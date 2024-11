Revelan detalles de querella por convenio del Gore de Mundaca con la Fundación ProCultura a días de la segunda vuelta en Valparaíso

El miércoles 13 de noviembre, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella interpuesta por la abogada Nubia Vivanco por los delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y tráfico de influencias. Esto, en el marco de la arista «ProCultura» del caso «Convenios».

Si bien, esta acción judicial apunta principalmente contra el candidato a la reelección como Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, lo cierto es que a raíz de esta presentación se conoció información que también salpica a otra carta oficialista que busca la reelección: Rodrigo Mundaca, candidato a Gobernador en Valparaíso.

Según información que consigna el medio Ex-Ante, la abogada Nubia Vivanco presentó otras dos querellas en la región de Valparaíso en el marco de la arista «ProCultura»: la primera de ellas, por los convenios suscritos por el Gobierno Regional de Valparaíso; y la otra por los acuerdos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso.

Esto supone un golpe para estas dos autoridades que buscarán este domingo, en la segunda vuelta por las gobernaciones regionales, quedarse con un triunfo electoral que los posicione otros cuatro años en sus respectivos cargos en Santiago y Valparaíso.

En el caso de Rodrigo Mundaca y la querella presentada por los convenios del Gore de Valparaíso con la Fundación ProCultura, vale recordar que ésta ya fue admitida a tramitación, vale decir, ahora se deberá nombrar a un fiscal para que investigue los hechos relatados en la acción, lo que podría derivar en que estos antecedentes se agrupen en la causa madre que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

La acción judicial de la abogada Vivanco es por fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y tráfico de influencias; y está dirigida contra Alberto Larraín, ex director ejecutivo de la Fundación ProCultura, y la representante legal de la misma, Constanza Gómez, además de todas las personas que en el marco de la investigación sean sindicados como responsables.

En ella se explica –según publica Ex-Ante– que el 17 de marzo del año 2023, mediante la resolución exenta N° 643 de aquel año, el Gobierno Regional de Valparaíso, representado por el gobernador Rodrigo Mundaca, celebró un convenio con la Fundación ProCultura para la ejecución del proyecto «Residencia de Muralismo con Intercambio Cultural La Calera – Rossengärd, Suecia», por $25 millones, de los cuales $5 millones serían aportados por la Municipalidad de La Calera, aunque sin especificar en qué se utilizarían dichos recursos, según consta en el documento.

Si bien, se trata de un convenio latamente informado por Puranoticia.cl, esta vez, la abogada expone que "en este contexto, la fundación adjuntó a la subvención de la Municipalidad de La Calera una cotización que incluye ítems que también serían financiados con los recursos del Gore, lo que resulta relevante, por cuanto a dicha época, ProCultura no había rendido los fondos que recibió de la Gobernación, a pesar de que la vigencia del convenio se extendía hasta el 30 de junio de 2023”.

“Contraloría detectó que entre los antecedentes aportados por ProCultura, entregó al Gore dos cotizaciones: una por $21.230.800; y otra por la empresa Tosca Audiovisual SpA, por $18.750.000. Al revisar la nómina de trabajadores de ProCultura, se identificó que los representantes de dichas empresas eran, al mismo tiempo, trabajadores de la fundación", agrega en la querella presentada y admitida a trámite.

El ente fiscalizador del Estado repara que esto "incide en que las cotizaciones empleadas por la Fundación ProCultura para efectuar la valorización del costo de su proyecto, hayan sido emitidas por uno de sus trabajadores y por una empresa, cuya propiedad pertenece a una persona que también figura como un trabajador de esa entidad privada, sumado al hecho que se desconoce si estas han sido presentadas de manera independiente o si, por el contrario, lo han hecho de forma concertada, con la finalidad de fijar los valores respectivos, introduce una duda razonable en torno a si el monto por el cual el Gore aprobó la iniciativa de que se trata, esto es, $25.000.000, corresponde o no al precio de mercado”.

A la época de elaboración del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, de septiembre de 2023, la Fundación ProCultura "no había rendido cuenta alguna de los $25.000.000 recibidos de parte de la Gobernación”.

Cabe recordar que todos estos hechos relatados en la querella generaron que hasta la Gobernación Regional llegaran equipos de la PDI, liderados por el fiscal Carlos Palma –quien después fue removido del caso tras ser mencionado en el caso «Audios»– instancia donde incluso se le incautó el teléfono y el computador personal de Rodrigo Mundaca, quien luego aseguró a la prensa que "tenemos las manos limpias".

Los antecedentes de la arista «ProCultura» también fueron abordados durante la campaña previa a las elecciones comunales y regionales del 26 y 27 de octubre, donde el entonces candidato del Partido Republicano, Francesco Venezian, aseguró en un video publicado por José Antonio Kast en redes sociales que "15 mil millones de pesos fueron transferidos por el Gobierno Regional de Valparaíso a Procultura". Estas palabras derivaron en una querella de Mundaca en su contra por injurias graves.

Frente a ello, quien obtuvo la primera mayoría en dichos comicios, pasando a la segunda vuelta donde enfrentará a María José Hoffmann, manifestó que “nosotros hablamos de nuestros actos, de lo que hemos hecho, pero lo que no estamos dispuestos -y no estoy dispuesto- es a tolerar la mentira y la injusticia, y por eso, por primera vez, recurro a tribunales para que se repare la honra de los trabajadores y se repare mi honra también (…) $15.000 millones equivale a un cuarto del presupuesto del FNDR y ustedes comprenderán que esta falsedad no la vamos a permitir“.

Vale indicar que la abogada Nubia Vivanco ha liderado causas de alto perfil mediático, como por ejemplo la relacionada al caso «Pío Nono», donde defendió al carabinero Sebastián Zamora; o también cuando representó a 11 diputados que solicitaron la remoción del fiscal Xavier Armendáriz, a quien acusaron de tener "sesgo" tras el 18 de octubre, petición rechazada por la Corte Suprema; también defendió a Francisco Muñoz, alias "Pancho Malo", en la querella del Gobierno por sedición.

PURANOTICIA