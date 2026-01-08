Concón lanza plan «Verano Seguro 2026» apostando por más patrullajes municipales y aumento en la dotación de Carabineros

Con la presencia de los integrantes del equipo de Seguridad Pública Municipal de Concón y Carabineros de la Cuarta Comisaría, se realizó el lanzamiento oficial del plan «Verano Seguro 2026».

La estrategia de seguridad implementada desde el Municipio refuerza el patrullaje en las principales zonas costeras de la comuna, playas y puntos estratégicos, los cuales fueron identificados por los agentes de inteligencia y base a una mayor concurrencia de turistas en esta temporada del año.

Los patrullajes preventivos y de fiscalización no solo se realizarán en los vehículos motorizados, sino que también en bicicletas que estarán recorriendo constantemente la costa de la comuna.

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concón, Marco Solorza, señaló que “debemos ocuparnos de todo lo que ocurre, ante eventuales delitos que puedan suceder en nuestra playas y lugares turísticos. No hay razón por la cual los turistas, puedan inhibirse de poder visitar nuestra comuna”.

Respecto a la dotación policial, el capitán Danilo Muñoz, subcomisario de la 4ª Comisaría de Concón, puntualizó que "viene personal de la Escuela de Suboficiales de Santiago. Son 11 funcionarios que vienen de forma permanente en enero y febrero, en directo apoyo a los servicios y prevención sólo en el borde costero”.

Esto, se suma a los modernos sistemas de seguridad ya presentes durante todo el año en la comuna que consideran:

Monitoreo de la central de cámaras de Concón, vigilado por personal de seguridad las 24 horas del día.

de Concón, vigilado por personal de seguridad las 24 horas del día. Ocho pórticos lectores de patentes , que realizan más de 1.5 millones de lecturas mensuales.

, que realizan más de 1.5 millones de lecturas mensuales. Lectores de patentes incorporados en cada patrulla de Seguridad Pública.

incorporados en cada patrulla de Seguridad Pública. Comunicación y despliegue inmediato de paramedicos motorizados , en caso de emergencia.

, en caso de emergencia. Patrullajes mixtos entre Carabineros y personal municipal (convenio OS14).

PURANOTICIA