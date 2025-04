Fiscalía confirma que formalizará por usurpación de identidad al Alcalde de Concón, quien afirma que "delito jamás ha ocurrido"

Un complicado momento atraviesa actualmente el alcalde de Concón, Freddy Ramírez Villalobos, quien el próximo martes 6 de mayo, desde las 8:50 horas, será formalizado en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar en el marco de una querella criminal interpuesta en su contra por el delito de usurpación de nombre o identidad.

La acción judicial –a la que pudo acceder Puranoticia.cl– presentada por el abogado Sebastián Astuya Chaparro también va dirigida en contra de Mauricio Ramírez Villalobos (hermano del jefe comunal) y un tercero, identificado como Matías Cortés Rossati, además de todas aquellas personas que resulten responsables.

Según consta en el documento, el querellante se desempeñó como Director de Asesoría Jurídica en la Municipalidad de Concón entre junio de 2021 y diciembre 2022, fecha en que terminó el vínculo laboral por "actos de vulneración de derechos fundamentales" por parte del alcalde Ramírez, según indicó Astuya, quien aseguró que el tema es conocido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso.

LAS GRAVES ACUSACIONES

La interposición de esta acción judicial en sede laboral habría provocado el enfado del Alcalde de Concón, de quien se indica en la querella que, junto a los otros dos querellados, "generaron una escalada de atentados" en contra de Sebastián Astuya, como "la creación de perfil falso en la red social Instagram, con mis datos, asignándole el nombre 'astuya_papitocorazon', señalando de manera expresa en la introducción del mismo, lo que sigue: 'Hola, soy Sebastián Astuya, «El Sol de Montemar», el abogado + callampa de la V Región. Mis Servicios, estafar. ¿Quieres perder tu juicio? Llámame'".

De igual forma, el jurista expone en su querella ingresada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar que agregaron dos fotos extraídas de sus cuentas privadas y las publicaron en esta nueva cuenta en la red social Instagram, "como para hacer parecer que soy yo". Sobre esta cuenta, afirma en la acción judicial que, si bien, ésta tiene como fecha de creación octubre de 2023, señala que anteriormente tuvo otros dos nombres, siendo el último, y plenamente vigente, el referido 'astuya_papitocorazon'.

Pero eso no es todo, pues el abogado querellante asegura en el documento que como no se había dado cuenta de la creación de esta cuenta, "el Sr. Mauricio Ramírez Villalobos, a través de uno de sus celulares, me remite una conversación a través de WhatsApp, indicando: 'Hola Guatón Mamón! Cuantas estafas llevas este año? Estamos atentos a tus pasos turbios gordo papito corazón, pagaste la pensión? Mira que está ahí la denuncia en la PDI por maltrato contra tu ex señora. Chao gordo hueco'. Acto seguido, adjunta fotografía de imagen de la cuenta falsa creada, “astuya_papitocorazon”, acompañada de la expresión “AUCH” y un emoticón".

Según cuenta Astuya, todo continuó en febrero y marzo de 2024, cuando le escriben a las redes sociales de su empresa, desde la cuenta "Maurozz Ramirezz": "Eres ridículo, guatón”, “Guatón chanta, por qué me bloqueaste, no te da conmigo?” “guatón qlo ordinario y amariconao, deja tranquilo al Matías y a la Pamela guatón”.

En paralelo, afirma que el querellado Cortés comienza a escribir y remitir la cuenta creada a diferentes usuarios y medios de comunicación local, bajo el epígrafe: 'Hola, en vistas que son un medio serio y difunden transparencia, envío graves acusaciones en contra del exdirector jurídico, Sebastián Astuya. Quizá sería relevante difundir, Saludos'. A ello agregó una foto de la cuenta falsa y otras imágenes privadas.

El querellado expresa que su preocupación incrementó luego que su ex cónyuge, el 13 de marzo de 2024, le indica que la cuenta 'astuya_papitocorazon' le ha puesto 'Me gusta' a sus fotos en Instagram. "Le indico que tengo claro que se trata de los querellados y que atendido los ribetes que ha alcanzado el tema, se hace necesaria la interposición de una acción de naturaleza judicial, más aún cuando el suscrito tiene hijos pequeños en edad escolar y el daño que generan estas creaciones con el afán de venganza es de valor incalculable", sostuvo el querellado en la acción.

