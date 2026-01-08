Llaman a elegir servicios turísticos establecidos durante el verano en Valparaíso

En el marco del inicio de la temporada de verano, la Municipalidad de Valparaíso realizó un llamado a turistas y a la comunidad porteña a preferir servicios turísticos establecidos y debidamente autorizados, tales como alojamientos, restaurantes, tours y guías turísticos formales. Esta medida busca resguardar la seguridad de quienes visitan la ciudad y asegurar estándares de calidad en la oferta turística local.

Desde el Departamento de Turismo municipal destacaron que contratar servicios formales permite no solo una mejor experiencia para los visitantes, sino también contribuir al desarrollo económico de Valparaíso, apoyando a emprendedores y trabajadores del rubro que cumplen con la normativa vigente y apuestan por un turismo responsable y sostenible.

Stephanie Umaña, encargada del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso, invitó a quienes visiten Valparaíso a "informarse y preferir servicios turísticos establecidos e inscritos en el registro oficial de Sernatur, esto garantiza una experiencia segura, de calidad y al mismo tiempo apoya a quienes trabajan de manera formal por el desarrollo del turismo en nuestra ciudad”.

El llamado es respaldado por organizaciones gremiales del sector, quienes enfatizan la importancia de combatir la informalidad, especialmente en temporada alta y de promover una oferta turística que represente la identidad, historia y hospitalidad característica de Valparaíso.

“Para nosotros como gremio es fundamental que los visitantes prefieran servicios formales, ya que esto asegura estándares, genera empleo y permite que el turismo siga siendo una actividad sostenible para Valparaíso y sus comunidades”, manifestó Verónica Castillo, presidenta de la Federación de Servicios Turísticos (Fesetur).

“Elegir servicios establecidos también es una forma de cuidar los barrios turísticos y a quienes viven y trabajan en ellos. La formalidad nos permite ofrecer una mejor atención y mantener espacios seguros y acogedores para todos”, expresó María José Zapata, presidenta de la Asociación Gremial Bellavista–Florida.

Desde la Municipalidad de Valparaíso reiteraron el llamado a informarse a través de canales oficiales como la aplicación móvil VLPO y a optar por servicios turísticos registrados, contribuyendo así a una temporada de verano segura, ordenada y que ponga en valor el trabajo local y el patrimonio de la ciudad puerto.

PURANOTICIA