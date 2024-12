Presidente de Renovación Nacional abre la puerta a opción presidencial de Francisco Chahuán: “Es una máquina de trabajo”

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, manifestó en diálogo con Puranoticia.cl la apertura del partido a que Francisco Chahuán sea el candidato presidenciable de la tienda para el próximo año, a propósito del interés tanto del senador como de reconocidos políticos del partido.

En el partido estos días hay dos visiones de lo que hay que hacer de cara a las Presidenciales 2025: Por un lado están quienes han presionado a la dirigencia del partido para que proclame cuanto antes a la UDI Evelyn Matthei como su carta de cara a la Elección Presidencial de 2025, mientras que otro sector de la colectividad está solicitando llevar el tema con cautela y debatir respecto a la necesidad de presentar una candidatura propia a una Primaria de Chile Vamos.

Por ejemplo, algunos diputados del partido, entre ellos los representantes de la Región de Valparaíso Camila Flores y Andrés Longton, han solicitado a la mesa directiva que proclamen a la ex Alcaldesa de Providencia lo antes posible, bajo el argumento de que "no hay otro liderazgo como el de ella", pero Cristián Monckeberg, el senador Rafael Prohens y Carlos Larraín sostienen que el partido tiene que proclamar a uno que salga de sus filas.

“Yo pienso efectivamente que no lo han ponderado a fondo y no comprenden que la experiencia de las Primarias ha sido buena, por lo tanto, desecharlo de entrada a mí me parece que es una equivocación", dijo el expresidente de RN, añadiendo sobre el senador que “Francisco es un nombre del partido, pero con una base mucho más amplia que la meramente partidaria, tiene mucha energía y además le interesa, que es una condición esencial”.

Al respecto, el presidente del partido, Rodrigo Galilea –quien también ha sido mencionado como una opción para primarias- dijo sobre Chahuán que “tiene un montón de condiciones y, por lo tanto, será él quien deba resolver cuál es el desafío que lo espera en los próximos meses. Él termina su senaturía en marzo de 2026, de hecho, terminamos juntos, y por supuesto que es una persona que tiene el cariño y el respaldo de la ciudadanía de la Quinta Región, es una persona que siempre va a tener mucho que decir para el bien no sólo de la región, sino que también del país”.

La segunda semana de enero el partido va a definir este tema. Así también lo reconoció Galilea: “Renovación Nacional inició un proceso de conversación interna. Vamos a tener un Consejo Nacional el día 11 de enero y es ahí donde muy probablemente se resuelva quién va a ser el candidato o candidata de Renovación Nacional para eventuales primarias o la primera vuelta presidencial del próximo año”.

Sobre nombres, el senador indicó que “a mí lo que me importa es que sea quien sea la persona por la cual opte la militancia de Renovación Nacional, los consejeros, tenga un respaldo muy, muy sustantivo. Quiero ver al partido unido detrás de las candidaturas. Francisco Chahuán para todos los que lo conocen es una máquina de trabajo, es un hombre que tiene un entusiasmo y una energía encomiable y, por lo tanto, él tiene que decidir cuáles son sus desafíos próximos”.