También señala que el 21 de marzo de 2024, los querellados comenzaron a agregar a autoridades y amigos a la cuenta, sumando una segunda foto, lo que le significó recibir llamados y mensajes "dando cuenta de la existencia de este perfil con mi foto y mis nombres, pero denostativo, avisándome que se estaba viralizando, a instancia de los querellados, teniendo, justamente como seguidos a la I. Municipalidad de Concón, sus direcciones, concejales, y otros amigos en común con los querellados".

Por último, el abogado Sebastián Astuya indica en su querella que en la audiencia preparatoria de sede laboral, "los abogados del Municipio de Concón quisieron incorporar como prueba aspectos relacionados con el referido Instagram, documentos que obviamente la jueza de la instancia excluyó, pero que demuestra desde el día 1 quién es el autor intelectual, mediato o detrás del objeto, quién causa este resultado, sirviéndose de otra persona como medio o instrumento para realizar la ejecución y los autores materiales del delito que se querella a través del presente libelo".

SOLICITUDES

En base a lo expuesto en los párrafos anteriores, el abogado Sebastián Astuya solicita que se le tome declaración en calidad de víctima, denunciante y querellante.

También solicita lo propio con el querellado alcalde Freddy Ramírez Villalobos, su hermano Mauricio Ramírez Villalobos y Matías Cortés Rossati.

De igual forma, pide que se despache orden de investigar a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), "a fin de esclarecer los hechos delictuales plasmados en la presente querella y, en tal sentido, incautar los dispositivos electrónicos de los querellados (computadores, tabletas, teléfonos celulares), desde los domicilios señalados, con la finalidad de periciarlos".

Por último, pide que se extraigan antecedentes relativos a hoja de extracto de filiación y antecedentes penales de cada uno de los querellados, con su respectivos datos obtenidos en el sistema de información y atención de usuarios (SIAU).

ALCALDE DESCONOCE ACUSACIÓN

Puranoticia.cl tomó contacto con el Municipio de Concón para obtener alguna versión de estos hechos por parte del alcalde Freddy Ramírez, sin embargo sólo compartieron un audio del abogado y profesor de derecho, Rodrigo Medina Jara.

"Se nos ha comunicado una eventual formalización del Alcalde de Concón por el delito de usurpación de identidad. La verdad es que estamos sorprendidos, estamos muy extrañados y la verdad es que no entendemos esta petición", comenzó.

El jurista continuó expresando que "también estamos sorprendidos por la actitud de un querellante falaz y mendaz que insiste en un delito que jamás ha ocurrido. El Alcalde se encuentra muy tranquilo y a la espera de esta eventual diligencia y seguirá realizando sus actividades de acuerdo a sus funciones".

De igual forma, el abogado Rodrigo Medina expuso en su declaración que "dentro del proceso intentaremos –como ya lo hicimos– solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa porque no existe el delito investigado".

"En esto queremos ser claros: la imputación que se le hace respecto de un querellante que –como hemos dicho: falaz y absolutamente sin fundamento– carece en absoluto de veracidad y, por lo tanto, vamos a tomar las medidas necesarias al interior del proceso, solicitando lo que en derecho corresponde", concluyó.

FISCALÍA FORMALIZARÁ

Frente a todos estos, Puranoticia.cl consultó del tema a la Fiscalía local de Viña del Mar, la que manifestó que durante el mes de mayo del año 2024 se recepcionó la querella por el delito de usurpación de nombre en contra de tres imputados, investigación que se trabajó con la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones.

"A la luz de los antecedentes recopilados durante la investigación, se tomó la decisión de formalizar investigación, audiencia que fue solicitada al Juzgado de Garantía de Viña del Mar y que quedó fijada para el próximo 6 de mayo del año en curso. En dicha audiencia se expondrán los hechos por los que serán formalizados", cerraron.

