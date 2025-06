Formalización contra hermano del Alcalde de Concón por usurpación de identidad queda sin efecto por error de querellante y Fiscalía

El 6 de mayo pasado, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se llevó a cabo la formalización de cargos contra el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, su hermano Mauricio y el periodista Matías Cortés; esto, por el delito de usurpación de nombre, y tras una querella presentada por el ex Director Jurídico del Municipio, Sebastián Astuya.

El abogado de profesión denunció en la querella criminal que estas tres personas imputadas crearon un perfil en la red social Instagram (astuya_papitocorazon), desde el cual lo habrían denostado a través de la publicación de mensajes y fotografías.

Si bien, en la instancia se comunicaron los hechos, lo que más llamó la atención fue que la abogada defensora de los Ramírez y Cortés hizo ver un grosero error cometido por el querellante, el cual ni siquiera fue advertido por la Fiscalía: y es que se le imputaron cargos a Mauricio Alejandro Ramírez, es decir, una persona completamente distinta al hermano del Alcalde, Mauricio Enríque Ramírez.

"Se imputaron cargos a un sujeto que se llama Mauricio Alejandro Ramírez Villalobos, quien está en Antofagasta, que no compareció en esta audiencia y que pese a que esta abogada señaló el error que existía en la querella y en la formalización, de igual forma se efectuó la formalización. Si tú me preguntas hoy día, si mi representado, hermano del Alcalde, el único hermano del Alcalde, fue formalizado, no. ¿Por qué? Porque la formalización versa sobre un sujeto que no compareció, que no ha sido notificado y que no vino a esta audiencia", señaló la abogada Cynthia Pérez durante la audiencia del 6 de mayo pasado.

NUEVAS AUDIENCIAS

Desde aquella fecha ya ha pasado más de un mes y dos instancias en la que se intentó infructuosamente subsanar el grosero error: el 16 de mayo, cuando se reanudó la discusión sobre la causa donde está vinculado el Alcalde de Concón; y otra efectuada este martes 10 de junio para ver los resultados de una orden de certificar emanada por la Fiscalía, donde el objetivo era verificar a quién se había formalizado el 6 de mayo.

"La fiscal, el día 16 de mayo, ordena certificar para ver a quién había formalizado efectivamente la Fiscalía y quién había comparecido ese día ante el Juzgado de Garantia, y por ese motivo, para esperar la certificación, se realizó la audiencia del día de hoy, donde se evidenció, se escuchó el audio donde la fiscal formalizó a una persona en ausencia. Esto es grave, según lo dicho por el mismo magistrado de turno", expuso la abogada Cynthia Pérez en conversación con Puranoticia.cl.

Asimismo, la jurista indicó que a raíz de ese error que hizo ver tanto el 6 de mayo, como el 16 de mayo y este martes 10 de junio, el juez –de oficio– dejó sin efecto la formalización en contra de Mauricio Ramírez, no así del alcalde Freddy Ramírez y de Matías Cortés, quienes continúan en condición de imputados en esta causa.

"Eso fue lo que sucedió, por tanto se deja sin efecto la formalización en contra del Alcalde, en contra de Mauricio Ramírez y en contra de Matías Cortés. El día de hoy ellos no están formalizados por un error del querellante y por un error también de la Fiscalía, que formalizó a una persona que no estaba citada, que no había comparecido, y que estaba en ausencia el día que formalizó. Esto es grave, según las mismas palabras que señaló el Juez de Garantía de Viña del Mar", concluyó la abogada.

Si bien, la abogada asegura que la formalización quedó sin efecto para los tres imputados, el querellante y víctima del presunto caso de usurpación de identidad, Sebastián Astuya, explicó a Puranoticia.cl que "la audiencia fue solicitada por la parte querellante para evitar confusiones y malas informaciones que se vienen dando por la defensa. Lo que se solicitó era aclarar quién compareció el 6 de mayo, razón por la cual se certificó que quien había comparecido era el hermano del Alcalde. No obstante aquello, habiendo escuchado las partes, el tribunal manifestó que para evitar cualquier diferencia, vicio o nulidad procesal a futuro, se optaba por ordenar una nueva formalización para el hermano del alcalde, Mauricio Ramírez".

Respecto de los otros dos imputados, Freddy Ramírez y Matías Cortés, precisó que "la formalización llevada a efecto el día 6 de mayo sigue plenamente vigente y única y exclusivamente se va a ordenar esta nueva fecha para Mauricio, el hermano del Alcalde. Cabe hacer presente que el 5 de junio se discutió por tercera vez la solicitud de sobreseimiento planteada por el alcalde Freddy Ramírez, la cual fue rechazada por la Corte de Apelaciones en votación unánime, resolución que se encuentra a firme y que se devolvió al Juzgado de garantía, razón por la cual siguen formalizados. Nada de eso ha cambiado y cualquier otra información en ese sentido es falsa".

Con todo esto, el juez tomó la determinación de dejar sin efecto lo obrado en la audiencia del 6 de mayo, ya que se formalizó a una persona distinta a la que compareció aquella jornada; y, además, fijó nuevo día de audiencia de formalización, para el día 2 de julio, a contar de las 8:50 horas, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde Mauricio Enrique Ramírez Villalobos tendrá que escuchar los cargos que se le imputarán.

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl intentó conseguir una declaración tanto del alcalde Freddy Ramírez como de la Fiscalía, sin embargo, al menos hasta el cierre de esta nota, no hubo respuestas positivas a nuestras respectivas solicitudes.

