, de igual forma se efectuó la formalización. Si tú me preguntas hoy día, si mi representado, hermano del Alcalde, el único hermano del Alcalde, fue formalizado, no. ¿Por qué? Porque la formalización versa sobre un sujeto que no compareció, que no ha sido notificado y que no vino a esta audiencia".

A su juicio, esto "deja en evidencia la falta de prolijidad en la investigación. No puede existir por Fiscalía una instrucción de interrogar, tomar declaración a una persona, concurrir a un domicilio y tomar declaración a otra. No puede existir por la Fiscalía una notificación a una persona, cuando fue instruida para que notificara a otra. Esos errores lamentablemente se viven en nuestro país y tenemos que ser quienes los evidencian, más allá del resultado final. Queremos un proceso exento de vicios y por eso incidentamos de nulidad, vamos a ir por el sobreseimiento y también se ha preparado la nulidad porque se ha formalizado a una persona que está feliz en Antofagasta y que no es el hermano del Alcalde, a quien represento".

Finalmente, el alcalde Freddy Ramírez comentó sobre este grosero error que "yo lamento, de verdad, lamento que la Fiscalía haya hecho eco y se haya hecho parte de una querella llena de vicios, llena de mentiras, llena de errores. Creo que un abogado no puede cometer ese tipo de errores, de imputar o de querellarse contra alguien que no existe, o si existe no es la persona a la cual se estaba refiriendo. Por tanto, creo que acá hay un error de inicio. O sea, ¿qué abogado bueno podría equivocarse en individualizar en una querella a la persona que está acusando?".

PURANOTICIA