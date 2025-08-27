Se derrumba investigación contra el Alcalde de Concón por usurpación de identidad: Fiscalía comunicó que no perseverará en la causa

Luego de haber sido formalizado en julio pasado por usurpación de identidad, la Fiscalía comunicó este miércoles 27 de agosto que no perseverará en la causa contra el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, y otros dos imputados, a raíz de una denuncia efectuada por la presunta víctima, el abogado y ex director jurídico del Municipio, Sebastián Astuya.

Recordemos que, a través de la presentación de una querella criminal en tribunales, el ex funcionario de la Municipalidad de Concón denunció que los imputados –el alcalde Freddy Ramírez, su hermano Mauricio Ramírez y el periodista Matías Cortés– crearon un perfil en la red social Instagram (astuya_papitocorazon), desde el cual lo habrían denostado a través de la publicación de una serie de mensajes y fotografías.

Además, el proceso estuvo marcado por groseros errores, tanto del Ministerio Público al momento de notificar a los imputados y hacerlo con una persona completamente distinta al imputado Mauricio Ramírez; como de la abogada defensora, Cynthia Pérez, quien informó en su momento que la formalización del 6 de mayo contra el alcalde Ramírez quedó sin efecto, lo cual no era precisamente cierto.

FORMALIZACIÓN SIN EFECTO

Con estos antecedentes se llegó a una nueva audiencia en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde –ahora sí– se dejó sin efecto la formalización en contra de estas tres personas, decisión adoptada luego que el Ministerio Público no lograra reunir los antecedentes necesarios para avanzar en la investigación, ni acreditar la participación de los hermanos Ramírez y de Cortés en la causa por usurpación de identidad.

Cynthia Pérez, abogada de Mauricio Ramírez y Matías Cortés, dio a conocer que "el día de hoy, a través de una ardua labor como defensa, donde convencimos finalmente, mediante pruebas concisas y claras, de que no existía responsabilidad de nuestros representados, el día de hoy se comunicó la decisión de no perseverar, se dejó sin efecto la formalización, por tanto no existen antecedentes que pudieran justificar los hechos que el señor Astuya imputó a nuestros representados".

La decisión adoptada por el Ministerio Público fue valorada por el alcalde Freddy Ramírez, quien indicó que “ocurrió lo que debía pasar. Yo siempre tuve la convicción y la tranquilidad de mi inocencia y hoy día quedó demostrado que no había ningún antecedente, ningún argumento, nada que pudiera fundamentar la formalización de la cual fui víctima y, además, de la acusación de un querellante que ha levantado distintas mentiras, falsedades, justamente para enlodar mi imagen y la de mi familia".

EVALÚAN ACCIONES LEGALES

Asimismo, la autoridad comunal planteó que "hoy día estamos tranquilos y contentos de que se haya hecho justicia y, por supuesto que nos reservamos todas las posibilidades de tomar las acciones legales correspondientes. Aquí ha habido un daño a la imagen mía como Alcalde, a una imagen personal, un daño a lo que significa mi ámbito familiar y, por supuesto, que eso no puede quedar impune".

Por su parte, el abogado defensor de la autoridad conconina, Fernando Martínez, manifestó sobre la opción de presentar algún tipo de acción legal contra el querellante que "no se puede enlodar el nombre de una persona así como así. Eso es lo que nosotros tenemos hoy día presente con el Alcalde. Así que, como defensa del Alcalde de Concón, vamos a tomar todas las acciones que correspondan al respecto".

LOS CAMINOS DEL QUERELLANTE

Puranoticia.cl también tomó contacto con Sebastián Astuya, quien llevó el supuesto caso de usurpación de identidad a la justicia. "Nos encontramos ante un delito que requiere de una prueba muy especifica y demorosa, que dice relacion con los informes de FBK Instagram, a través de sus operadores META. Muchas veces estas comunicaciones provenientes de entes internacionales se dilalatan. Ahora bien, dada la naturaleza garantista del proceso penal, no se puede mantener a una persona investigada tanto tiempo. Pero ello no obsta a volver intentar la acción o deducir otras, ya que no existe sentencia que absuelva", indicó el abogado de profesión.

También precisó que, "en relacion con los pasos, ahora concurre un periodo donde ésta parte, como querellante, puede manifestar su intención de conformarse con la decisión del Ministerio Publico o, bien, acusar de manera particular y con ello continuar con el proceso hasta llegar a juicio oral. Esta posibilidad la estamos evaluando y lo comunicaremos en el término legal establecido por el legislador".

Astuya concluyó diciendo que, una vez comunicada la decisión de no perseverar, "el querellante también puede solicitar al Juez de Garantía a que lo faculte para proseguir con la persecución penal, mediante una acusación particular, sosteniéndola sin la presencia del Ministerio Público en lo sucesivo (artículo 258 inciso 4 del CPP)".

