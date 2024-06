UDI y Republicanos en picada contra Mundaca por incautación en investigación a Procultura: Apuntan a dirigentes de Modatima

Durante la mañana de este jueves, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, lideró el registro e incautación de teléfonos celulares, computadores e información en dependencias del Gobierno Regional de Valparaíso, la Seremi de Vivienda, el Serviu de Valparaíso y la Municipalidad de La Calera, entre otros servicios públicos y entidades privadas, al igual que personas individuales, a propósito de la investigación que lleva adelante por la arista «Procultura» del caso «Convenios». Entre los dispositivos requisados se encuentran los teléfonos celulares y el computador del gobernador regional, Rodrigo Mundaca.

De acuerdo al persecutor, básicamente lo incautado corresponde a evidencia digital, documental y financiera, e indicó que "a juicio nuestro, la evidencia que se está levantando –y que hay que analizar– es fundamental para establecer si han existido delitos o no, y quiénes son los eventuales responsables".

Hay que considerar que estos allanamientos se están llevando a cabo simultáneamente en las regiones del Biobío, Metropolitana y Valparaíso, abarcando más de 20 domicilios públicos y privados.

Ya había llamado el diputado Andrés Celis a la máxima autoridad regional a colaborar con la investigación: “Es imperativo que el gobernador Mundaca y todos los requeridos colaboren activamente con las autoridades, entregando voluntariamente los equipamientos tecnológicos y cualquier otra información solicitada por la PDI en el marco de las indagatorias. La gravedad de estos casos de presunta corrupción pública no puede ser subestimada", señaló el parlamentario.

Al respecto, tanto la UDI como Republicanos –de hecho, dos de sus contrincantes para la elección a Gobernador Regional– criticaron duramente al Gobernador en ejercicio. Hay que recordar que en agosto del año pasado, la directiva de la UDI presentó una querella contra el Gobierno Regional de Valparaíso por el traspaso de $800 millones a las organizaciones Fima y Terram ($400 millones a cada una), los que habrían sido para hacer capacitaciones a los municipios de la región en temas medioambientales.

"ES EL MISMO MODUS OPERANDI DE OTRAS REGIONES"

“Hace 10 meses nos querellamos contra el Gobierno Regional de Valparaíso, liderado por el gobernador Mundaca. Las diligencias de la Fiscalía, como requisar teléfonos o computadores, vienen a confirmar que podrían existir antecedentes ya no solo de desorden administrativo, sino que el mismo modus operandi que hemos visto en otras regiones como celebrar convenios con personas jurídicas para fines políticos donde más bien parece primar el amiguismo más que el mérito”, indicó a Puranoticia.cl la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

En ese sentido, añadió que “si la Fiscalía pide estas diligencias es porque hay antecedentes que deben ser investigados, además yo creo que debemos estar en presencia de uno de los desfalcos más grandes producidos en democracia y por supuesto que seguiremos fiscalizando”.

"TRASPASOS A FUNDACIONES LIGADAS A MODATIMA A DEDO"

Desde Republicanos, en tanto, la diputada Chiara Barchiesi, junto al candidato a gobernador por la región de Valparaíso del partido, Francesco Venezian, recordaron que hace dos días llamaron al actual gobernador Rodrigo Mundaca a que explique los millonarios traspasos de platas fiscales a fundaciones que podrían estar vinculadas a su candidatura al cargo, recordando que los antecedentes fueron entregados por la contralora general (s) Dorothy Pérez durante la presentación que realizó en la Comisión Especial Investigadora del Caso Convenios 2.0, que se desarrolla en el Congreso.

Por eso, la incautación de evidencia de este jueves "a mí no me sorprende. Estábamos esperando que la PDI allane el Gobierno Regional, porque el gobernador Rodrigo Mundaca, de Valparaíso, tuvo irregularidades en los traspasos de fondos a Procultura. Nosotros lo vimos en la Comisión Especial Investigadora del Caso Convenio 2.0. La contralora Doroty Pérez hizo la presentación de Procultura y también es el tema que yo levanté en este mismo podio hace algunos días atrás y lo quiero insistir, en que el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, de Valparaíso, el 31 de diciembre del 2022, el último día del año, a dedo, con cuota única, traspasó más de mil millones de pesos a tres fundaciones que resulta que están vinculadas a Modatima, la plataforma política que llevó al señor Mundaca a ser Gobernador Regional de Valparaíso".

Barchiesi añadió que se trata de "esas tres fundaciones, la Fundación Terram, la Corporación FIMA y la Corporación EPMUSA. Y sabemos, por ejemplo, que miembros del directorio de Modatima, como es Carolina Vilches, ex convencional, resulta que también es del equipo fundador de Terram. O Manuela Royo, también ex convencional, estuvo a cargo, cierto, de proyectos de la Corporación FIMA. Entonces, ¿están triangulando acaso? Si la plata es para los vecinos de la Región de Valparaíso, no para solventar plataformas políticas".

Por lo mismo, indicó a Puranoticia.cl que le parece "bien que la PDI haya allanado al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, pero espero también que la Fiscalía investigue estas tres otras fundaciones que están vinculadas, insisto, con Modatima, la plataforma política del gobernador Mundaca".

Venezian, en tanto, señaló que las incautaciones de este jueves se deben a "traspasos irregulares de fondos públicos de todos los chilenos, a fundaciones ligadas a él y a su plataforma política. Tenemos antecedentes de al menos tres dirigentes de Modatima que a su vez dirigen o participan en fundaciones que recibieron a dedo más de mil millones de pesos el 31 de diciembre de 2022. Esto lo denunciamos hace dos días con la diputada Barchiesi en el Congreso y nos alegramos que el Ministerio Público esté actuando rápidamente. Esperamos que se aplique el máximo rigor de la ley y seguiremos trabajando para denunciar cualquier delito que se cometa en el Gobierno regional”.

PURANOTICIA